Дореволюционные особняки и послевоенные бараки. В Барнауле снесут более десятка домов
Объекты расположены в разных районах краевой столицы
06 сентября 2023, 08:20, ИА Амител
В Барнауле готовят к сносу одиннадцать многоквартирных домов. Они находятся в муниципальной собственности, расположены в разных районах города, построены из различных материалов. Однако все здания признаны аварийными и опасными для проживания. Сейчас мэрия ищет компании, которые подготовят документацию на снос объектов.
Самые старые дома, приговоренные к демонтажу, расположены в центре города. Так, на ул. Мало-Тобольской, 8, снесут кирпичную двухэтажку, построенную в 1918 году. К ней вплотную примыкает другой объект – административное здание (ул. Мало-Тобольская, 6а). Оно построено в начале 2000-х и явно снесено не будет.
Дом на ул. Мало-Тобольской, 8 / Фото: "Яндекс Карты"
На ул. Интернациональной демонтируют две соседние двухэтажки, построенные в 1907 году. Дом № 129 возведен из кирпича, № 129а – из дерева. Несмотря на почетный возраст, здания не попали в реестр объектов культурного наследия.
На ул. Профинтерна, 42 (недалеко от парка "Изумрудный") готовят к сносу трехэтажный дом, возведенный в 1936 году. У него есть одна интересная особенность: торец здания украшают колонны и балкон.
Дом на ул. Мало-Тобольской, 8 / Фото: "Яндекс Карты"
В списке объектов, которые сравняют с землей, много домов на Потоке. Так, там снесут двухэтажки на ул. Чеглецова, 9 (1957 год постройки), на Тимуровской, 34 (1955 г.), на Петра Сухова, 40 (1954 г.). В районе ВРЗ готовят к демонтажу кирпичную двухэтажку 1946 года постройки на ул. Водопроводной, 134. А вот в микрорайоне Новосиликатном снесут сразу три соседних дома на ул. Суворова – № 3, 5 и 7. Все здания построили в 1957 году.
Напомним, что всего в 2023 году в Барнауле планируют демонтировать 80 ветхих многоквартирных домов. Это почти на треть больше, чем в предыдущем году, когда снесли 51 объект.
09:58:21 06-09-2023
Снесут и, что в замен ?
10:05:21 06-09-2023
Жж (09:58:21 06-09-2023) Снесут и, что в замен ?... А Вы догадайтесь)))
10:11:58 06-09-2023
Жж (09:58:21 06-09-2023) Снесут и, что в замен ?... А по вашему эти землянку нужно оставить и тратить бюджет города на их содержание? Зачем вам село в городе?
11:10:19 06-09-2023
Гость (10:11:58 06-09-2023) А по вашему эти землянку нужно оставить и тратить бюджет гор... Потому что село из них никак не может выехать. Дай волю, они курей на балконе разведут и порося в ванной поселят.
15:29:54 06-09-2023
Гость (10:11:58 06-09-2023) А по вашему эти землянку нужно оставить и тратить бюджет гор... А зачем тратить бюджетные миллионы на расселение. Лучше крышу подлатать - десять тысяч.
11:12:05 06-09-2023
А вот дом на Профинтерна жаль. Неужели не могли отреставрировать вовремя? Там наверняка стены крепкие. И он красивый, помню ещё в детстве когда краска была яркая и дом был в хорошем состоянии, очень он красиво выглядел. А теперь поставят что-то элитное и закрытое со всех сторон, считай в самом центре города..
20:07:23 06-09-2023
Гость (11:12:05 06-09-2023) А вот дом на Профинтерна жаль. Неужели не могли отреставриро... ага.. на краске и держался
15:28:15 06-09-2023
Что-то не видно у этих домов признаков аварийности. Тычут годами постройки в каждой строчке для обывателя. И что, что 50-тых годов.
15:43:50 06-09-2023
Дом на Профинтерна, 42 нужно признавать памятником архитектуры. Только за последний десяток лет ни от градсовета, ни от от охранкультуры не поступило не одного подобного предложения, хотя этот комитет как раз такую функцию и должен выполнять.
08:06:05 07-09-2023
Без ХОЗЯИНА - город сирота. ...Разруха она не в клозетах, разруха в головах! ...