Традиционно январь несет с собой целый ряд важных изменений в законодательстве. Как и всегда, российские власти проиндексируют пенсии и минимальный размер оплаты труда. Но будут и менее приятные повышения. Например, уже с первого дня 2025 года россиянам будет ощутимо дороже разводиться и нарушать правила дорожного движения. А еще появится новый налог – на бани и теплицы. Наконец, начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ, введение которой наделало много шуму в 2024-м.
Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в январе 2025 года, – в карточках на amic.ru.
Индексация пенсий
Страховые пенсии россиян, назначаемые по достижении определенного возраста, 1 января традиционно проиндексируют. В этот раз размер выплат увеличится на 7,3%.
Сколько повышение составит в рублях, сказать невозможно: размер пенсии рассчитывается индивидуально. Но в среднем с 1 января российский пенсионер будет получать порядка 22,4 тысячи рублей – этот показатель вырастет на 1,6 тысячи.
Пожалуй, самое важное изменение в пенсионном вопросе – индексация для работающих. Пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, с 1 января вновь будут повышать размер выплат со всеми остальными. Так что их пенсии тоже увеличатся на 7,3%.
Повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января увеличится на 16,6%, или более чем на 3 тысячи рублей. Теперь он будет составлять 22 440 рублей вместо нынешних 19 242.
"Такое увеличение затронет порядка 4,2 миллиона работающих граждан", – прокомментировал изменение председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы имел в виду не только людей, которые трудятся на "минималке" или чья зарплата рассчитывается из МРОТ. Этот показатель также напрямую влияет на размер некоторых пособий.
Это повышения – часть большого плана, по которому к 2030 году минимальный размер оплаты труда собираются довести до 35 тысяч рублей.
Увеличение штрафов за нарушение ПДД
А вот для автомобилистов нововведения не такие приятные. Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года вырастут сразу в полтора раза.
Например, незначительное превышение скорости (от 20 до 40 км/ч выше положенного) будет караться штрафом в 750 рублей, хотя сейчас за это нужно платить 500 рублей. Штраф за проезд на красный или непристегнутый ремень безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей. Ну а за самые тяжкие нарушения, вроде вождения в нетрезвом виде, россиян будут штрафовать на 45 тысяч рублей вместо нынешних 30 тысяч.
Amic.ru подробно рассказывал о том, сколько составят штрафы за нарушения ПДД с 1 января – прочитать материал можно здесь.
На этом грустные для водителей новости не заканчиваются – размер скидки, с которой можно оплатить штрафы в льготный период, снизят. Теперь он составит не 50%, а лишь 25% от штрафа. При этом сам льготный период увеличится с 20 до 30 дней.
Повышение кадастровых пошлин
Значительно вырастет размер ряда госпошлин за различные действия с недвижимостью. Некоторые из них и вовсе станут стоить в два раза дороже.
За постановку объекта недвижимости на кадастровый учет раньше вообще не брали денег, а теперь по этому поводу создали новую госпошлину. За новый объект физлицам нужно будет заплатить 2 тысячи рублей, а юрлицам – 22 тысячи рублей. Если нужно изменить сведения об объекте, размер пошлины для физических лиц составит одну тысячу рублей, а для юридических лиц – две тысячи.
Отдельно стоит упомянуть госпошлину за одновременную постановку объекта на учет и регистрацию права собственности. Сейчас эта услуга обходится физлицам в две тысячи рублей, а организациям – в 22 тысячи рублей.
С 1 января размер этой государственной пошлины для физлиц составит 6 тысяч рублей, если кадастровая стоимость объекта не определена или составляет менее 20 млн рублей. Если она выше, то размер пошлины составит 2 тысячи рублей плюс 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
Юридическим лицам подобные действия с недвижимостью дешевле 22 млн рублей обойдутся в 66 тысяч рублей. Если же объект стоит дороже, то размер пошлины составит 22 тысячи рублей плюс 0,2% от кадастровой стоимости. При этом сумма должна быть не менее 0,2% от цены сделки и не более миллиона рублей.
Даже получение выписки из ЕГРН с января станет дороже: 920 рублей вместо предыдущих 460 рублей за бумажный формат и 580 рублей вместо 260 – за электронный.
Новые ипотечные стандарты для банков
С 1 января работу всех банков в ипотечном секторе будет регулировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Это документ, который в 2024 году разработала специальная комиссия, а затем утвердил Банк России.
"Основная цель документа – минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках", – говорится в сообщении ЦБ РФ.
Другими словами, в Центробанке хотят, чтобы кредитные организации начали работать на качество, а не на количество. А заемщики при этом реже бы брали ипотеку, которую не смогут "потянуть".
В частности, стандарт запрещает банкам на длительный срок размещать на аккредитивах деньги, которые предназначены для отправки на эскроу-счет. Также в первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму, которую клиент потом получит в виде кешбэка.
"Цель этих требований в том, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы и в конечном счете лишиться и денег, и квартиры", – комментируют требование в Центробанке.
Прописаны и основные моменты, на которые банкам следует опираться при составлении договора. Так, ЦБ РФ рекомендует заключать соглашения на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.
