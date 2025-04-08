"Дорогостоящее строение". Эксперт рассказала, почему в Барнауле невозможно построить метро
Можно столкнуться со многими проблемами под землей
08 апреля 2025, 09:15, ИА Амител
Построить метрополитен в Барнауле даже при наличии финансирования будет невозможно из-за огромного количества скрытых грунтовых вод на участке земли, на котором расположен город. Об этом изданию "За науку" рассказала доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Наталья Боронина. Она уверена, что более выгодным будет развитие общественного транспорта в краевой столице.
"Барнаул не город-миллионик. А метро – дорогостоящее строение. При его строительстве мы можем столкнуться со многими проблемами, например теми же подземными водами. К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных участков с большой интенсивностью движения. Поэтому для Барнаула более целесообразным решением было бы строительство поверхностных развязок, нежели дорогостоящего метро", – заявила Наталья Боронина.
Напомним, идея строительства метрополитена в столице Алтайского края появился в 2008 году, когда журналист Данил Чурилов создал сайт "Метро Барнаула". На нем выставили схему: пять линий и 37 станций. Сайт был шуточный, но создатель паблика активно вел группу, подогревал интерес новыми постами и видео из якобы "барнаульской подземки".
Данил Чурилов рассказывал, что построить метрополитен в Барнауле планировал еще Владимир Ленин. Потом возвести объект также собирались в 70-е годы. В итоге, согласно мифу, строили подземку по заказу муниципалитета в далеком 1976 году. Вход в Барнаульское метро журналист "разместил" на площади Октября. Сайт был настолько живым и реалистичным, что многие гости столицы Алтайского края всерьез пытались найти метро в нашем городе.
В реальности же, утверждают историки, в краевой столице никогда не рассматривали идею строительства подземного общественного транспорта. В настоящий момент метро есть в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Самаре и Екатеринбурге.
Современные урбанисты утверждают, что строить метро сейчас не имеет смысла в крупных городах. Это дорого и долго. В качестве альтернативы более правильным считается развитие именно общественного транспорта.
09:24:51 08-04-2025
ну и что долгостроящееся.. если бы начали лет 20 назад уже бы достроили
09:59:03 08-04-2025
Гость (09:24:51 08-04-2025) ну и что долгостроящееся.. если бы начали лет 20 назад уже б... в СССР метро строили только в городах миллионниках. если Барнео объединить с Чесноковкой, тогда можно было бы. но для этого их надо объединить.
10:30:15 08-04-2025
Бгг (09:59:03 08-04-2025) в СССР метро строили только в городах миллионниках. если Бар... Не наскребется на миллионник. Надо еще пару-тройку деревень прибавить и садоводства.
11:07:50 08-04-2025
Гость (09:24:51 08-04-2025) ну и что долгостроящееся.. если бы начали лет 20 назад уже б...
В Омске лет 40 назад начали строить. И что, достроили? Не от срока начала строительства зависит постройка и эксплуатация метро.
20:20:12 08-04-2025
Гость (09:24:51 08-04-2025) ну и что долгостроящееся.. если бы начали лет 20 назад уже б... Для чего? В Барнауле оно не будет иметь необходимый трафик и будет убыточно!
08:20:56 09-04-2025
Алексей (20:20:12 08-04-2025) Для чего? В Барнауле оно не будет иметь необходимый трафик и... Так и Московский метрополитен убыточен, если что))
09:28:52 08-04-2025
а метро разве не "именно общественный транспорт"?
11:12:23 08-04-2025
гость (09:28:52 08-04-2025) а метро разве не "именно общественный транспорт"?...
Именно! И вообще, это точно эксперт или, как обычно, Ыксперт? Грунты, для строительства метро в Москве и Ленинграде намного хуже подходят, чем в Барнауле. И тем не менее, метро там, а здесь ... денег нет, но вы держитесь тут
23:24:12 08-04-2025
Гость (11:12:23 08-04-2025) Именно! И вообще, это точно эксперт или, как обычно, Ыкс... Ага, я вот тоже подумал: в Москве и Питере как будто нет "плывуна".
