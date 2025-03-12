Поддержка автопрома повысит качество российских машин – алтайские эксперты
По мнению опрошенных amic.ru депутатов и общественников, на отечественных автомобилях должны ездить не только таксисты, но и чиновники
12 марта 2025, 09:40, ИА Амител
Принятый Госдумой в первом чтении закон о требованиях использовать в качестве такси только отечественные автомобили вызвал немало споров. Amic.ru поговорил с депутатами разного уровня (от федерального до муниципального), общественными деятелями и представителями промышленности. Все они считают, что автопром сегодня нуждается в поддержке со стороны государства. Многие уверены, что на отечественные авто нужно пересадить не только таксистов, но и чиновников и сотрудников всевозможных государственных и бюджетных организаций.
Справка:
Изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" приняты в Госдуме в первом чтении и направлены на поддержку российского автопрома. Они позволяют устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Под локализацией подразумевается доля производственных процессов, осуществляемых на территории страны, а также объем использования местных комплектующих и сырья. Локализация показывает, насколько на самом деле производимая модель автомобиля может считаться "российской".Иван Лоор, депутат Государственной Думы:
"Поддержка нашей автопромышленности очень важна в наше время. Российская техника всегда была ориентирована на людей. Сегодня наш автопром соответствует достойным потребительским характеристикам, и предлагаемые меры его поддержки абсолютно правильны. В Государственной Думе автопарк в последние несколько лет обновляется за счет новых автомобилей российского производства.
Что касается такси, то там всегда использовались автомобили, которые комфортны, динамичны, легки в обслуживании. Сегодняшние модели, производящиеся в России, соответствуют всем этим параметрам".
Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края:
"Сегодня для Российской Федерации важен вектор на развитие собственного производства. Автопром для любого государства является лакмусовой бумажкой развития всей национальной экономики. В нашей стране необходимо создавать условия для дальнейшего развития отечественного автопрома. Одной из мер такой поддержки может быть нормативное обязывание использования в такси транспорта отечественного производства. Это важно для развития инвестиционного потенциала автопрома, а также большого количества смежных отраслей экономики: нефтехимии, металлургии, электроники, программного обеспечения и так далее.
Во всем мире в такси используют преимущественно автомобили национального производителя. И Россия не должна поступать как-то иначе. В названный законопроект в первом чтении внесены соответствующие изменения, предусматривающие, что в такси должны использоваться автомобили, произведенные в России с той или иной степенью локализации, определяемой правительством России. Этот закон экономически и политически важен. Ждем его принятия во втором и окончательном, третьем чтении".
Сергей Приб, депутат АКЗС, руководитель фракции "Единая Россия", генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго":
"Мы уже достаточно долго говорим об импортозамещении. Пришло время подойти к этой теме принципиально и ответственно. Мы в "Алтайкрайэнерго" приобретаем огромное количество нашей российской техники – это в значительной части "Лады" ("Гранта", "Ларгус"), "Нивы", большое количество "Соболей" для ремонтных бригад, спецтехника на шасси – "ГАЗ-Neхt" и КамАЗ – это все отечественного производства. Хотя есть и китайские "одноклассники", но мы в этот рынок не пошли.
Для нас это не чьи-то требования. Это ориентир на показатель цена-качество. Наши автопроизводители адаптировались к потребительскому рынку. Автомобили, особенно от АвтоВАЗа, в пробеге и эксплуатации показывают совершенно иные характеристики: по качеству коробки и двигателя, подвески, комфортности салона и другим показателям критичных вопросов нет.
Если мы говорим о такси, то это совершенно другой вызов для автомобиля. Такси – это всегда большой пробег, другая, практически круглосуточная эксплуатационная нагрузка. Мы, находясь в командировках в юго-западной части России, часто пользуемся услугами такси. И там в значительной части это автомобили "Лада". И здесь видим также полное соответствие вопросу цена-качество. Где качество подтверждено временем!
Сегодня российский автопроизводитель достаточно серьезно заявляет о себе. Поэтому инициативы о своеобразной "проверке" ресурса и качества наших автомобилей в сфере такси – это правильное и своевременное решение.
