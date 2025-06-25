Дороги, комары, интернет. Социалисты собрали жалобы из Кулундинского района
Депутат АКЗС готовит обращения в инстанции для решения проблем
25 июня 2025, 11:40, ИА Амител
21 июня депутат Алтайского краевого законодательного собрания и секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – За Правду" Евгения Боровикова вместе с юристом алтайского отделения партии Юрием Майером работали в Кулундинском районе. Социалисты побывали в сёлах Ананьевка, Златополь, Константиновка и Воздвиженка, где провели встречи с местными жителями. Люди рассказали о проблемах, которые не могут решить самостоятельно.
Как и во многих сельских районах, одна из главных бед Кулунды – плохие дороги. Но были и сезонные сложности, например, огромное количество комаров, которые буквально "атакуют" жителей.
В Воздвиженке жалуются на проблему с интернетом. По словам сельчан, подключение к Wi-Fi* стоит слишком дорого, а без него трудно получать информацию, учиться и общаться.
В Константиновке на приём пришла женщина, столкнувшаяся с отказом в присвоении звания "Ветеран труда Алтайского края". Она рассказала, что проработала более 30 лет, что раньше давало право на звание. Однако после изменений в законе теперь нужен стаж 35 лет. Женщина не понимает, почему ей не оформили звание до того, как повысили требования.
Евгения Боровикова по всем проблемам и жалобам готовит депутатские запросы в соответствующие органы власти.
11:51:22 25-06-2025
Звание ветеран труда дают за награды, а награды дают в основном "своим". Нет награды, нет ветерана труда.
12:04:38 25-06-2025
Гость (11:51:22 25-06-2025) Звание ветеран труда дают за награды, а награды дают в основ... Безо всяких наград получил без проблем. За стаж.
11:51:26 25-06-2025
..............теперь нужен стаж 35 лет. Женщина не понимает.................Я тоже не понимаю почему мне на 5 лет пенс. возраст подняли. Депутат Боровикова сможет с этим вопросом разобраться?