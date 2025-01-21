Дональд Трамп заявил, что США признают только два гендера

Президент США подчеркнул, что администрация признает только мужской и женский пол

21 января 2025, 10:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Дональд Трамп заявил, что администрация президента будет признавать только мужской и женский гендеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

47-й президент США отметил, что подпишет указ о прекращении "искусственного внедрения расовой и гендерной идеологии" в американское сообщество.

"С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что у нас только два гендера: мужской и женский", – сказал президент во время инаугурационной речи.

Еще в декабре 2024 года Трамп пообещал прекратить "трансгендерное безумие в США". Он заявил о планах запретить менять пол детям, а также служить в армии и участвовать в женских видах спорта мужчинам, сменившим гендер. Кроме того, Трамп хочет урезать финансирование учебным заведениям, где "продвигают трансгендерное безумие".