Да, сегодня самый продаваемый автомобиль – точно ВАЗ. Также, по моему мнению, было бы правильным поддержать и покупателей, предоставив им льготное кредитование либо субсидирование. Пришло время поддерживать своих!"
Владимир Семенов, председатель комитета краевого Законодательного собрания по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР:
"Идея и концепция законопроекта в целом правильная. Мы, конечно, должны поддержать нашего российского производителя. Неважно, о каких моделях автомобилей идет речь, главное, чтобы их производство было локализовано в России в должном объеме. Чем больше производится автомобилей, тем эффективнее работает наш автопром.
Но к нашей автомобильной промышленности существует очень много вопросов. Они касаются и формирования цен, и качества машин. О чем говорят таксисты? О том, что безремонтный пробег на наших автомобилях значительно ниже, чем даже на китайских. То есть соотношение цена-качество пока не соответствует требованиям, которые предъявляют к автомобилям.
Движение должно быть двусторонним. Если мы говорим: давайте пересадим таксистов на отечественные машины, то и автопром должен сделать шаги навстречу. Автомобили должны быть качественными, по приемлемой цене, отвечать требованиям пассажиров и водителей.
А уж если говорить о том, что вся Россия должна ездить на отечественных авто, то нужно начинать с себя. Давайте тогда сначала всех чиновников в обязательном порядке пересадим на российские автомобили. И не на словах, а на деле. Если чиновники начнут ездить на отечественных машинах, то тогда, думаю, проблемы с качеством, ценой и сервисом начнут решаться быстрее".
Алексей Чесноков, руководитель регионального исполкома Народного фронта "За Россию", член совета Общественной палаты Алтайского края:
"Как отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2024 году, нашей стране необходимо достичь технологического суверенитета, его проекты должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности.
События последних лет показали опасность зависимости от иностранных поставщиков и патентов, что во многих сферах чудом не привело к катастрофе. Принятие законопроекта о локализации производства отечественных автомобилей для использования в такси – одно из важных направлений обеспечения технологического суверенитета.
Есть такое понятие – "эффект масштаба", когда увеличение производства существенно снижает затраты, стоимость, да и инновации могут окупаться только при определенном объеме выпуска, иначе их просто нет. Это означает возможность создавать собственные технологии, начиная от двигателей, трансмиссии и заканчивая системами автономного вождения. Такой подход позволит нам обеспечить лидерство в ключевых технологических областях, а снижение зависимости от импорта автомобилей и комплектующих повысит устойчивость нашей экономики к внешним шокам и санкциям.
Законопроект устанавливает возможность введения требований к минимальной локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. Этот уровень будет устанавливаться законом субъекта РФ с учетом региональных особенностей, структуры парка транспортных средств и иных значимых факторов. Это позволит избежать многих ошибок.
Мировой опыт показывает, что в результате отечественные автомобили становятся более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Сама автомобильная промышленность для стран, если она есть, выступает локомотивом экономики, тянет за собой огромный сектор металлургической, химической промышленности, научных разработок, создает сотни тысяч рабочих мест. Это с лихвой перевешивает в рамках страны возможные затраты на частичное обновление автопарка".
Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
"Стимулирование выпуска любой промышленной продукции ведет к расширению производства. Мы это уже не раз проходили в проектах импортозамещения. Автопром занимает особое место в российской промышленности. Он сталкивается с большими трудностями, наверное, потому что ему меньше уделяли внимания. Сейчас, когда мы столкнулись с санкциями, когда перестали поступать автокомпоненты, нужно принимать какие-то меры, уделять больше внимания отрасли.
Чтобы предприятия развивались, нужно стимулировать спрос. Тот законопроект, который принят Госдумой в первом чтении, по уровню локализации автомобилей такси в России, я полностью поддерживаю. Принятие этого закона позволит нашему автопрому увеличить количество продаж и пойдет на пользу развития автомобильной промышленности. Выручка увеличится, вырастут инвестиции и будет расширяться локализация. Увеличится производство автокомпонентов, надежность и безопасность автомобилей будет расти.
Сегодня тем критериям локализации, которые обозначены в законопроекте, больше всего подходят автомобили АвтоВАЗа. На первом месте – LADA Vesta. В российских таксопарках она сегодня занимает второе место по количеству автомобилей после KIA. Это значит, что LADA Vesta принимается отраслью. А если мы, увеличив продажи, поднимем качество и надежность отечественных автомобилей, то технологический суверенитет Российской Федерации в области автомобилестроения возрастет".
