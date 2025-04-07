"Дорого и сложно". Алтайские таксисты не хотят пересаживаться на российские автомобили
Потенциальное переоборудование таксопарков может увеличить конечную цену для пассажиров
07 апреля 2025, 08:50, ИА Амител
В Алтайском крае таксисты выступили против инициативы о локализации автомобилей такси. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Соответствующий законопроект приняли в первом чтении еще в 2024 году. Ко второму он уже оброс серьезными поправками, согласно которым пассажироперевозки должны осуществляться только на отечественных машинах.
Если такую меру действительно введут, увеличатся затраты для таксопарков. Как следствие, вырастет и цена для конечного потребителя.
Представитель Общественного совета по развитию такси в Алтайском крае Анатолий Леонов предположил, что локализация может подразумевать принудительную покупку отечественных автомобилей. Однако переоснащение будет очень затратным – таксопарки региона оборудованы под иностранные машины.
"Пересесть на отечественный автопром – это дорого и сложно. <...> Отечественные автомобили до сих пор собираются зарубежными запчастями и зарубежными технологиями. Беспокоит тот факт, что если будут перебои с запчастями, то и поставки автомобилей для парков тоже приостановятся", – сказал он.
Леонов также подчеркнул, что АвтоВАЗ производит семейные автомобили, и для коммерческого интенсивного использования они не предназначены.
Ранее amic.ru писал, как к требованиям об использовании в качестве такси только отечественных автомобилей относятся алтайские депутаты и общественники. Все они считают, что сегодня автопром нуждается в поддержке со стороны государства. Многие уверены, что на отечественные авто нужно пересадить не только таксистов, но и чиновников, а также сотрудников государственных и бюджетных организаций.
08:58:49 07-04-2025
уже не знают как затоварку ликвидировать.
цены в два раза скручивайте, люди раскупят ваши ведра, чтобы три года отъездить.
платить вам за них как за 12 летние тойоты и лексусы люди не будут, губу закатайте.
09:22:01 07-04-2025
Гость (08:58:49 07-04-2025) уже не знают как затоварку ликвидировать.цены в два раза... Не будут так брать, введут уголовную ответственность. Всё во благо, вы просто не патриот
09:33:28 07-04-2025
автотаз привык, что пипл хавает то дерьмо, что они лепят! а во всём мире производители делают для людей!
взял бы отечественную машину, в которой: нормальный, надежный автомат, а не конченый робот, полный привод, нормальный мотор, а не маломощная фигня, комфортный салон, да и к кузову в плане безопасности не должно быть вопросов! а пока езжу на леворукой тойоте, и улыбаюсь!
09:39:31 07-04-2025
ну ничего, больше на барнаульских транваях ездить будем
09:40:19 07-04-2025
Отдайте свои Искры, Гранты, Весты и что там у вас еще завалялось - Китайцам. Они их переплавят и машины сделают. Ну и потом же вам и втюхают.
13:49:50 07-04-2025
Гость (09:40:19 07-04-2025) Отдайте свои Искры, Гранты, Весты и что там у вас еще заваля... Мы таким макаром продавали японцам Кировцы. Сдирали покрышки, прессовали кубики полтора на полтора и увозили. Да и рельсы своего производства им продавали, а покупали их производства. И им было это выгодно.
10:01:00 07-04-2025
Российские? Я кроме ВАЗа и Газели ничего не знаю. Еще что-то есть разве?
10:02:16 07-04-2025
а придется!
10:03:05 07-04-2025
Знакомый отъездил на новой гранте всего три месяца, недавно притащили домой на верёвке, два дня назад увёз он этот тазик на эвакуаторе в сервис при автосалоне, посмотрим будет ли гарантийный ремонт или нет😎🧐
13:03:47 07-04-2025
Сергей (10:03:05 07-04-2025) Знакомый отъездил на новой гранте всего три месяца, недавно ... На днях кум троюродного брата сестры шурина тоже рассказывал.
14:18:33 07-04-2025
Жора (13:03:47 07-04-2025) На днях кум троюродного брата сестры шурина тоже рассказыва... Вот и я про то - все люди братья! А бабы- сестры.
12:07:18 07-04-2025
Давно пора обратить внимание на думу. Похоже засиделись на теплых местах .
16:38:21 07-04-2025
А у меня другой вопрос - насколько законно организовывать таксопарк во дворе жилого дома?
Есть такая компания "Ё-Такси", сейчас в городе уйма машин с номерами 70-го региона.
Так вот - они умудрирись во дворе жилого дома организовать свой таксопарк,
из-за этого дополнительный шум круглые сутки, музыка, водители паркуются, курят под окнами, производят замену технических жидкостей в авто.
Занимают машиноместа жильцов дома, которых (машиномест) и так очень мало.
Может, я что-то не помниаю, но разве это нормально?