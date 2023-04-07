Да, правда. Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по федеральному проекту "Содействие занятости" смогут безработные россияне, сотрудники под риском увольнения, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины и отдельные категории граждан до 25 лет.

Молодым людям до 35 лет доступно бесплатное переобучение на следующих условиях:

если они находятся под риском увольнения;

если они не закончили военную службу по призыву и не нашли работу в течение минимум четырёх месяцев;

если у них нет среднего профессионального образования или высшего образования и они не получают его сейчас;

если они учатся последний год, но для них нет подходящей работы по получаемой профессии в службе занятости;

если они получили документ об образовании и квалификации, но не нашли работу в течение четырёх месяцев.

Напомним, "Содействие занятости" – это программа организации профессионального обучения и дополнительного образования отдельных категорий граждан, рассчитанная до 2024 года.

Операторы проекта – Институт развития профессионального образования (ИРПО), РАНХиГС и Томский государственный университет (ТГУ).

Ранее по программе "Содействие занятости" правительство выделило 2,76 млрд рублей на бесплатное переобучение и дополнительное образование россиян для поддержки рынка труда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Какие профессии можно получить бесплатно – в разборе amic.ru.