В Алтайском крае из-за паводка остаются закрытыми семь участков дорог

Актуальной информацией о проезде по региональным дорогам поделились в Минтрансе

04 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Подтопленная дорога / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае на утро 4 апреля остаются закрытыми семь дорог, сообщают в региональном Минтрансе.

Речь идет о следующих участках:

Селиверстово – Грановка – Закладное – Тамбовский – Завьялово в Волчихинском районе от трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха до границы с Романовским районом;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между Славгородом и Бурсолью в Славгородском районе;

Рубцовск – Угловское – Михайловское в Михайловском районе между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро;

Алейск – Безголосово – К–13 на участке между Алейском и Безголосово;

Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;

Поспелиха – Новичиха – Волчиха на участке между Солоновкой Волчихинского района и границей с Новичихинским районом;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке между селами Бор–Форпост и Михайловское.

Накануне сообщили о возобновлении движения транспорта между поселками Тилевка и Завьялово Завьяловского района.