Никита Федюнин, депутат Барнаульской городской Думы, секретарь Алтайского регионального отделения партии "Новые люди":
"Я считаю, что чем больше у нас будет отечественных товаров, тем лучше. Это работа нашей промышленности, рабочие места, наполнение бюджета. Еще сравнительно недавно на полках магазинов было полно импортных продуктов, а сейчас практически все российское. И от этого все выиграли – и сельское хозяйство, и перерабатывающая промышленность, и потребители. Это произошло не само собой. Была выстроена политика, направленная на то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России, сделать страну независимой от зарубежных рынков.
Сейчас решено поднять автомобильную промышленность. И это правильно! Мы долго пользовались импортом, не обращали внимания на отрасль и теперь видим, что из этого получилось. Рынок такси – один из крупнейших потребителей легковых автомобилей, поэтому решили начать с него. Но есть и другой потребитель. Это государство. Считаю, что все чиновники, от федеральных до муниципальных, депутаты всех уровней, если они работают на постоянной основе и им положен автомобиль, работники госкорпораций и различных государственных учреждений должны ездить на российских машинах. Уже давно пора перейти от слов к делу и перестать тратить бюджетные деньги на импортные автомобили".
Евгения Боровикова, депутат краевого Законодательного собрания, секретарь бюро совета региональной организации партии "Справедливая Россия – За правду":
"В нынешних внешнеполитических условиях России важно уделять внимание развитию отечественного производства. Это касается многих отраслей, и автопром – не исключение, так как это в том числе даст толчок другим смежным отраслям и экономике страны в целом.
Устанавливая для служб обязанность использовать транспорт отечественного производства, мы даем толчок к развитию не только автопрома, но и связанных с ним отраслей, которые будут задействованы в создании автомобилей. И произведенный транспорт не будет томиться в салонах, а будет обеспечивать комфортную перевозку людей".
09:45:55 12-03-2025
Сколько раз уже поддерживали их за последние 30 лет!?
И что изменилось?
10:18:11 12-03-2025
Гость (09:45:55 12-03-2025) Сколько раз уже поддерживали их за последние 30 лет!?И ч...
Их поддерживали непрерывно все годы. И нужно иметь стойкое нежелание нашего автопрома и чиновников по созданию качественного отечественного автомобиля.
"Российская техника всегда была ориентирована на людей", говорит Лоор. Слабые знания депутата, единственное объяснение данному высказыванию. Всё с точностью до наоборот - российская и советская техника НИКОГДА не были ориентированы на людей! Причём это принципиально и это была государственная политика. Советская и российская техника всегда были ориентированы на ВПК и никогда на гражданский рынок. поэтому всё что производилось для людей было низкого качества с отсутствием надёжности, безопасности, комфорта. А депутаты, не далее чем в этом году, ответили отказом в использовании ими в служебных целях лучшего автомобиля от АвтоВаза, т.к. потеют в нём, компьютер поставить негде, в плечах жмёт и пр.
Когда уже мы спросим с АвтоВаза, где качественные автомобили? Средств было выделено за 30 лет достаточно, чтобы создать не одну платформу для автомобилей в разных сегментах рынка, а воз и ныне там.
09:45:56 12-03-2025
Бла-бла-бла... Путин на Ладе Калине.
09:51:55 12-03-2025
Поддержка автопрома повысит качество российских машин - алтайские эксперты. ---Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники))). Десятилетиями слышим. Вопрос на засыпку. На марках каких машин ездят все эти эксперты?
09:53:14 12-03-2025
Жаль, что здесь модерации. Без матов это комментировать бессмысленно
09:58:24 12-03-2025
Так вроде аж целый Президент сказал чиновникам пересесть на отечественный автопром? А они, получается, даже его не слушают? И че бы это...
10:06:29 12-03-2025
Гость (09:58:24 12-03-2025) Так вроде аж целый Президент сказал чиновникам пересесть на ... Своя пятая точка, дороже)
10:05:34 12-03-2025
Отменить таможенные заградительные сверхпошлины и поборы... Конкуренция быть должна. Тогда наш российский автопром вздохнет свободно расправит плечи... И попрет!!!
