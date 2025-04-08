Можно столкнуться со многими проблемами под землей

08 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Барнаульский метрополитен / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Построить метрополитен в Барнауле даже при наличии финансирования будет невозможно из-за огромного количества скрытых грунтовых вод на участке земли, на котором расположен город. Об этом изданию "За науку" рассказала доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Наталья Боронина. Она уверена, что более выгодным будет развитие общественного транспорта в краевой столице.

"Барнаул не город-миллионик. А метро – дорогостоящее строение. При его строительстве мы можем столкнуться со многими проблемами, например теми же подземными водами. К тому же у нас нет таких сильно загруженных автомобильных участков с большой интенсивностью движения. Поэтому для Барнаула более целесообразным решением было бы строительство поверхностных развязок, нежели дорогостоящего метро", – заявила Наталья Боронина.

Напомним, идея строительства метрополитена в столице Алтайского края появился в 2008 году, когда журналист Данил Чурилов создал сайт "Метро Барнаула". На нем выставили схему: пять линий и 37 станций. Сайт был шуточный, но создатель паблика активно вел группу, подогревал интерес новыми постами и видео из якобы "барнаульской подземки".

Данил Чурилов рассказывал, что построить метрополитен в Барнауле планировал еще Владимир Ленин. Потом возвести объект также собирались в 70-е годы. В итоге, согласно мифу, строили подземку по заказу муниципалитета в далеком 1976 году. Вход в Барнаульское метро журналист "разместил" на площади Октября. Сайт был настолько живым и реалистичным, что многие гости столицы Алтайского края всерьез пытались найти метро в нашем городе.

В реальности же, утверждают историки, в краевой столице никогда не рассматривали идею строительства подземного общественного транспорта. В настоящий момент метро есть в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Самаре и Екатеринбурге.

Современные урбанисты утверждают, что строить метро сейчас не имеет смысла в крупных городах. Это дорого и долго. В качестве альтернативы более правильным считается развитие именно общественного транспорта.