Отдельно отмечено, что банки будут обязаны максимально подробно объяснить клиенту, какие существуют риски. Если же заемщику предлагаются условия со льготной ставкой, он должен быть уведомлен о конечной стоимости кредита, а также тем, как она соотносится со стоимостью по обычной ставке. Другими словами, клиенты должны сразу понимать, какое предложение для них по-настоящему выгодно и посильно.
Повышение госпошлины за развод
Еще летом стало известно, какой в 2025-м будет государственная пошлина за расторжение брака. С 1 января ее размер увеличится более чем в семь раз – с 650 до 5000 рублей.
При этом пошлина за заключение брака останется прежней – всего 350 рублей. Так что жениться теперь будет во много раз выгоднее, чем разводиться.
Но вырастут и другие госпошлины, которые уплачивают при обращении в ЗАГС. Так, за смену имени, фамилии или отчества нужно будет заплатить 5000 рублей вместо нынешних 1600 рублей. Внесение изменений в записи актов гражданского состояния обойдется в 700 рублей (было 650 рублей). Выдача повторного свидетельства будет стоить 500 рублей вместо 350, а выдача справок из архива – 350 рублей вместо 200.
Новые правила для цифрового рубля
Российские власти продолжают постепенно вводить цифровой рубль в отечественное законодательное поле. С 1 января понятие "счет цифрового рубля" появится и в Налоговом кодексе.
После этого налоговики смогут взыскивать с цифрового счета недоимки, если у гражданина не хватило других активов для погашения долга. Кроме того, счета с цифровыми рублями теперь смогут попасть под блокировку или различные ограничения. А поступления на цифровой счет будут восприниматься налоговой службой как кассовая оплата.
Наконец, при оформлении банкротства должник обязан будет указывать в заявлении в том числе и информацию о своих счетах с цифровыми рублями. Теперь эти средства также будут включены в процедуру банкротства.
Изменения в упрощенной системе налогообложения
В упрощенной системе налогообложения также произойдут серьезные изменения. Напомним, это налоговый спецрежим, по которому могут работать предприятия мелкого и среднего бизнеса. Он позволяет снизить налоговую нагрузку, а также упростить документооборот.
Во-первых, изменятся условия для перехода на УСН:
- базовый порог доходов увеличен с 112,5 млн до 337,5 млн рублей;
- средняя численность сотрудников – с 100 до 130 человек, без права превышения;
- порог доходов для применения УСН – до 450 млн рублей;
- порог по остаточной стоимости поднимают с 150 млн до 200 млн рублей.
Во-вторых, часть организаций, работающих по "упрощенке", с января обяжут платить НДС. Это касается предприятий, доход которых превышает 60 млн рублей в год. Платить его можно будет двумя способами:
- по обычным ставкам, но с правом на налоговый вычет;
- по пониженным ставкам (5% при доходах от 60 млн до 250 млн рублей в год и 7% – от 250 млн до 450 млн рублей в год), но без права на вычет.
Для богатых НДФЛ увеличится
С 1 января 2025 года начнет действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Напомним, о ее введении стало известно в 2024-м и это вызвало большую шумиху. Времена, когда все платили 13% от своего дохода, остались в прошлом. Теперь налоговая ставка зависит от того, сколько человек зарабатывает.
Шкала будет состоять из пяти ступеней:
- 13% – для доходов 2,4 млн рублей и менее в год;
- 15% – свыше 2,4 млн и не более 5 млн рублей в год;
- 18% – свыше 5 млн и не более 20 млн рублей в год;
- 20% – свыше 20 млн и не более 50 млн рублей в год;
- 22% – свыше 50 млн рублей в год.
При этом повышенную ставку применяют не ко всему доходу, а к сумме сверх лимита. То есть если человек за год заработал 4 млн рублей, то с 2,4 млн он заплатит 13%, а со всей остальной суммы – уже 15%.
Налог на прибыль организаций также увеличится – с 20% до 25%. 8% из этих денег будут направляться в федеральный бюджет, а 17% – в региональный.
Налог на бани и теплицы
Да-да, вы не ослышались. За баньку на своем участке теперь нужно будет платить налог. А также за теплицы, сараи и другие капитальные постройки (так называют те, которые заложены на фундаменте). Все это с 2025 года будет считаться имуществом, которое облагается налогом.
Сумма налога составит от 0,1 до 0,2% от кадастровой стоимости объекта. Она будет зависеть от размеров, состояния и назначения постройки. Задекларировать все свое имущество человек должен сам. В противном случае это сделает налоговая служба. Но тогда налоговики сами и объект оценят, и размер налога подсчитают.
При этом существует и льгота – одна такая постройка площадью не более 50 квадратных метров налогом облагаться не будет.
Что еще изменится?
- С 2025 года в России начнет действовать туристический налог. Он придет на смену курортному сбору, который до этого в пилотном режиме вводили в ряде регионов, включая Алтайский край. Размер налога составит не менее 100 рублей в сутки, или 1% от стоимости проживания. Он будет уже включен в цену гостиничного номера. Предполагается, что налоговая ставка будет расти ежегодно и через пять лет достигнет 5%.
