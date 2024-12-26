Уже с января индексацию получат работающие пенсионеры, а права ипотечных заемщиков дополнительно защитят

26 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

2025 год принесет с собой не только новые надежды на светлое будущее, но и новые законы, по которым мы будем жить. Уже известно немало изменений, которые ждут россиян после Нового года. Конечно, большинство из них начнет действовать с января: это касается и повышения пенсий, и увеличения госпошлин, и новых штрафов ГАИ. Но есть и нововведения, которые вступят в силу позже.

Подробнее о самых важных законах, которые появятся в 2025 году, – в материале amic.ru.

Повышение пенсий – теперь и для работающих

Когда вступит: 1 января 2025

Уже в начале года власти проведут традиционную индексацию страховых пенсий. В этот раз их размер увеличат на 7,3%.

Но ожидаются и приятные изменения. Теперь индексировать будут в том числе и пенсии работающих пенсионеров. С 1 января размер выплат для них также увеличится на 7,3%.

Впрочем, все пропущенные и причитающиеся им прибавки трудящиеся россияне сразу не получат. Для этого, как и прежде, сначала нужно уволиться. Социальные пенсии повысят позже, 1 апреля 2025 года. Их размер вырастет на 14,7%.

Новый МРОТ

Когда вступит: 1 января 2025

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года вырастет с 19 242 до 22 440 рублей. Таким образом, уровень индексации составит 16,6%. Другими словами, МРОТ увеличат более чем на 3 тысячи рублей.

"Такое увеличение затронет порядка 4,2 миллиона работающих граждан", – прокомментировал изменение председатель Госдумы Вячеслав Володин. МРОТ влияет не только на размер некоторых пособий – от него напрямую зависит уровень зарплат россиян, которые трудятся на "минималке".

Напомним, российские власти реализуют долгосрочный план, по которому к 2030 году минимальный размер оплаты труда в стране должен составлять не менее 35 тысяч рублей.

Индексация маткапитала

Когда вступит: 1 февраля 2025

Материнский капитал также проиндексируют на 7,3%.

Размер выплат на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей и составит 677 тысяч рублей.

Родители, у которых родился второй ребенок, и не получавшие выплату за первого, смогут теперь рассчитывать на 894 тысячи рублей.

"Полуторные" штрафы ГАИ

Когда вступит: 1 января 2025

Размер штрафов за нарушения ПДД с 1 января увеличится в полтора раза. Так, за небольшое превышение скорости (от 20 до 40 км/ч) нужно будет платить 750 рублей вместо прежних 500. А самые тяжелые нарушения – например, вождение в нетрезвом состоянии – теперь повлекут за собой штраф в размере 45 000 рублей.

Список обновленных штрафов весьма обширный, ознакомиться с ним можно в материале на amic.ru.

Но и это еще не все. Одновременно с увеличением штрафов власти снижают размер скидки, с которой можно оплатить нарушение в льготный период. Теперь она составит 25%, а не 50%. Таким образом, штраф в размере 5000 рублей теперь обойдется не в 2500 рублей, а в 3750.

Сам льготный период станет длиннее: 20 дней вместо прежних 30.

Развод влетит "в копеечку"

Когда вступит: 1 января 2025

Уже с января в России значительно вырастет размер целого ряда государственных пошлин. Многие из них связаны с недвижимостью. Например, пошлину при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не выше 20 млн рублей, увеличили сразу с 2 до 4 тысяч рублей.

Но самое громкое изменение касается расторжения брака. Теперь за развод по обоюдному согласию или через суд нужно будет заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей. Сумма обязательной выплаты в казну государства вырастет более чем в семь раз – сейчас она составляет всего 650 рублей.

Примечательно, что размер пошлины за заключение брака останется прежним – 350 рублей.

Также станет ощутимо дороже и сменить имя, фамилию или отчество – размер госпошлины увеличится с 1,6 до 5 тысяч рублей.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Когда вступит: 1 января 2025

Сразу после Нового года в России начнет действовать пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц, переход на которую наделал много шума в 2024 году.

Суть изменений проста: россияне с высокими доходами будут платить больше доходов. Для тех, кто зарабатывает в год не более 2,4 млн рублей, ничего не изменится – ставка НДФЛ составит все те же 13%. Но если этот порог превышен, начинает действовать новая система ставок:

до 5 млн рублей – 15%;

не более 20 млн рублей – 18%;

до 50 млн рублей – 20%;

более 50 млн рублей – 22%.

Новые правила наставничества на работе

Когда вступит: 1 марта 2025

Весной в Трудовом кодексе РФ появится новая статья, регулирующая труд наставников. Теперь нельзя будет обязать одного из своего сотрудников взять на себя бремя обучения только что принятого. Для того чтобы стать наставником для новичка, сотрудник должен дать работодателю свое письменное согласие.

При этом все детали наставнической работы (сроки, форма и содержание обучения, оплата) должны быть прописаны либо в договоре, либо в допсоглашении к нему.

Новые правила оформления ипотеки

Когда вступит: 1 января 2025

Уже в январе российские банки обяжут следовать стандартам деятельности кредитных организаций, которые утвердил Банк России. Документ регулирует ипотечное кредитование. По сообщению ЦБ РФ, он призван минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и обязать банки полностью информировать клиентов об условиях сделки.

"Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. Запрет на длительное размещение средств ипотечных заемщиков на аккредитивах снизит риски граждан, так как на аккредитивах, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов", – прокомментировали в Центробанке один из пунктов документа.

Кроме того, банкам запретят учитывать сумму кешбэка при формировании первоначального взноса, чтобы клиенту потребовалось вносить меньше своих денег. В ЦБ РФ подчеркивают: чем больше собственных средств вносит человек изначально, тем меньше риск, что всю ипотеку он "не потянет", оставшись без жилья.

Прописаны и сведения, которые банк должен предоставить клиенту перед оформлением сделки. У человека должно быть полное представление обо всех деталях и рисках. А при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной ставки банк обязан полностью проинформировать его о разнице в полной стоимости кредита, чтобы он оценил выгоду.

Эскроу-счета теперь и для ИЖС

Когда вступит: 1 марта 2025

Механизм эскроу, который уже активно применяется в многоэтажном строительстве, в 2025-м начнет применяться и для строительства индивидуального жилья. В марте начнет действовать соответствующий федеральный закон, который приняли в июле 2024-го.

У россиян появится возможность выстроить безопасные отношения с застройщиком. Деньги будут переводиться не ему, а на специальный эскроу-счет. Там средства будут заморожены – застройщик получит их лишь после сдачи объекта.

Эта система должна уменьшить количество случаев, когда граждане страны страдают от недобросовестных строительных организаций.

Заброшенный участок смогут отобрать

Когда вступит: 1 марта 2025

Весной в России начнет действовать закон, который обязывает собственников освоить свои участки в течение трех лет после получения права собственности. Это касается, в том числе, и земли в садовых товариществах.

Документ призван уменьшить количество заросших участков, а также сократить долги по взносам в различные товарищества.

Прописаны и штрафы для тех, кто не спешит осваивать свой участок. Есть даже крайняя мера для злостных нарушителей – изъятие земли в пользу государства. Впрочем, как именно будет действовать закон, пока не до конца понятно – видимо, власти объяснят это ближе к марту.

И это все?

Нет, это лишь законы, о которых уже точно известно на данный момент. В 2025-м Госдума соберется вновь и продолжит работу по созданию и обсуждению новых законопроектов. Поэтому другие инициативы будут появляться уже по ходу 2025 года.