09:57:28 09-04-2025
Гость (11:12:23 08-04-2025) Именно! И вообще, это точно эксперт или, как обычно, Ыкс... Оно, метро, тебе на кой ляд сдалось??? Лучше бы имеющиеся проблемы общественного транспорта решали. Тоже мне, барнаульский мечтатель! Скоро ездить будем и сквозь ржавый пол трамвая, автобуса, троллейбуса любоваться на барнаульские дороги и пыль глотать
09:36:45 08-04-2025
"К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных участков с большой интенсивностью движения" а пробки в любое время дня и ночи у нас тогда откуда?
09:40:56 08-04-2025
Гость (09:36:45 08-04-2025) "К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных ... Так пробки это не интенсивность, а скорее статика
09:50:50 08-04-2025
Гость (09:40:56 08-04-2025) Так пробки это не интенсивность, а скорее статика... а, тогда понятно.
будем плодиться чтобы стать миллионником и все колом встало совсем наглушняк
10:51:34 08-04-2025
Musik (09:50:50 08-04-2025) а, тогда понятно. будем плодиться чтобы стать миллионник... ---- оставшиеся колхозы в город переедут, эффект тот же)
11:15:22 08-04-2025
Гость (09:36:45 08-04-2025) "К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных ...
Так она же Ыксперт из АГУ! Откуда ей знать о интенсивности движения, загруженности транспортных магистралей и вообще о транспорте
14:06:35 08-04-2025
Гость (09:36:45 08-04-2025) "К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных ... От мостов через ЖД и корявых перекрёстков. От того что полгорода живёт в двух спальниках а на работу ездит в два бизнес-центра. И всё по двум дорогам. От того, что в снегопад и ливень узловые перекрёстки топит и заметает.
06:49:30 09-04-2025
Гость (09:36:45 08-04-2025) "К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных ... пробки? да что вы знаете о пробках... у нас так, небольшие заторы. хотя, если сравнивать с местами, где родились новые барнаульцы, то это Пробища и без метро нам никак, да...
09:40:12 08-04-2025
Автобусы с трамваями догнивают, о каком метро может идти речь.
Вообще кроме Москвы и Питера строить метро везде грунты мешают. Так в каждом регионе задвигают
09:53:41 08-04-2025
Гость (09:40:12 08-04-2025) Автобусы с трамваями догнивают, о каком метро может идти реч... Точно,а нам предложат гужевой транспорт.И будем мы на лошадях и быках передвигаться.Экзооотика,будь здоров.Все туристы сюда со всего мира сразу нагрянут.
12:14:41 08-04-2025
Афиноген (09:53:41 08-04-2025) Точно,а нам предложат гужевой транспорт.И будем мы на лошадя... На лошадях и оленях запретили.
15:34:43 08-04-2025
Гость (12:14:41 08-04-2025) На лошадях и оленях запретили.... А нам сделают исключение,как для оленеводов.
10:00:58 08-04-2025
Гость (09:40:12 08-04-2025) Автобусы с трамваями догнивают, о каком метро может идти реч... Соглашусь с вами ,да метро дорогое удовольствие ,но у вы ,никакой другой наземный городской транспорт его не заменит ,а сегодня расширение метро в уже существующих городах миллионниках не светит ,только одни разговоры и мечты ,то что сделали при Союзе на этом и закончили ,сегодня все внимание Москве и Питеру ,а Омск ,Новосибирск,Красноярск и далее подождут .
10:40:17 08-04-2025
Гость (10:00:58 08-04-2025) Соглашусь с вами ,да метро дорогое удовольствие ,но у вы ,ни... В красноярске нет метро. Начали было рыть и... Зарыли назад.
11:15:30 08-04-2025
Гость (10:40:17 08-04-2025) В красноярске нет метро. Начали было рыть и... Зарыли назад.... От будущей станции красноярского метро «Улица Шахтеров» проложили около 1,73 км тоннелей метро. Об этом сообщил генподрядчик строительства «Моспроект-3».
Новость 10 марта 2025 года. не знаю, что у вас где зарыли...
12:54:32 08-04-2025
Гость (11:15:30 08-04-2025) От будущей станции красноярского метро «Улица Шахтеров» прол... Там не метро, там т.н. метротрам.
