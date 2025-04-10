Дорогу к Ороктойскому мосту в Республике Алтай могут отремонтировать

Заявка на включение объекта в план ремонта уже подана, однако финансирования пока нет

10 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Знак дорожных работ / Фото: Mark König / unsplash.com

Дорогу к Ороктойскому мосту могут отремонтировать. Как сообщает "Толк", власти республики начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года.

Ороктойский мост – единственная переправа через Катунь между селами Ороктой и Эдиган в Республике Алтай. Место крайне популярно у туристов. Сейчас проезд к нему затруднен: дорога узкая, местами на ней вместо асфальта гравий. Отмечается, что с момента появления новостей о поиске финансирования жители и гости региона регулярно интересуются сроками начала работ.

По словам главы Чемальского района Айдара Елекова, заявка на включение объекта в план ремонта уже подана. В КУ РУАД "Горно-Алтайавтодор" отметили, что пока финансирование по участку дороги отсутствует.