Дороги в Алтайском крае перекроют 13 и 14 февраля из-за воинских колонн
Ограничения будут действовать вечером и утром
12 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Воинская колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае 13 и 14 февраля перекроют два участка дорог из-за движения воинских колонн, сообщили в ГАИ региона.
13 февраля ограничение введут с 19:40 до 22:40 по маршруту Лесной – Бобровка – Рассказиха.
14 февраля аналогичная мера будет действовать с 05:55 до 08:55 на участке ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
13:39:57 12-02-2025
Сидит на амителе какой либо шпиён англосакский, почитывае информацию о движении колонн, а по ночам шифровки в центр на морзянке отбивает.
14:20:34 12-02-2025
Гость (13:39:57 12-02-2025) Сидит на амителе какой либо шпиён англосакский, почитывае ин... морзянка не в моде уже...телетайпом работает...