23:34:41 08-04-2025
Гость (10:40:17 08-04-2025) В красноярске нет метро. Начали было рыть и... Зарыли назад.... В Красноярске каждый раз ,как выбирают нового губера,так недострой расконсервируют,деньги получат из казны.И быстренько законсервируют. И так не один десяток лет.
10:41:15 08-04-2025
Гость (10:00:58 08-04-2025) Соглашусь с вами ,да метро дорогое удовольствие ,но у вы ,ни... в Красноярске-то как раз начали строить метро в прошлый год)))
15:49:37 08-04-2025
Гость (10:41:15 08-04-2025) в Красноярске-то как раз начали строить метро в прошлый год)...
Зароют опять.
09:46:38 08-04-2025
чтобы метро строить на всякие городА-сады деньги не надо было тратить, на виноградники в белокурихе и речную форель , на прожекты в общем.
а, кстати, музей, для местной мазни, который никогда не достроят, сколько стоит?
мАскАвичАм пол ярда за недоделку отгружать, сколько это издевательство там будет стоять?
вот тогда может и на метро бы деньги нашлись.
10:43:28 08-04-2025
Гость (09:46:38 08-04-2025) чтобы метро строить на всякие городА-сады деньги не надо был... Если ты пень, в музее, театре ни разу не был. Так и останешься пнём. Не надо по себе судить всех
13:24:21 08-04-2025
Гость (10:43:28 08-04-2025) Если ты пень, в музее, театре ни разу не был. Так и оста... Пень в музее - это инсталляция. А в театре - реквизит.
09:48:54 08-04-2025
Нельзя подземное метро,так может тогда наземное?На втором уровне?Чтобы не мешать транспортным потокам.Охватить одним большим кольцом город и сделать несколько радиальных веток.Пустить по ним электропоезда.Китайцев пригласите,они вам в два счёта всё обтяпают.
10:32:47 08-04-2025
Афиноген (09:48:54 08-04-2025) Нельзя подземное метро,так может тогда наземное?На втором ур... И будет этот поезд носиться мимо окон 5-6 этажа ? С характерным для метро грохотом. Жители в восторге будут!
10:42:03 08-04-2025
Гость (10:32:47 08-04-2025) И будет этот поезд носиться мимо окон 5-6 этажа ? С характе... В Китае ,по моему в Шанхае,сделали путь сквозь высотный дом и ничего.Я и говорю,если у самих тямы не хватает ,так пригласите сведущих специалистов.А то будут нам голову морочить то грунтами ,то грохотом, то ещё чёрт знает чем,лишь бы не делать.
09:50:38 08-04-2025
Какое метро в городе с шестьсот с небольшим численностью населения?
06:55:29 09-04-2025
гость (09:50:38 08-04-2025) Какое метро в городе с шестьсот с небольшим численностью нас... ну не мешайте колхозу понаехавшему, готовому жить в домах, сквозь которые поезда пролетают, как в Китае, лишь бы не в коровнике работать, мечтать о Нью- васюках
09:53:38 08-04-2025
Функцию метро в городах с размерами подобным Барнаулу успешно выполняет не абстрактный ОТ, а магистральные трамвайные линии. В частности, первостепенная важность - связь самой загруженной части центра - площади Советов и Павловского тракта скоростной трамвайной магистралью. Об этом я детально пишу в ВК сообществе Комфорт центра Барнаула. Это позволит избавиться от забитых салонов автобусов в часы пик. Сделать поездку от Политеха до Солнечной поляны и т.п. за 30 минут, а при создании условий и за 15.
10:01:48 08-04-2025
«До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать». (с)
10:25:13 08-04-2025
ППШариков (10:01:48 08-04-2025) «До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь... "Денег нету, бедность Остап Ибрагимыч!"
10:11:17 08-04-2025
Лет десять уже пользуюсь барнаульским метрополитеном. Не знал, что его оказывается еще не построили.
10:17:31 08-04-2025
В Петрограде среди болот значит метро смоги построить, а тут в Барнауле на высоком не затапливаемом берегу построить не смогли? Каво вы гоните то??!! Даже мелкую развязку Ленточного-Змеиногорского и ту в срок сделать не можете. Руки-крюки-загребуки и растут из ниже спины.