- Власти четко прописали порядок выдачи чеков в общепите. Чек напечатать нужно после того, как клиент попросил счет, но до момента оплаты.
- Дарственную теперь обязательно нужно будет заверять у нотариуса. В среднем за оформление документа нужно будет заплатить от 10 до 30 тысяч рублей.
- В России появится отдельный налоговый вычет для россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Получить его смогут те, кто пройдет диспансеризацию и сдаст нормы ГТО.
- Минимальная розничная цена пачки сигарет увеличится с 129 до 135 рублей.
- В России начнет работать специальный сервис "Земля просто". С его помощью можно будет самому подготовить схему расположения участка, не обращаясь за услугами кадастрового инженера.
06:45:35 27-12-2024
Лишь бы ободрать..
08:05:26 27-12-2024
Хорошо хоть за уличный туалет пока налог не придётся платить😎
08:42:26 27-12-2024
Сергей (08:05:26 27-12-2024) Хорошо хоть за уличный туалет пока налог не придётся платить... это на следующий НГ)))
10:44:27 27-12-2024
Сергей (08:05:26 27-12-2024) Хорошо хоть за уличный туалет пока налог не придётся платить... Уличный туалет, это особый дух России, как можно покусится на этот госрезерв?
11:40:41 28-12-2024
Сергей (08:05:26 27-12-2024) Хорошо хоть за уличный туалет пока налог не придётся платить... У меня уличный туалет на фундаменте, так что беда пришла откуда не ждали...
11:53:37 28-12-2024
Гость (11:40:41 28-12-2024) У меня уличный туалет на фундаменте, так что беда пришла отк... Гость, гордись, у тебя на усадьбе русский дух витает.
08:19:37 27-12-2024
А за воздух налог ещё не ввели?
08:38:01 27-12-2024
С дебоширами зато как всегда цацкаются. Все новости пестрят побоями и издевательствами. В самолётах, кафе, школах, на дорогах, парковках. За любую мелочь забивают до смерти и инвалидности. Когда уже этим зверям штрафы поднимут? Молчу уж про более жёсткие виды санкций.
08:46:13 27-12-2024
Гость (08:38:01 27-12-2024) С дебоширами зато как всегда цацкаются. Все новости пестрят ... штраф за избиение до смерти и инвалидности? странное предложение
09:38:41 27-12-2024
Гость (08:46:13 27-12-2024) штраф за избиение до смерти и инвалидности? странное предлож... к избиениям с жуткими последствиями как раз и подводит безнаказанность, которую сегодня повсеместно мы видим.
09:49:38 27-12-2024
Гость (09:38:41 27-12-2024) к избиениям с жуткими последствиями как раз и подводит безна... За избиение с жуткими последствиями предусмотрена уголовная ответственность
11:00:09 27-12-2024
Гость (09:49:38 27-12-2024) За избиение с жуткими последствиями предусмотрена уголовная ... да что вы, именно поэтому, когда толпа бьет одного человека им вменяют в вину хулиганку, а не покушение на убийство? да и то до суда еле еле доводят. наше очень гуманное государство, вот врача Буянову на 5 лет закатать из-за недоказанных слов яжемамки, пожалуйста, а когда толпа "горячих парней" насмерть человека забивает, это ж хулиганка всего лишь, они ж не думали, что так получится, а так они очень хорошие парни. Вот поэтому наши люди в справедливость судов и следствия и не верят.
15:18:23 27-12-2024
Гость (08:38:01 27-12-2024) С дебоширами зато как всегда цацкаются. Все новости пестрят ... так кто топор то запрещает под одеждой носить? или гвоздодер?
11:43:51 27-12-2024
Выходит, выражение - ниже плинтуса- не предел.
13:08:03 27-12-2024
пенсии выросли на 900 руб
19:18:01 27-12-2024
гость (13:08:03 27-12-2024) пенсии выросли на 900 руб... Хде че выросло?
15:58:47 27-12-2024
оспаде. оформите баню как недострой, вот и все дела
08:14:50 01-01-2025
48 лет стажа.Пенсия за январь выросла на 290 рублей .
09:39:57 01-01-2025
Гость (08:14:50 01-01-2025) 48 лет стажа.Пенсия за январь выросла на 290 рублей .... Ваще ни на рубль не увеличилась...
13:26:06 01-01-2025
Здесь перепись пенсионеров? Мне вот зачем про ваше затираете? Никогда не ждал пенсию, никогда на нее не рассчитывал. Да скорее всего до нее и не доживу. Вы сами о чем раньше думали? Что выйдите на пенсию и у вас начнутся неземные блага? Зайдите в Госуслуги, посмотрите какой гешефт вам обломится в виде пенсии, прикиньте на текущие деньги, прикиньте инфляцию - и на что вы рассчитываете? Вы невменяемые?
15:51:22 01-01-2025
Гость (13:26:06 01-01-2025) Здесь перепись пенсионеров? Мне вот зачем про ваше затираете... У слуг народа с пенсиями все в порядке, о себе они позаботились, все как в басне. про вершки и корешки.