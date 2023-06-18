Славяне в Дорофеев день традиционно собирали сон-траву в лесу. Люди брали ее с собой на прогулки и в поездки, чтобы отогнать нечисть и защититься от сглаза.

Огородники 18 июня обязательно пропалывали огород от сорняков. Мол, тогда они перестанут расти аж до конца лета.

И, да, если наши предки в Дорофеев день замечали множество пустоцветов на огурцах, то проводили особый обряд – женщина ногой волокла лапоть к огороду, бросала его на грядку и приговаривала: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Считалось, что после совершения этого ритуала урожай огурчиков будет богатым.