"Темпов не снижаем". Сколько аварийных домов расселят и снесут в Барнауле в 2023 году

В мэрии рассказали, сколько денег потратят на переселение жителей и какую компенсацию получат собственники

03 марта 2023, 10:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

В 2023 году в Барнауле планируют снести рекордное количество аварийного жилья с 2019 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель комитета по ЖКХ администрации города Денис Ращепкин. По его словам, за год в краевой столице демонтируют 80 ветхих многоквартирных домов: почти на треть больше, чем в предыдущем году (51).

Ращепкин рассказал, сколько потратят на переселение жителей из аварийного жилья, какую компенсацию за это получат собственники и какое жилище предоставят нанимателям.

Более 850 млн рублей

Представитель мэрии напомнил, что жителей аварийных домов переселяют по двум программам:

за счёт средств краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (с участием финансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ);

за счёт муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" (городской бюджет).

По словам специалиста, в 2022 году из городского бюджета на переселение жильцов выделили более 430 млн рублей.

Итого по обеим программам удалось расселить почти 31 тысячу кв. м жилых помещений. Из аварийных строений переселилось почти две тысячи человек: 1574 – по региональной программе и 400 – по муниципальной.

На 2023 год мэрия выделила не меньше денег, сообщил Ращепкин.

"Темпов мы не снижаем. Из бюджета города выделено порядка 450 млн рублей. Уже и определён перечень домов, которые будут расселяться в рамках программы. Работа будет продолжена", – подчеркнул глава комитета по ЖКХ.

Совокупный бюджет на 2023 год по обеим программам составил 850 млн рублей. Деньги уже начали реализовывать: Алтайский край с января направил 34 млн рублей, а мэрия Барнаула – более 56 млн рублей.

"Наша основная задача – как можно оперативнее расселить жителей аварийных домов, которые до сих пор в них остаются", – пояснил Ращепкин.

Расселили – под снос

Ращепкин подчеркнул, что очень важно не только переселять людей из аварийного жилья, но и сносить старые строения. Они и место занимают, и опасны для окружающих.

"Город видит необходимость не только в расселении граждан, но и в обеспечении безопасности. За последние годы администрацией города уже принят ряд мер. Это, например, привлечение ЧОП для предотвращения доступа в аварийные дома. А спецорганизации, с которыми заключены контракты, проводят мониторинг всех аварийных помещений, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан", – объяснил специалист.

По его словам, на все 80 многоквартирных домов, которые снесут в 2023 году, уже готова проектно-сметная документация.

Одним – деньги, другим – квартиру

Ращепкин напомнил, что собственникам аварийных помещений, которые подлежат сносу, положена денежная компенсация. По его словам, размер выкупной стоимости в Барнауле достиг 70-100 тысяч рублей за "квадрат". При этом техническое состояние помещений при оценке не учитывается: только расположение и метраж жилья.

Специалист признал, что предложенной суммой довольны далеко не все собственники аварийного жилья.

"Определение выкупной стоимости – вопрос острый. Причём не только для собственников, но и для нас. Данная проблема не раз поднималась в СМИ. Но рассматривалась она в контексте того, что именно мы занижаем выпускную стоимость той или иной квартиры. Абсурдность данного суждения состоит в том, что мы не занимаемся оценкой жилых помещений. Эту сложную работу выполняют квалифицированные специалисты компаний-подрядчиков", – рассказал Ращепкин.

По его словам, все, кого не устраивает сумма, могут обратиться в суд. Но в ходе разбирательств стоимость могут не только повысить, но и понизить.

Ну а нанимателям, которые живут в аварийном жилье, власти должны предоставить новое помещение. Здесь ситуация тоже непростая: новое жильё должно соответствовать жёстким требованиям по площади и количеству комнат. Поэтому есть и другой вариант: компенсировать людям расходы на аренду съёмного жилья.

Сейчас за "однушку" в Барнауле компенсируют 12 300 рублей, за "двушку" – 14 300 рублей, а за "трёшку" – 18 300 рублей.

"Мы мониторим рынок регулярно. Если сумма аренды по этим квартирам будет меняться, мы будем с инициативой выходить к депутатам на предмет внесения соответствующих изменений", – подчеркнул Ращепкин.

Ну а часть жильцов, которых уже расселили из аварийного жилья, вскоре переедут в новые квартиры. Застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз") возвёл на ул. Беляева, 14, многоквартирный дом, где 51 квартиру выкупили для нужд "переселенцев". Ключи от своего нового жилища люди получат в ближайшее время, отметил Ращепкин.