Россияне смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное образование. Но нужно соблюсти несколько условий

04 апреля 2023, 08:30, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Правительство выделило 2,76 млрд рублей на бесплатное переобучение и дополнительное образование россиян для поддержки рынка труда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства направят на гранты организациям, занимающимся подготовкой кадров. В этот раз финансирование выделили Институту развития профессионального образования (ИРПО) – одному из трёх операторов проекта, который распределит деньги между образовательными организациями.

Кто и как сможет пройти бесплатное переобучение – в материале amic.ru.

1 Какие университеты – операторы проекта переобучения кадров? Кроме ИРПО, операторами проекта "Содействие занятости" стали Национальный Томский государственный университет (ТГУ) и РАНХиГС. В этот раз финансирование выделили ИРПО, поскольку он станет новым оператором вместо Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия"). Другие два вуза получили выплаты ранее, сообщают "Известия".

2 По каким программам проводят обучение? Обучение будут проводить по программам профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям и должностям служащих. Можно выбрать любое направление из перечня. Обучение будут проводить на базе организаций, которые получат для этого деньги от ИРПО, ТГУ или РАНХиГС. Учиться можно дистанционно, если это допускает конкретный проект.

3 Какую профессию можно получить? Точного списка пока нет. Направления предлагают с учётом потребностей региональных рынков труда, и для каждого субъекта набор программ отличается. Но на заседании правительства 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что можно будет обучиться на воспитателя дошкольных учреждений, ремонтника, строителя или работника лёгкой промышленности. "Президентская академия совместно с партнёрами готовит специалистов по экономическому, гуманитарному и IT-профилю. Также в РАНХиГС обучают универсальным компетенциям: бюджетной грамотности, деловому английскому, мастерству ведения переговоров, цифровым навыкам и т.д.", – подчеркнул замруководителя рабочей группы федерального проекта "Содействие занятости", замдиректора ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко. Заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович рассказала, по каким ещё программам планируют обучать россиян. "Среди программ, предлагаемых федеральным проектом, есть и такие, которые реализуются от полугода и выше, например "Медицинский регистратор", "Ландшафтная архитектура", "Методист образовательной организации", "Маркшейдерское дело", "Интернет-маркетинг: цифровые технологии в продвижении" и другие", – уточнила она. В ИРПО сделают два акцента: на образовательных программах по наиболее востребованным в регионах рабочим профессиям и на направлениях подготовки, востребованных экономикой страны. Это электротехники, инженеры машиностроения, специалисты в области ИТ и безопасности, медицинские работники, специалисты по логистике (в частности, международной), строители, проектировщики, специалисты по обслуживанию зданий и их инженерных систем.

4 А кто может пройти обучение? Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут не все. Оно будет доступно безработным россиянам, сотрудникам под риском увольнения, людям старше 50 лет, женщинам с маленькими детьми, беженцам с Украины и отдельным категориям граждан до 25 лет. Для молодых людей есть несколько условий: если они находятся под риском увольнения;

если они закончили военную службу по призыву и не нашли работу в течение минимум четырёх месяцев;

если у них нет среднего профессионального или высшего образования и они не получают его сейчас;

если они учатся последний год, но для них нет подходящей работы по получаемой профессии в службе занятости;

если они получили документ об образовании или квалификации, но не нашли работу в течение четырёх и более месяцев.

5 Сколько длится обучение? Длительность обучения будет зависеть от программы. Но, вероятно, его срок составит от трёх недель до трёх месяцев.

6 Пройти обучение можно только один раз? Да. По федеральному проекту, действующему с 2021 по 2024 год, пройти обучение можно только один раз. При отчислении с курсов возможность повторной подачи заявки теряется.