Дональд Трамп заявил, что США признают только два гендера
Президент США подчеркнул, что администрация признает только мужской и женский пол
21 января 2025, 10:00, ИА Амител
Дональд Трамп заявил, что администрация президента будет признавать только мужской и женский гендеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
47-й президент США отметил, что подпишет указ о прекращении "искусственного внедрения расовой и гендерной идеологии" в американское сообщество.
"С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что у нас только два гендера: мужской и женский", – сказал президент во время инаугурационной речи.
Еще в декабре 2024 года Трамп пообещал прекратить "трансгендерное безумие в США". Он заявил о планах запретить менять пол детям, а также служить в армии и участвовать в женских видах спорта мужчинам, сменившим гендер. Кроме того, Трамп хочет урезать финансирование учебным заведениям, где "продвигают трансгендерное безумие".
10:09:09 21-01-2025
много Трампа стало. это добром не кончится...
10:14:01 21-01-2025
Musik (10:09:09 21-01-2025) много Трампа стало. это добром не кончится...... Тебя тоже много! Слишком много!
10:13:22 21-01-2025
Трамп то ученный оказывается! Наверное такой же как Путин - историк.
10:15:38 21-01-2025
сколько лет этой повесточке? 10-15?
вот вангую - будет демонстративный в пику гей-парад, его показательно же разгонят... и будет как у нас в 1905 году, и Гапоны свои быстренько найдутся...
докатились. а был хехемон...
10:27:40 21-01-2025
Musik (10:15:38 21-01-2025) сколько лет этой повесточке? 10-15?вот вангую - будет де... Гей парады как проводились в том же Нью-Йорке, так и будут проводится. Никакой Трамп тут ничего сделать не может, потому что не имеет на это права.
10:33:45 21-01-2025
Гость (10:27:40 21-01-2025) Гей парады как проводились в том же Нью-Йорке, так и будут п... имеет, имеет.
вместо парадов пойдут на заводы впахивать и бам строить, поднимать омерику с колен.
10:48:41 21-01-2025
Musik (10:15:38 21-01-2025) сколько лет этой повесточке? 10-15?вот вангую - будет де...
Мусик, не демонстрируй свою глупость в очередной раз. Заявление Трампа и гей-парады вообще никак не связаны.
12:54:33 21-01-2025
Гость (10:48:41 21-01-2025) Мусик, не демонстрируй свою глупость в очередной раз. За... запрет 50+ полов означает финиш льготам и квотам, финансирования и попустительства.
много кому поплохеет - финансов там дофига налито (и система образования, и фарма, и гос...).
при демократии можно же выражать открыто своё мнение - вот например на гей-парадах.
вот и попадут под раздачу.
а с логикой у вас проблемы, да...
10:21:12 21-01-2025
только два гендера: мужской и женский --- вот это поворот
10:30:52 21-01-2025
Гость (10:21:12 21-01-2025) только два гендера: мужской и женский --- вот это поворот... три!
сказано ж: "администрация признает только мужской и женский пол"
давайте вместе считать: администрация (госслужба), м,ж.