12:48:50 08-04-2025
192.168.593.876 (10:17:31 08-04-2025) В Петрограде среди болот значит метро смоги построить, а тут... Там не просто болота. Там плывуны. Это зыбкие песчано-глинистые породы, полужидкие, текущие. Но советским инженерам эта задача оказалось посильна.
10:18:39 08-04-2025
А почему нельзя пустить электрички, если посмотреть на карту города , можно организовать расписание и интервалом движения в утренние и вечерние часы 15-20 мин , днем до 40 мин .И тем кто живет п.Лесной ,Штабка,Центральный , Ягодное и тд , до центра могут добираться максимально быстро 5-10 минут , пробок на дорогах будет меньше . Этого не могут сделать , а мы тут про метро мечтаем
10:26:27 08-04-2025
"невозможно из-за огромного количества скрытых грунтовых вод на участке земли"
Ой, да ладно, грунтовые воды.... ай ай ай
Питер вообще на болоте стоит, на болоте КАРЛ, и ничего как то метро себя отлично чувствует
10:31:23 08-04-2025
Гость (10:26:27 08-04-2025) "невозможно из-за огромного количества скрытых грунтовых вод... скромнее будьте.
где Барнаул и где Питер.
10:39:37 08-04-2025
Musik (10:31:23 08-04-2025) скромнее будьте.где Барнаул и где Питер.... но вообще полдела уже старшие товарищи сделали уже - проект и смета у меня скачанная есть, могу сбросить.
10:31:43 08-04-2025
Тут рельсы то проложить не в состоянии до аэропорта например, трамвайные. Метро барнаульское, ага. Именно тётины грунтовые воды помешали ))
11:12:44 08-04-2025
с развязкой не могут справиться, боюсь, что метро и вовсе только на бумаге тогда останется
11:25:37 08-04-2025
Потому что в Сибири трудно строить в НСК до сих пор сдать станцию спортивная не могут
11:45:54 08-04-2025
Сделайте монорельсовое наземное метро поверх Павловского тракта, чтобы соединяло центр и первую остановку Малахова, затем Попова и т.д.
12:39:30 08-04-2025
Житель (11:45:54 08-04-2025) Сделайте монорельсовое наземное метро поверх Павловского тра... И сеточку до Горного.
12:59:12 08-04-2025
Житель (11:45:54 08-04-2025) Сделайте монорельсовое наземное метро поверх Павловского тра... В Москве есть. Дорого, нерентабельно, а главное, нет запчастей для подвижного состава. Работает, насколько я понимаю, в экскурсионном режиме сейчас.
12:43:07 08-04-2025
"Барнаул не город-миллионик".
На этом проффессор мог бы закончить сказки про грунтовые воды. Питер вообще на болоте, да и Москва не на высокогорном плато.
🤣
12:54:09 08-04-2025
Интересно, как бы она мямлила перед Сталиным про грунтовые воды отмазки... Сразу бы из кабинета на расстрел отвели. Другое дело, что нищеброды мы, нет такого оборота бабла и деловой активности, чтобы содержать метро. Это атрибут успешных городов.
12:57:00 08-04-2025
Да о чем вы все. В Новосибе который там раз просчитывают смету на заранее (!) запланированную "Спортивную"?.. Третий, пятый? И к гадалке не ходи, опять ее не откроют. Ибо движуха сама себя не оплатит. Так что забудьте не только о метро, но и о трамвае.
12:57:07 08-04-2025
Судя по количеству введенного и построенного жилья Барнаул перешагнул миллионный рубеж. Или 40% жилья стоит пустое, а строительная отрасль все еще строит так, про запас)
13:06:04 08-04-2025
Для начала бы пустить трамвай до Южного
14:19:55 08-04-2025
У нас тоннель не могут построить, чтобы соединить Красноармейский и Исакова, какое метро о чём вы.
14:29:11 08-04-2025
Антон (14:19:55 08-04-2025) У нас тоннель не могут построить, чтобы соединить Красноарме... не надо нам такой тоннель
14:38:18 08-04-2025
Антон (14:19:55 08-04-2025) У нас тоннель не могут построить, чтобы соединить Красноарме... Так мы об этом и говорим ,если в городах миллионниках ничего в этом плане не делается ,то нам и об этом разговор даже не стоит заводить ,а тоннель это наше все ,мож и Франк соорудит что то .
