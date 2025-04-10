Дорогу к Ороктойскому мосту в Республике Алтай могут отремонтировать
Заявка на включение объекта в план ремонта уже подана, однако финансирования пока нет
10 апреля 2025, 11:45, ИА Амител
Дорогу к Ороктойскому мосту могут отремонтировать. Как сообщает "Толк", власти республики начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года.
Ороктойский мост – единственная переправа через Катунь между селами Ороктой и Эдиган в Республике Алтай. Место крайне популярно у туристов. Сейчас проезд к нему затруднен: дорога узкая, местами на ней вместо асфальта гравий. Отмечается, что с момента появления новостей о поиске финансирования жители и гости региона регулярно интересуются сроками начала работ.
По словам главы Чемальского района Айдара Елекова, заявка на включение объекта в план ремонта уже подана. В КУ РУАД "Горно-Алтайавтодор" отметили, что пока финансирование по участку дороги отсутствует.
"Хотя эта дорога стоит в качестве первоочередной в плане работ ведомства на 2025-2030 годы. Кроме того, этот отрезок необходимо не ремонтировать, а реконструировать. Стоимость этого мероприятия составляет порядка 5 млрд рублей, и понятно, что Республика Алтай своими силами здесь не справится, требуется помощь федерального центра. Со столицей постоянно ведутся переговоры по поводу выделения дополнительного финансирования", – добавили в организации.
11:53:16 10-04-2025
Расширять его ннада
12:01:47 10-04-2025
а могут и не отремонтировать
12:03:13 10-04-2025
Асфальт кончается за Еландой, до моста еще километров 20 ехать по "гравийке", о каком участке в 5 км идет речь ?
12:27:38 10-04-2025
ППШариков (12:03:13 10-04-2025) Асфальт кончается за Еландой, до моста еще километров 20 еха... там за Еландой был асфальтированный кусочек, где-то чуть дальше курганов, может про него речь:))
13:10:31 10-04-2025
ППШариков (12:03:13 10-04-2025) Асфальт кончается за Еландой, до моста еще километров 20 еха...
5 млрд увидел, а про 5км не могу найти инфу в новости))
14:11:49 10-04-2025
Гость (13:10:31 10-04-2025) 5 млрд увидел, а про 5км не могу найти инфу в новости))... Дорогу к Ороктойскому мосту могут отремонтировать. Как сообщает "Толк", власти республики начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года.
14:12:37 10-04-2025
Гость (13:10:31 10-04-2025) 5 млрд увидел, а про 5км не могу найти инфу в новости))... "начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года. "
13:01:21 10-04-2025
1 км=1млрд ?
15:40:14 10-04-2025
Гость (13:01:21 10-04-2025) 1 км=1млрд ?...
Да-да, именно 1км = 1 млрд. И это для дороги, в лучшем случае, 4 категории! Но! Читата, "Кроме того, этот отрезок необходимо не ремонтировать, а реконструировать". Чувствуете игру слов? Этот чиновник хорошо знает, где деньги зарыты и как "заработать" за один сезон полмиллиарда на карманные расходы.
20:09:47 10-04-2025
Могут, не могут
Нам то с этого что?
Пусть алтайцы и разбираются сами, хотели от края отделиться, отделились окончательно в 1992м - ну скатертью дорога и попутного ветра в горбатую спину