Из‑за повреждения трубопроводов и строительства сетей перекрывают улицы и ограничивают проезд на нескольких участках

30 июля 2026, 17:54, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru / мэрии Барнаула

Филиал АО "Барнаульская генерация" — "Барнаульская теплосетевая компания" в ходе гидравлических испытаний выявил повреждение двух трубопроводов диаметром 200 мм, сообщает мэрия Барнаула.

Для устранения неисправности с 20:00 вечера 31 июля будет перекрыто движение транспорта по улице Линейной в районе дома № 142 по улице Водопроводной. Восстановить движение планируют к 08:00 утра 1 августа.

Кроме того, с 1 августа по 30 сентября в связи со строительством канализационной и водопроводной сетей временно ограничат проезд на ряде участков улицы Челюскинцев и прилегающих территорий. Работы пройдут:

на нечетной стороне ул. Челюскинцев — от ул. Шевченко до ул. Партизанской (канализационная сеть);

на четной стороне ул. Челюскинцев — от ул. Шевченко до ул. Молодежной (водопроводная сеть);

на участке пер. Революционного — от ул. Молодежной до ул. Крупской (водопроводная сеть).

В связи с этим будет закрыто движение на следующих участках:

проезд Рекордный (район пересечения с ул. Челюскинцев);

переулок Капитальный (район пересечения с ул. Челюскинцев);

улица Чернышевского (район пересечения с ул. Челюскинцев);

переулок Революционный — от ул. Молодежной до ул. Шевченко (включая пересечения с проездом Кемеровским и ул. Шевченко);

переулок Революционный (район пересечения с ул. Крупской).

С 1 по 26 августа из‑за реконструкции канализационной сети ограничат движение по правой полосе проспекта Социалистического (от ул. Никитина до ул. Короленко). На четной стороне этого участка будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Также с 3 по 10 августа временно перекроют участок улицы Чернышевского в районе дома № 39 — там будут вести работы по строительству канализационной сети. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД, а также заранее продумывать маршруты объезда.