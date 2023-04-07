Дополнительное профессиональное образование хотят сделать бесплатным. Кому повезёт?
Дополнительное профессиональное образование предлагают сделать бесплатным для нескольких категорий россиян. Это относится к участникам СВО и не только
07 апреля 2023, 15:01, Анастасия Бичакова
Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления, по которому участники СВО смогут бесплатно получать дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.
Кому, кроме участников спецоперации, будет доступно бесплатное дополнительное профессиональное образование – в разборе amic.ru.
Правда ли, что семьи участников СВО тоже смогут бесплатно получать допобразование после принятия постановления?
Да. Кроме участников СВО, бесплатно получать дополнительное профессиональное образование после принятия постановления смогут члены их семей. Об этом пишут "Аргументы и Факты".
"Минтруд внёс проект постановления, который предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, регулирующие профессиональное обучение отдельных категорий граждан", – отметил Мишустин.
Работодателям тоже могут что-то пообещать?
Да. По словам Михаила Мишустина, при трудоустройстве участников спецоперации и членов их семей, получивших бесплатное дополнительное профессиональное образование, работодатели смогут получать компенсации на их зарплату.
"Финансирование на эти цели полностью предусмотрено в бюджете", – уточнил премьер-министр.
Кто предложил бесплатно переобучать участников СВО и членов их семей?
Сделать бесплатным переобучение для участников спецоперации и членов их семей призвал министр труда Антон Котяков по нацпроекту "Демография".
"За гражданами, которые были мобилизованы, сохраняются рабочие места. Но в ряде случаев таким ветеранам может потребоваться обновить знания или переквалифицироваться", – подчеркнул Котяков.
Правда ли, что россияне, не участвующие в СВО, тоже смогут бесплатно пройти переобучение?
Да, правда. Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по федеральному проекту "Содействие занятости" смогут безработные россияне, сотрудники под риском увольнения, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины и отдельные категории граждан до 25 лет.
Молодым людям до 35 лет доступно бесплатное переобучение на следующих условиях:
- если они находятся под риском увольнения;
- если они не закончили военную службу по призыву и не нашли работу в течение минимум четырёх месяцев;
- если у них нет среднего профессионального образования или высшего образования и они не получают его сейчас;
- если они учатся последний год, но для них нет подходящей работы по получаемой профессии в службе занятости;
- если они получили документ об образовании и квалификации, но не нашли работу в течение четырёх месяцев.
Напомним, "Содействие занятости" – это программа организации профессионального обучения и дополнительного образования отдельных категорий граждан, рассчитанная до 2024 года.
Операторы проекта – Институт развития профессионального образования (ИРПО), РАНХиГС и Томский государственный университет (ТГУ).
Ранее по программе "Содействие занятости" правительство выделило 2,76 млрд рублей на бесплатное переобучение и дополнительное образование россиян для поддержки рынка труда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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