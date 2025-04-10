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Дорогу к Ороктойскому мосту в Республике Алтай могут отремонтировать

Заявка на включение объекта в план ремонта уже подана, однако финансирования пока нет

10 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Знак дорожных работ / Фото: Mark König / unsplash.com
Знак дорожных работ / Фото: Mark König / unsplash.com

Дорогу к Ороктойскому мосту могут отремонтировать. Как сообщает "Толк", власти республики начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года.

Ороктойский мост – единственная переправа через Катунь между селами Ороктой и Эдиган в Республике Алтай. Место крайне популярно у туристов. Сейчас проезд к нему затруднен: дорога узкая, местами на ней вместо асфальта гравий. Отмечается, что с момента появления новостей о поиске финансирования жители и гости региона регулярно интересуются сроками начала работ.

По словам главы Чемальского района Айдара Елекова, заявка на включение объекта в план ремонта уже подана. В КУ РУАД "Горно-Алтайавтодор" отметили, что пока финансирование по участку дороги отсутствует.

"Хотя эта дорога стоит в качестве первоочередной в плане работ ведомства на 2025-2030 годы. Кроме того, этот отрезок необходимо не ремонтировать, а реконструировать. Стоимость этого мероприятия составляет порядка 5 млрд рублей, и понятно, что Республика Алтай своими силами здесь не справится, требуется помощь федерального центра. Со столицей постоянно ведутся переговоры по поводу выделения дополнительного финансирования", – добавили в организации.

Дороги Дорожный ремонт Республика Алтай

Комментарии 10

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Гость

11:53:16 10-04-2025

Расширять его ннада

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гость

12:01:47 10-04-2025

а могут и не отремонтировать

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ППШариков

12:03:13 10-04-2025

Асфальт кончается за Еландой, до моста еще километров 20 ехать по "гравийке", о каком участке в 5 км идет речь ?

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Гость

12:27:38 10-04-2025

ППШариков (12:03:13 10-04-2025) Асфальт кончается за Еландой, до моста еще километров 20 еха... там за Еландой был асфальтированный кусочек, где-то чуть дальше курганов, может про него речь:))

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Гость

13:10:31 10-04-2025

ППШариков (12:03:13 10-04-2025) Асфальт кончается за Еландой, до моста еще километров 20 еха...
5 млрд увидел, а про 5км не могу найти инфу в новости))

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Гость

14:11:49 10-04-2025

Гость (13:10:31 10-04-2025) 5 млрд увидел, а про 5км не могу найти инфу в новости))... Дорогу к Ороктойскому мосту могут отремонтировать. Как сообщает "Толк", власти республики начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года.

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ППШариков

14:12:37 10-04-2025

Гость (13:10:31 10-04-2025) 5 млрд увидел, а про 5км не могу найти инфу в новости))... "начали искать финансирование на восстановление пятикилометрового участка еще в конце 2024 года. "

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Гость

13:01:21 10-04-2025

1 км=1млрд ?

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Гость

15:40:14 10-04-2025

Гость (13:01:21 10-04-2025) 1 км=1млрд ?...
Да-да, именно 1км = 1 млрд. И это для дороги, в лучшем случае, 4 категории! Но! Читата, "Кроме того, этот отрезок необходимо не ремонтировать, а реконструировать". Чувствуете игру слов? Этот чиновник хорошо знает, где деньги зарыты и как "заработать" за один сезон полмиллиарда на карманные расходы.

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Гость

20:09:47 10-04-2025

Могут, не могут
Нам то с этого что?
Пусть алтайцы и разбираются сами, хотели от края отделиться, отделились окончательно в 1992м - ну скатертью дорога и попутного ветра в горбатую спину

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