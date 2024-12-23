Допустимую суточную норму мандаринов назвал врач

Диетолог разрешает есть не более 200-250 граммов фруктов в день

23 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955

Врач-диетолог рассказала, сколько мандаринов можно ежедневно потреблять человеку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мандарины не зря считаются самым новогодним фруктом. Разгар сезона созревания этих цитрусовых приходится как раз под Новый год. Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого новогоднего фрукта, не стоит потреблять более 200-250 граммов мандаринов в день", – рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист заявила, что калорийность мандаринов небольшая – всего около 38 килокалорий на 100 граммов.

В основном состав питательных веществ фрукта представлен углеводами: до 8 г на 100 г фруктовой мякоти. Но даже у здорового взрослого человека чрезмерное потребление цитрусовых может спровоцировать псевдоаллергическую реакцию. Как правило, она сопровождается кожными высыпаниями и зудом.