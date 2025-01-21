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Дональд Трамп заявил, что США признают только два гендера

Президент США подчеркнул, что администрация признает только мужской и женский пол

21 января 2025, 10:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Дональд Трамп заявил, что администрация президента будет признавать только мужской и женский гендеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

47-й президент США отметил, что подпишет указ о прекращении "искусственного внедрения расовой и гендерной идеологии" в американское сообщество.

"С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что у нас только два гендера: мужской и женский", – сказал президент во время инаугурационной речи.

Еще в декабре 2024 года Трамп пообещал прекратить "трансгендерное безумие в США". Он заявил о планах запретить менять пол детям, а также служить в армии и участвовать в женских видах спорта мужчинам, сменившим гендер. Кроме того, Трамп хочет урезать финансирование учебным заведениям, где "продвигают трансгендерное безумие".

США Дональд Трамп

Комментарии 10

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Musik

10:09:09 21-01-2025

много Трампа стало. это добром не кончится...

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Гость

10:14:01 21-01-2025

Musik (10:09:09 21-01-2025) много Трампа стало. это добром не кончится...... Тебя тоже много! Слишком много!

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Гость

10:13:22 21-01-2025

Трамп то ученный оказывается! Наверное такой же как Путин - историк.

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Musik

10:15:38 21-01-2025

сколько лет этой повесточке? 10-15?
вот вангую - будет демонстративный в пику гей-парад, его показательно же разгонят... и будет как у нас в 1905 году, и Гапоны свои быстренько найдутся...
докатились. а был хехемон...

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Гость

10:27:40 21-01-2025

Musik (10:15:38 21-01-2025) сколько лет этой повесточке? 10-15?вот вангую - будет де... Гей парады как проводились в том же Нью-Йорке, так и будут проводится. Никакой Трамп тут ничего сделать не может, потому что не имеет на это права.

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Musik

10:33:45 21-01-2025

Гость (10:27:40 21-01-2025) Гей парады как проводились в том же Нью-Йорке, так и будут п... имеет, имеет.
вместо парадов пойдут на заводы впахивать и бам строить, поднимать омерику с колен.

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Гость

10:48:41 21-01-2025

Musik (10:15:38 21-01-2025) сколько лет этой повесточке? 10-15?вот вангую - будет де...
Мусик, не демонстрируй свою глупость в очередной раз. Заявление Трампа и гей-парады вообще никак не связаны.

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Musik

12:54:33 21-01-2025

Гость (10:48:41 21-01-2025) Мусик, не демонстрируй свою глупость в очередной раз. За... запрет 50+ полов означает финиш льготам и квотам, финансирования и попустительства.
много кому поплохеет - финансов там дофига налито (и система образования, и фарма, и гос...).
при демократии можно же выражать открыто своё мнение - вот например на гей-парадах.
вот и попадут под раздачу.
а с логикой у вас проблемы, да...

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Гость

10:21:12 21-01-2025

только два гендера: мужской и женский --- вот это поворот

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Musik

10:30:52 21-01-2025

Гость (10:21:12 21-01-2025) только два гендера: мужской и женский --- вот это поворот... три!
сказано ж: "администрация признает только мужской и женский пол"
давайте вместе считать: администрация (госслужба), м,ж.

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