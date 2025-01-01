Теперь расторгнуть брак в России будет в 14 раз дороже, чем его заключить

01 января 2025, 07:00, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Традиционно январь несет с собой целый ряд важных изменений в законодательстве. Как и всегда, российские власти проиндексируют пенсии и минимальный размер оплаты труда. Но будут и менее приятные повышения. Например, уже с первого дня 2025 года россиянам будет ощутимо дороже разводиться и нарушать правила дорожного движения. А еще появится новый налог – на бани и теплицы. Наконец, начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ, введение которой наделало много шуму в 2024-м.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в январе 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Индексация пенсий Страховые пенсии россиян, назначаемые по достижении определенного возраста, 1 января традиционно проиндексируют. В этот раз размер выплат увеличится на 7,3%. Сколько повышение составит в рублях, сказать невозможно: размер пенсии рассчитывается индивидуально. Но в среднем с 1 января российский пенсионер будет получать порядка 22,4 тысячи рублей – этот показатель вырастет на 1,6 тысячи. Пожалуй, самое важное изменение в пенсионном вопросе – индексация для работающих. Пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, с 1 января вновь будут повышать размер выплат со всеми остальными. Так что их пенсии тоже увеличатся на 7,3%.

2 Повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января увеличится на 16,6%, или более чем на 3 тысячи рублей. Теперь он будет составлять 22 440 рублей вместо нынешних 19 242. "Такое увеличение затронет порядка 4,2 миллиона работающих граждан", – прокомментировал изменение председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы имел в виду не только людей, которые трудятся на "минималке" или чья зарплата рассчитывается из МРОТ. Этот показатель также напрямую влияет на размер некоторых пособий. Это повышения – часть большого плана, по которому к 2030 году минимальный размер оплаты труда собираются довести до 35 тысяч рублей.

3 Увеличение штрафов за нарушение ПДД А вот для автомобилистов нововведения не такие приятные. Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года вырастут сразу в полтора раза. Например, незначительное превышение скорости (от 20 до 40 км/ч выше положенного) будет караться штрафом в 750 рублей, хотя сейчас за это нужно платить 500 рублей. Штраф за проезд на красный или непристегнутый ремень безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей. Ну а за самые тяжкие нарушения, вроде вождения в нетрезвом виде, россиян будут штрафовать на 45 тысяч рублей вместо нынешних 30 тысяч. Amic.ru подробно рассказывал о том, сколько составят штрафы за нарушения ПДД с 1 января – прочитать материал можно здесь На этом грустные для водителей новости не заканчиваются – размер скидки, с которой можно оплатить штрафы в льготный период, снизят. Теперь он составит не 50%, а лишь 25% от штрафа. При этом сам льготный период увеличится с 20 до 30 дней.

4 Повышение кадастровых пошлин Значительно вырастет размер ряда госпошлин за различные действия с недвижимостью. Некоторые из них и вовсе станут стоить в два раза дороже. За постановку объекта недвижимости на кадастровый учет раньше вообще не брали денег, а теперь по этому поводу создали новую госпошлину. За новый объект физлицам нужно будет заплатить 2 тысячи рублей, а юрлицам – 22 тысячи рублей. Если нужно изменить сведения об объекте, размер пошлины для физических лиц составит одну тысячу рублей, а для юридических лиц – две тысячи. Отдельно стоит упомянуть госпошлину за одновременную постановку объекта на учет и регистрацию права собственности. Сейчас эта услуга обходится физлицам в две тысячи рублей, а организациям – в 22 тысячи рублей. С 1 января размер этой государственной пошлины для физлиц составит 6 тысяч рублей, если кадастровая стоимость объекта не определена или составляет менее 20 млн рублей. Если она выше, то размер пошлины составит 2 тысячи рублей плюс 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей. Юридическим лицам подобные действия с недвижимостью дешевле 22 млн рублей обойдутся в 66 тысяч рублей. Если же объект стоит дороже, то размер пошлины составит 22 тысячи рублей плюс 0,2% от кадастровой стоимости. При этом сумма должна быть не менее 0,2% от цены сделки и не более миллиона рублей. Даже получение выписки из ЕГРН с января станет дороже: 920 рублей вместо предыдущих 460 рублей за бумажный формат и 580 рублей вместо 260 – за электронный.

