Поддержка автопрома повысит качество российских машин – алтайские эксперты

По мнению опрошенных amic.ru депутатов и общественников, на отечественных автомобилях должны ездить не только таксисты, но и чиновники

12 марта 2025, 09:40, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Принятый Госдумой в первом чтении закон о требованиях использовать в качестве такси только отечественные автомобили вызвал немало споров. Amic.ru поговорил с депутатами разного уровня (от федерального до муниципального), общественными деятелями и представителями промышленности. Все они считают, что автопром сегодня нуждается в поддержке со стороны государства. Многие уверены, что на отечественные авто нужно пересадить не только таксистов, но и чиновников и сотрудников всевозможных государственных и бюджетных организаций.

Справка:

Изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" приняты в Госдуме в первом чтении и направлены на поддержку российского автопрома. Они позволяют устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Под локализацией подразумевается доля производственных процессов, осуществляемых на территории страны, а также объем использования местных комплектующих и сырья. Локализация показывает, насколько на самом деле производимая модель автомобиля может считаться "российской".Иван Лоор, депутат Государственной Думы:

"Поддержка нашей автопромышленности очень важна в наше время. Российская техника всегда была ориентирована на людей. Сегодня наш автопром соответствует достойным потребительским характеристикам, и предлагаемые меры его поддержки абсолютно правильны. В Государственной Думе автопарк в последние несколько лет обновляется за счет новых автомобилей российского производства.

Что касается такси, то там всегда использовались автомобили, которые комфортны, динамичны, легки в обслуживании. Сегодняшние модели, производящиеся в России, соответствуют всем этим параметрам".

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края:

"Сегодня для Российской Федерации важен вектор на развитие собственного производства. Автопром для любого государства является лакмусовой бумажкой развития всей национальной экономики. В нашей стране необходимо создавать условия для дальнейшего развития отечественного автопрома. Одной из мер такой поддержки может быть нормативное обязывание использования в такси транспорта отечественного производства. Это важно для развития инвестиционного потенциала автопрома, а также большого количества смежных отраслей экономики: нефтехимии, металлургии, электроники, программного обеспечения и так далее.

Во всем мире в такси используют преимущественно автомобили национального производителя. И Россия не должна поступать как-то иначе. В названный законопроект в первом чтении внесены соответствующие изменения, предусматривающие, что в такси должны использоваться автомобили, произведенные в России с той или иной степенью локализации, определяемой правительством России. Этот закон экономически и политически важен. Ждем его принятия во втором и окончательном, третьем чтении".

Сергей Приб, депутат АКЗС, руководитель фракции "Единая Россия", генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго":

"Мы уже достаточно долго говорим об импортозамещении. Пришло время подойти к этой теме принципиально и ответственно. Мы в "Алтайкрайэнерго" приобретаем огромное количество нашей российской техники – это в значительной части "Лады" ("Гранта", "Ларгус"), "Нивы", большое количество "Соболей" для ремонтных бригад, спецтехника на шасси – "ГАЗ-Neхt" и КамАЗ – это все отечественного производства. Хотя есть и китайские "одноклассники", но мы в этот рынок не пошли.

Для нас это не чьи-то требования. Это ориентир на показатель цена-качество. Наши автопроизводители адаптировались к потребительскому рынку. Автомобили, особенно от АвтоВАЗа, в пробеге и эксплуатации показывают совершенно иные характеристики: по качеству коробки и двигателя, подвески, комфортности салона и другим показателям критичных вопросов нет.

Если мы говорим о такси, то это совершенно другой вызов для автомобиля. Такси – это всегда большой пробег, другая, практически круглосуточная эксплуатационная нагрузка. Мы, находясь в командировках в юго-западной части России, часто пользуемся услугами такси. И там в значительной части это автомобили "Лада". И здесь видим также полное соответствие вопросу цена-качество. Где качество подтверждено временем!

Сегодня российский автопроизводитель достаточно серьезно заявляет о себе. Поэтому инициативы о своеобразной "проверке" ресурса и качества наших автомобилей в сфере такси – это правильное и своевременное решение.

Да, сегодня самый продаваемый автомобиль – точно ВАЗ. Также, по моему мнению, было бы правильным поддержать и покупателей, предоставив им льготное кредитование либо субсидирование. Пришло время поддерживать своих!"

Владимир Семенов, председатель комитета краевого Законодательного собрания по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР:

"Идея и концепция законопроекта в целом правильная. Мы, конечно, должны поддержать нашего российского производителя. Неважно, о каких моделях автомобилей идет речь, главное, чтобы их производство было локализовано в России в должном объеме. Чем больше производится автомобилей, тем эффективнее работает наш автопром.

Но к нашей автомобильной промышленности существует очень много вопросов. Они касаются и формирования цен, и качества машин. О чем говорят таксисты? О том, что безремонтный пробег на наших автомобилях значительно ниже, чем даже на китайских. То есть соотношение цена-качество пока не соответствует требованиям, которые предъявляют к автомобилям.

Движение должно быть двусторонним. Если мы говорим: давайте пересадим таксистов на отечественные машины, то и автопром должен сделать шаги навстречу. Автомобили должны быть качественными, по приемлемой цене, отвечать требованиям пассажиров и водителей.

