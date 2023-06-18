Дорофеев день. Что сделать 18 июня, чтобы получить хороший урожай огурцов
В этот день люди "подстраховывали" урожай огурцов
18 июня 2023, 06:20, Анастасия Бичакова
Народный праздник Дорофеев день отмечают в России 18 июня. В эту дату Православная церковь чтит память священномученика Дорофея Тирского.
Наши предки считали, что с 18 июня начинаются "воробьиные ночи". Что это значит, с какими традициями связан Дорофеев день и что сделать в праздник, чтобы получить хороший урожай огурцов – в материале amic.ru.
Что за "воробьиные ночи" начинаются 18 июня?
Ну а какие традиции есть на Дорофеев день?
Славяне в Дорофеев день традиционно собирали сон-траву в лесу. Люди брали ее с собой на прогулки и в поездки, чтобы отогнать нечисть и защититься от сглаза.
Огородники 18 июня обязательно пропалывали огород от сорняков. Мол, тогда они перестанут расти аж до конца лета.
И, да, если наши предки в Дорофеев день замечали множество пустоцветов на огурцах, то проводили особый обряд – женщина ногой волокла лапоть к огороду, бросала его на грядку и приговаривала: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Считалось, что после совершения этого ритуала урожай огурчиков будет богатым.
Что нельзя делать в Дорофеев день?
Люди, жившие на Руси, были убеждены, что в ночь на 18 июня нельзя гулять, иначе есть риск вскоре подхватить болезнь или столкнуться с неудачей.
Также в Дорофеев день не следует спорить и скандалить. В противном случае у зачинщика ссоры могут начаться проблемы в семье и на работе.
Народные приметы 18 июня
- 18 июня тепло и ясно – значит, урожай зерновых будет хорошим.
- Утром 18 июня сильный ветер – к теплу.
- Много росы утром 18 июня – к большому урожаю хлеба.
10:45:59 18-06-2023
Дайте лапоть, лучше, подарю соседке.