5 Новые ипотечные стандарты для банков С 1 января работу всех банков в ипотечном секторе будет регулировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Это документ, который в 2024 году разработала специальная комиссия, а затем утвердил Банк России. "Основная цель документа – минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках", – говорится в сообщении ЦБ РФ Другими словами, в Центробанке хотят, чтобы кредитные организации начали работать на качество, а не на количество. А заемщики при этом реже бы брали ипотеку, которую не смогут "потянуть". В частности, стандарт запрещает банкам на длительный срок размещать на аккредитивах деньги, которые предназначены для отправки на эскроу-счет. Также в первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму, которую клиент потом получит в виде кешбэка. "Цель этих требований в том, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы и в конечном счете лишиться и денег, и квартиры", – комментируют требование в Центробанке. Прописаны и основные моменты, на которые банкам следует опираться при составлении договора. Так, ЦБ РФ рекомендует заключать соглашения на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки. Отдельно отмечено, что банки будут обязаны максимально подробно объяснить клиенту, какие существуют риски. Если же заемщику предлагаются условия со льготной ставкой, он должен быть уведомлен о конечной стоимости кредита, а также тем, как она соотносится со стоимостью по обычной ставке. Другими словами, клиенты должны сразу понимать, какое предложение для них по-настоящему выгодно и посильно.

6 Повышение госпошлины за развод Еще летом стало известно, какой в 2025-м будет государственная пошлина за расторжение брака. С 1 января ее размер увеличится более чем в семь раз – с 650 до 5000 рублей. При этом пошлина за заключение брака останется прежней – всего 350 рублей. Так что жениться теперь будет во много раз выгоднее, чем разводиться. Но вырастут и другие госпошлины, которые уплачивают при обращении в ЗАГС. Так, за смену имени, фамилии или отчества нужно будет заплатить 5000 рублей вместо нынешних 1600 рублей. Внесение изменений в записи актов гражданского состояния обойдется в 700 рублей (было 650 рублей). Выдача повторного свидетельства будет стоить 500 рублей вместо 350, а выдача справок из архива – 350 рублей вместо 200.

7 Новые правила для цифрового рубля Российские власти продолжают постепенно вводить цифровой рубль в отечественное законодательное поле. С 1 января понятие "счет цифрового рубля" появится и в Налоговом кодексе. После этого налоговики смогут взыскивать с цифрового счета недоимки, если у гражданина не хватило других активов для погашения долга. Кроме того, счета с цифровыми рублями теперь смогут попасть под блокировку или различные ограничения. А поступления на цифровой счет будут восприниматься налоговой службой как кассовая оплата. Наконец, при оформлении банкротства должник обязан будет указывать в заявлении в том числе и информацию о своих счетах с цифровыми рублями. Теперь эти средства также будут включены в процедуру банкротства.

8 Изменения в упрощенной системе налогообложения В упрощенной системе налогообложения также произойдут серьезные изменения. Напомним, это налоговый спецрежим, по которому могут работать предприятия мелкого и среднего бизнеса. Он позволяет снизить налоговую нагрузку, а также упростить документооборот. Во-первых, изменятся условия для перехода на УСН: базовый порог доходов увеличен с 112,5 млн до 337,5 млн рублей;

средняя численность сотрудников – с 100 до 130 человек, без права превышения;

порог доходов для применения УСН – до 450 млн рублей;

порог по остаточной стоимости поднимают с 150 млн до 200 млн рублей. Во-вторых, часть организаций, работающих по "упрощенке", с января обяжут платить НДС. Это касается предприятий, доход которых превышает 60 млн рублей в год. Платить его можно будет двумя способами: по обычным ставкам, но с правом на налоговый вычет;

по пониженным ставкам (5% при доходах от 60 млн до 250 млн рублей в год и 7% – от 250 млн до 450 млн рублей в год), но без права на вычет.

9 Для богатых НДФЛ увеличится С 1 января 2025 года начнет действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Напомним, о ее введении стало известно в 2024-м и это вызвало большую шумиху. Времена, когда все платили 13% от своего дохода, остались в прошлом. Теперь налоговая ставка зависит от того, сколько человек зарабатывает. Шкала будет состоять из пяти ступеней: 13% – для доходов 2,4 млн рублей и менее в год;

15% – свыше 2,4 млн и не более 5 млн рублей в год;

18% – свыше 5 млн и не более 20 млн рублей в год;

20% – свыше 20 млн и не более 50 млн рублей в год;

22% – свыше 50 млн рублей в год. При этом повышенную ставку применяют не ко всему доходу, а к сумме сверх лимита. То есть если человек за год заработал 4 млн рублей, то с 2,4 млн он заплатит 13%, а со всей остальной суммы – уже 15%. Налог на прибыль организаций также увеличится – с 20% до 25%. 8% из этих денег будут направляться в федеральный бюджет, а 17% – в региональный.

10 Налог на бани и теплицы Да-да, вы не ослышались. За баньку на своем участке теперь нужно будет платить налог. А также за теплицы, сараи и другие капитальные постройки (так называют те, которые заложены на фундаменте). Все это с 2025 года будет считаться имуществом, которое облагается налогом. Сумма налога составит от 0,1 до 0,2% от кадастровой стоимости объекта. Она будет зависеть от размеров, состояния и назначения постройки. Задекларировать все свое имущество человек должен сам. В противном случае это сделает налоговая служба. Но тогда налоговики сами и объект оценят, и размер налога подсчитают. При этом существует и льгота – одна такая постройка площадью не более 50 квадратных метров налогом облагаться не будет.