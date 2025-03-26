Дополнительные пригородные поезда запустили в Алтайском крае на время паводка

Рейс Камень-на-Оби – Тараданово будет курсировать до 11 апреля

26 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дополнительные пригородные поезда начали ходить между Алтайским краем и Новосибирской областью на время угрозы подтоплений. Об этом сообщили в краевом Министерстве транспорта.

В рабочие дни с 24 марта по 11 апреля назначены пригородные поезда с остановками на станциях Плотинная, 617 км и Родина:

№ 6778 Камень-на-Оби – Тараданово (отправление в 05:00, прибытие в 05:34);

№ 6777 Тараданово – Камень-на-Оби (отправление в 05:58, прибытие в 06:31);

№ 6780 Камень-на-Оби – Тараданово (отправление в 20:58, прибытие в 21:32);

№ 6779 Тараданово – Камень-на-Оби (отправление в 21:57, прибытие в 22:30).

Напомним, с 22 марта в Алтайском крае запустили дополнительные железнодорожные рейсы в преддверии дачного сезона. 29 марта, а также 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20 апреля и далее по вторникам будут ходить поезда: