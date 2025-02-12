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Дороги в Алтайском крае перекроют 13 и 14 февраля из-за воинских колонн

Ограничения будут действовать вечером и утром

12 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Воинская колонна / Фото: function.mil.ru
Воинская колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 13 и 14 февраля перекроют два участка дорог из-за движения воинских колонн, сообщили в ГАИ региона.

13 февраля ограничение введут с 19:40 до 22:40 по маршруту Лесной – Бобровка – Рассказиха.

14 февраля аналогичная мера будет действовать с 05:55 до 08:55 на участке ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

13:39:57 12-02-2025

Сидит на амителе какой либо шпиён англосакский, почитывае информацию о движении колонн, а по ночам шифровки в центр на морзянке отбивает.

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Гость

14:20:34 12-02-2025

Гость (13:39:57 12-02-2025) Сидит на амителе какой либо шпиён англосакский, почитывае ин... морзянка не в моде уже...телетайпом работает...

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