А уж если говорить о том, что вся Россия должна ездить на отечественных авто, то нужно начинать с себя. Давайте тогда сначала всех чиновников в обязательном порядке пересадим на российские автомобили. И не на словах, а на деле. Если чиновники начнут ездить на отечественных машинах, то тогда, думаю, проблемы с качеством, ценой и сервисом начнут решаться быстрее".

Алексей Чесноков, руководитель регионального исполкома Народного фронта "За Россию", член совета Общественной палаты Алтайского края:

"Как отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2024 году, нашей стране необходимо достичь технологического суверенитета, его проекты должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности.

События последних лет показали опасность зависимости от иностранных поставщиков и патентов, что во многих сферах чудом не привело к катастрофе. Принятие законопроекта о локализации производства отечественных автомобилей для использования в такси – одно из важных направлений обеспечения технологического суверенитета.

Есть такое понятие – "эффект масштаба", когда увеличение производства существенно снижает затраты, стоимость, да и инновации могут окупаться только при определенном объеме выпуска, иначе их просто нет. Это означает возможность создавать собственные технологии, начиная от двигателей, трансмиссии и заканчивая системами автономного вождения. Такой подход позволит нам обеспечить лидерство в ключевых технологических областях, а снижение зависимости от импорта автомобилей и комплектующих повысит устойчивость нашей экономики к внешним шокам и санкциям.

Законопроект устанавливает возможность введения требований к минимальной локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. Этот уровень будет устанавливаться законом субъекта РФ с учетом региональных особенностей, структуры парка транспортных средств и иных значимых факторов. Это позволит избежать многих ошибок.

Мировой опыт показывает, что в результате отечественные автомобили становятся более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Сама автомобильная промышленность для стран, если она есть, выступает локомотивом экономики, тянет за собой огромный сектор металлургической, химической промышленности, научных разработок, создает сотни тысяч рабочих мест. Это с лихвой перевешивает в рамках страны возможные затраты на частичное обновление автопарка".

Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

"Стимулирование выпуска любой промышленной продукции ведет к расширению производства. Мы это уже не раз проходили в проектах импортозамещения. Автопром занимает особое место в российской промышленности. Он сталкивается с большими трудностями, наверное, потому что ему меньше уделяли внимания. Сейчас, когда мы столкнулись с санкциями, когда перестали поступать автокомпоненты, нужно принимать какие-то меры, уделять больше внимания отрасли.

Чтобы предприятия развивались, нужно стимулировать спрос. Тот законопроект, который принят Госдумой в первом чтении, по уровню локализации автомобилей такси в России, я полностью поддерживаю. Принятие этого закона позволит нашему автопрому увеличить количество продаж и пойдет на пользу развития автомобильной промышленности. Выручка увеличится, вырастут инвестиции и будет расширяться локализация. Увеличится производство автокомпонентов, надежность и безопасность автомобилей будет расти.

Сегодня тем критериям локализации, которые обозначены в законопроекте, больше всего подходят автомобили АвтоВАЗа. На первом месте – LADA Vesta. В российских таксопарках она сегодня занимает второе место по количеству автомобилей после KIA. Это значит, что LADA Vesta принимается отраслью. А если мы, увеличив продажи, поднимем качество и надежность отечественных автомобилей, то технологический суверенитет Российской Федерации в области автомобилестроения возрастет".

Никита Федюнин, депутат Барнаульской городской Думы, секретарь Алтайского регионального отделения партии "Новые люди":

"Я считаю, что чем больше у нас будет отечественных товаров, тем лучше. Это работа нашей промышленности, рабочие места, наполнение бюджета. Еще сравнительно недавно на полках магазинов было полно импортных продуктов, а сейчас практически все российское. И от этого все выиграли – и сельское хозяйство, и перерабатывающая промышленность, и потребители. Это произошло не само собой. Была выстроена политика, направленная на то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России, сделать страну независимой от зарубежных рынков.

Сейчас решено поднять автомобильную промышленность. И это правильно! Мы долго пользовались импортом, не обращали внимания на отрасль и теперь видим, что из этого получилось. Рынок такси – один из крупнейших потребителей легковых автомобилей, поэтому решили начать с него. Но есть и другой потребитель. Это государство. Считаю, что все чиновники, от федеральных до муниципальных, депутаты всех уровней, если они работают на постоянной основе и им положен автомобиль, работники госкорпораций и различных государственных учреждений должны ездить на российских машинах. Уже давно пора перейти от слов к делу и перестать тратить бюджетные деньги на импортные автомобили".

Евгения Боровикова, депутат краевого Законодательного собрания, секретарь бюро совета региональной организации партии "Справедливая Россия – За правду":

"В нынешних внешнеполитических условиях России важно уделять внимание развитию отечественного производства. Это касается многих отраслей, и автопром – не исключение, так как это в том числе даст толчок другим смежным отраслям и экономике страны в целом.

Устанавливая для служб обязанность использовать транспорт отечественного производства, мы даем толчок к развитию не только автопрома, но и связанных с ним отраслей, которые будут задействованы в создании автомобилей. И произведенный транспорт не будет томиться в салонах, а будет обеспечивать комфортную перевозку людей".