10:26:43 12-03-2025
........🤥 (10:05:34 12-03-2025) Отменить таможенные заградительные сверхпошлины и поборы... ...
Чистая правда! Только в рыночных условиях теоретически у нашего автопрома может что-то получиться. Использование исключительных прав на наш рынок, за счёт заградительных пошлин и утилизационного сбора, никогда не даст возможности создать конкурентный отечественный автомобиль. Так и будем бесконечно вкладывать бюджетные деньги в "чёрную дыру" отечественного автопрома, пересаживаясь на иномарки, пусть даже сто раз б/у.
11:55:39 12-03-2025
Гость (10:26:43 12-03-2025) Чистая правда! Только в рыночных условиях теоретически у... В мире уже нет рынка.. всё регулируется сверху - налогами, пошлинами, стандартами, ТУ и т.д.
10:41:42 12-03-2025
Почему не спросили у них на чем они ездят, их дети, родственники, какие служебные машины? Лицемеры....
11:06:19 12-03-2025
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел –
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
11:28:45 12-03-2025
Рассуждают так те в комментариях, у кого деньги либо не меряны, либо их нет совсем. Иномарка сегодня 2-3 млн. стоит. Гранту за 1 лям можно взять.Машина надежная, общался с таксистом, 6 лет "без особых проблем" катается. Более 300 тыс. пробег.
Конечно с "мерседесом" наши в комфорте не сравнятся. Но и ценник не 15-20 млн! Так что, по одёжке и ножки!
12:28:55 12-03-2025
У меня нет 3 ляма! (11:28:45 12-03-2025) Рассуждают так те в комментариях, у кого деньги либо не меря... Без кондюка, подушек? За лям можно пригнать что-нибудь нафаршированное с минимальным пробегом
12:37:05 12-03-2025
У меня нет 3 ляма! (11:28:45 12-03-2025) Рассуждают так те в комментариях, у кого деньги либо не меря... ..посмотрите, что ездит на дорогах Барнаула - там грант и вест ОЧЕНЬ мало.
11:58:52 12-03-2025
Да, можно улучшить качество/цену на 5-10- %, но зачем? Эти деньги можно в банк положить под 20% и ничего делать не надо.. скорее вопрос в стабильности экономики и не только..
12:02:29 12-03-2025
горбатого могила исправит.....
12:05:31 12-03-2025
Нет, эти меры никогда не повышали, не повышают и не будут повышать качество отечественных автомобилей. Качество ВАЗа повысилось только тогда, когда он был частью концерна рено-ниссан. Т.е. международное сотрудничество, интеграция в мировую экономику и кооперация, повышают качество, а не дотации из гос.бюджета.
12:17:03 12-03-2025
Дважды автомобильный- это не про машины. В первую очередь это про воровство и распил госбюджетных вливаний...
12:27:42 12-03-2025
Такси - это прежде всего безопасность для пассажиров. Как с этим дела у наших авто? На дорогие марки таксёры вряд ли согласятся.
12:34:19 12-03-2025
Бугага, повысит))) За счет чего? Деталей своих ноль. Элементарные гвозди не в полном объеме производятся.
12:48:05 12-03-2025
Гость (12:34:19 12-03-2025) Бугага, повысит))) За счет чего? Деталей своих ноль. Элемент... отрицательное повышение - слышали такое?
12:46:15 12-03-2025
Автоваз закрыть, деньги потратить на больницы и пенсии. Пустить на их площади китайцев или корейцев. Утильсбор отменить.
13:02:18 12-03-2025
Внимательный из Б (12:46:15 12-03-2025) Автоваз закрыть, деньги потратить на больницы и пенсии. Пуст... будет больше больных и пенсионеров.
вот уж нет уж!
получается делать танки - вот давайте их клепать. многодетным раздать БМП3
13:55:46 12-03-2025
Товарищ Клепиков, а не начать ли снова кАмпанию по покупке народного Марк2 для гаранта нашего, теперь уже среди таксистов, как в далекие нулевые))))))))
17:24:29 12-03-2025
ваабчето Советские авто принимали на ура на мировых выставках, например в Брюсселе в 58-м...