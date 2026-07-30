Дороги в Барнауле частично закроют из‑за ремонта и стройки. Схема проезда
Из‑за повреждения трубопроводов и строительства сетей перекрывают улицы и ограничивают проезд на нескольких участках
30 июля 2026, 17:54, ИА Амител
Филиал АО "Барнаульская генерация" — "Барнаульская теплосетевая компания" в ходе гидравлических испытаний выявил повреждение двух трубопроводов диаметром 200 мм, сообщает мэрия Барнаула.
Для устранения неисправности с 20:00 вечера 31 июля будет перекрыто движение транспорта по улице Линейной в районе дома № 142 по улице Водопроводной. Восстановить движение планируют к 08:00 утра 1 августа.
Кроме того, с 1 августа по 30 сентября в связи со строительством канализационной и водопроводной сетей временно ограничат проезд на ряде участков улицы Челюскинцев и прилегающих территорий. Работы пройдут:
- на нечетной стороне ул. Челюскинцев — от ул. Шевченко до ул. Партизанской (канализационная сеть);
- на четной стороне ул. Челюскинцев — от ул. Шевченко до ул. Молодежной (водопроводная сеть);
- на участке пер. Революционного — от ул. Молодежной до ул. Крупской (водопроводная сеть).
В связи с этим будет закрыто движение на следующих участках:
- проезд Рекордный (район пересечения с ул. Челюскинцев);
- переулок Капитальный (район пересечения с ул. Челюскинцев);
- улица Чернышевского (район пересечения с ул. Челюскинцев);
- переулок Революционный — от ул. Молодежной до ул. Шевченко (включая пересечения с проездом Кемеровским и ул. Шевченко);
- переулок Революционный (район пересечения с ул. Крупской).
С 1 по 26 августа из‑за реконструкции канализационной сети ограничат движение по правой полосе проспекта Социалистического (от ул. Никитина до ул. Короленко). На четной стороне этого участка будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Также с 3 по 10 августа временно перекроют участок улицы Чернышевского в районе дома № 39 — там будут вести работы по строительству канализационной сети. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД, а также заранее продумывать маршруты объезда.
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