В Алтайском крае возобновили движение по одной из затопленных дорог
Речь идет о К-25 "Ребриха - Шарчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка"
03 апреля 2024, 20:15, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Госавтоинспекция Алтайского края сообщила о возобновлении движения транспорта между поселками Тилевка и Завьялово Завьяловского района.
Речь идет об автодороге К-25 "Ребриха - Шарчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка". Соответствующее решение принял "Алтайавтодор".
Напомним, что днем перекрыли еще две трассы из-за сильного повышения уровня вода и размыва обочины и дорожного полотна. До этого заявляли о еще семи перекрытых дорогах в Алтайском крае.
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