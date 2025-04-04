В Алтайском крае полностью отремонтируют дорогу между Алейском и Борихой

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на это отведено два года

04 апреля 2025, 15:05, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

Трассу Алтайского края Алейск – Бориха полностью отремонтируют за два года. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

В 2025 году предусмотрен ремонт участка протяженностью 10 км. На эти цели выделено более 300 млн рублей. В следующем году обновят еще 12 км дороги. Реновацию планируют завершить в 2026 году.

"В настоящее время дорожники Южного ДСУ проводят работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. Далее будут выполнены работы по устройству основания из песчано-гравийной смеси и его укреплению с помощью ресайклера. После чего они уложат нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также будут укреплены обочины, нанесена разметка и установлены дорожные знаки", – рассказали о планируемых ремонтных работах в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что дорога соединяет пять населенных пунктов, и ее ремонт значительно облегчит местным жителям поездки в город. Также станет удобнее и безопаснее доступ к школам и больницам. Кроме того, в селе Бориха находится крупное предприятие по производству газированных напитков, куда большегрузы регулярно доставляют сырье и готовую продукцию. При ремонте дороги будут учтены нормативные нагрузки на дорожное полотно.