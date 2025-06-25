Дороги, комары, интернет. Социалисты собрали жалобы из Кулундинского района

Депутат АКЗС готовит обращения в инстанции для решения проблем

25 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Евгения Боровикова и Юрий Майер на приеме граждан / Фото: пресс-служба партии СР-ЗП

21 июня депутат Алтайского краевого законодательного собрания и секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – За Правду" Евгения Боровикова вместе с юристом алтайского отделения партии Юрием Майером работали в Кулундинском районе. Социалисты побывали в сёлах Ананьевка, Златополь, Константиновка и Воздвиженка, где провели встречи с местными жителями. Люди рассказали о проблемах, которые не могут решить самостоятельно.

Как и во многих сельских районах, одна из главных бед Кулунды – плохие дороги. Но были и сезонные сложности, например, огромное количество комаров, которые буквально "атакуют" жителей.

В Воздвиженке жалуются на проблему с интернетом. По словам сельчан, подключение к Wi-Fi* стоит слишком дорого, а без него трудно получать информацию, учиться и общаться.

В Константиновке на приём пришла женщина, столкнувшаяся с отказом в присвоении звания "Ветеран труда Алтайского края". Она рассказала, что проработала более 30 лет, что раньше давало право на звание. Однако после изменений в законе теперь нужен стаж 35 лет. Женщина не понимает, почему ей не оформили звание до того, как повысили требования.

Евгения Боровикова по всем проблемам и жалобам готовит депутатские запросы в соответствующие органы власти.