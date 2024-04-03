В Алтайском крае возобновили движение по одной из затопленных дорог

Речь идет о К-25 "Ребриха - Шарчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка"

03 апреля 2024, 20:15, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила о возобновлении движения транспорта между поселками Тилевка и Завьялово Завьяловского района.

Речь идет об автодороге К-25 "Ребриха - Шарчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка". Соответствующее решение принял "Алтайавтодор".

Напомним, что днем перекрыли еще две трассы из-за сильного повышения уровня вода и размыва обочины и дорожного полотна. До этого заявляли о еще семи перекрытых дорогах в Алтайском крае.