15:19:24 08-04-2025
метро метру рознь. В Москве в 1920х годах построили одну станцию метро мелкого заложения (3-6 метров от поверхности) погоняли поезд и потом после бурного обсуждения все это сломали и начали строить методом глубокого заложения (30 метров и ниже) хоть это было дорого и спецов пришлось выписывать из сша. То есть тут много вариантов. Можно даже трамвай на каких то участках под землю спустить или на эстакады поднять.
И если уж у нас в городе вокзал жд находится в центре города почему бы не сделать просто боковые отводки путей по городу и пустить круговую электричку. Например пути которые пересекают павловский тракт после моста могутотходить вдоль павловского тракта до аэропорта потом разворачиваться идти через лес, через конюхи и возвращаться вдоль змеиногорского тракта к жд вокзалу. И электрички могут хотььб каждые 30 минут по кругу возить людей
23:21:05 08-04-2025
Воды... Грунты...
Чтобы решить надвигающуюся как цунами после землятресения задачу транспортного коллапса нужно учесть много факторов и вот эти 2 верхних они где-то на уровне даты и подписи.
Гор. Арх. Совет должен разрешить эту задачу с учётом 20 летнего прогноза развития города - а лучше +50. Почему?
Всё изи : срок службы водоносных и г****ноносных коммуникаций. Что с ними не так показала зима. Потому как их проложат, будет зависеть расход бюджета.
Ещё одна задача разрешить "проблему Томска": "город" (львинная доля движения) стоит в углу реки, т. Е. Рост количества жилья идёт практически строго в одном направлении, а проблемы транспорта концентрируются в этом самом углу, где сосредоточены предприятия, вузы (благо що тц раскиданы как семечки по карте).
Сейсмика тоже гвоздь программы.
П. С. С учётом роста числа потребителей требуется обеспечить их водой. Нынешние мощности на это уже не способны.
Так что, проблема не в том ПОЧЕМУ не строят метро, а в том как грамотно развить город, чтобы потомки не проклинали за неумные решения.
05:53:33 09-04-2025
Какое метро??? Автомобильную развязку сделать не могут. Предел мечтаний - ещё один мост или тоннель через ж/д ветку.
07:26:41 09-04-2025
Заштатный мелкий городишко без промышленности но утыканный торговыми центрами... Какое метро... Велосипед и вперед...
09:17:43 09-04-2025
Эксперт или такой себе эксперт или не знает, что такое вообще строительство метро! Разберу к к примеру один город-Нью Йорк,вернее сказать,всего лишь один район-Манхэтен. Если кто не знает,то раньше там было одно сплошное болото! И ничего пол сотни линий и куча небоскребов и ничего, ничего не затопило и не обвалилось! Также у нас хотят уже много лет обустроить правый берег Оби, тоже, всё что то не так да ни эдак.Как говорят,плохому танцору яйса мешают😉Не правда всё можно сделать, главное будет ли это рентабельно,вот в чём вопрос!?
11:38:17 09-04-2025
Вы трамвай на павловском тракте проложите, а то мечты о метро, не будет его здесь никогда, Барнаул никогда не наберёт миллион жителей и финансовых возможностей у города не будет на это
11:55:01 09-04-2025
Дорогие Барнаульцы! Не нужно тешить себя утопическими идеями и надеждами.
Во первых:Никакого метро у нас не будет, пока численность населения не перевалил за 1.000.000 человек!
Во вторых:Это и впрямь стоит ну просто громадных ₽!!! Красноярск в разы богаче Барнаула и что, построили метро!??Начали было и всё... ₽ закончились.
09:18:00 10-04-2025
Денис Валерьевич. (11:55:01 09-04-2025) Дорогие Барнаульцы! Не нужно тешить себя утопическими идеями... Уважаемый,а вы не задавались вопросом,почему тогда,в советское время ,всё было возможно ,а сейчас кругом один тупик?
12:06:57 10-04-2025
Афиноген (09:18:00 10-04-2025) Уважаемый,а вы не задавались вопросом,почему тогда,в советск... Как раз в советское время и действовал норматив про 1 млн. жителей для начала строительства метро. И это всегда были деньги не из местного бюджета. Без господдержки метро не построить ни тогда, ни сейчас.