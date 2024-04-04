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В Алтайском крае из-за паводка остаются закрытыми семь участков дорог

Актуальной информацией о проезде по региональным дорогам поделились в Минтрансе

04 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Подтопленная дорога / Фото: Минтранс Алтайского края
Подтопленная дорога / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае на утро 4 апреля остаются закрытыми семь дорог, сообщают в региональном Минтрансе.

Речь идет о следующих участках:

  • Селиверстово – Грановка – Закладное – Тамбовский – Завьялово в Волчихинском районе от трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха до границы с Романовским районом;
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между  Славгородом и Бурсолью в Славгородском районе;
  • Рубцовск – Угловское – Михайловское в Михайловском районе между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро;
  • Алейск – Безголосово – К–13 на участке  между Алейском и Безголосово;
  • Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;
  • Поспелиха – Новичиха – Волчиха на участке между Солоновкой Волчихинского района и границей с Новичихинским районом;
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между селами Бор–Форпост и Михайловское.

Накануне сообщили о возобновлении движения транспорта между поселками Тилевка и Завьялово Завьяловского района.

Алтайский край дорожное движение
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