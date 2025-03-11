"Дачные" поезда начнут ходить в Алтайском крае с 22 марта

В преддверии дачного сезона Западно-Сибирская железная дорога назначила в регионе дополнительные пригородные рейсы

11 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

С 22 марта в Алтайском крае начнут курсировать пригородные поезда. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

"В преддверии дачного сезона в Алтайском крае Западно-Сибирская железная дорога назначает дополнительные пригородные поезда", – рассказали в мэрии.

22 и 29 марта, а также 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20 апреля и далее по вторникам будут курсировать следующие пригородные поезда:

№ 6382 Барнаул – Овчинниково (отправление в 08:13, прибытие в 10:19);

№ 6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:45, прибытие в 15:38).

Напомним, с 3 марта начал ежедневно курсировать поезд Барнаул – Рубцовск. До этого рейсы были через день и по определенным датам.

Из Барнаула поезд отправляется в 08:56, а прибывает в Рубцовск в 13:12. Из Рубцовска состав уходит в 15:45, а прибывает в Барнаул в 20:00.