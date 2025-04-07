"Дорого и сложно". Алтайские таксисты не хотят пересаживаться на российские автомобили

Потенциальное переоборудование таксопарков может увеличить конечную цену для пассажиров

07 апреля 2025, 08:50, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Алтайском крае таксисты выступили против инициативы о локализации автомобилей такси. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении еще в 2024 году. Ко второму он уже оброс серьезными поправками, согласно которым пассажироперевозки должны осуществляться только на отечественных машинах.

Если такую меру действительно введут, увеличатся затраты для таксопарков. Как следствие, вырастет и цена для конечного потребителя.

Представитель Общественного совета по развитию такси в Алтайском крае Анатолий Леонов предположил, что локализация может подразумевать принудительную покупку отечественных автомобилей. Однако переоснащение будет очень затратным – таксопарки региона оборудованы под иностранные машины.

"Пересесть на отечественный автопром – это дорого и сложно. <...> Отечественные автомобили до сих пор собираются зарубежными запчастями и зарубежными технологиями. Беспокоит тот факт, что если будут перебои с запчастями, то и поставки автомобилей для парков тоже приостановятся", – сказал он.

Леонов также подчеркнул, что АвтоВАЗ производит семейные автомобили, и для коммерческого интенсивного использования они не предназначены.

Ранее amic.ru писал, как к требованиям об использовании в качестве такси только отечественных автомобилей относятся алтайские депутаты и общественники. Все они считают, что сегодня автопром нуждается в поддержке со стороны государства. Многие уверены, что на отечественные авто нужно пересадить не только таксистов, но и чиновников, а также сотрудников государственных и бюджетных организаций.