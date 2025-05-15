Дорогу к Телецкому озеру на Алтае отремонтируют за 409 миллионов рублей

В настоящее время идут поиски подрядчика, который займется работами

15 мая 2025, 06:50, ИА Амител

Дорога до Телецкого озера /Фото: Росавтодор

Несколько участков федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" отремонтируют в Республике Алтай. В частности, приведут в порядок подъезд к Телецкому озеру на участках км 125+465 – км 133+840, км 122+000 – км 125+300. На эти цели Упрдор "Алтай" готов потратить около 409 миллионов рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Аукцион продлится до 23 мая. Будущему подрядчику придется отремонтировать 11,6 километра дороги. Также нужно установить павильоны, дорожное ограждение, бортовой камень, знаки и нанести разметку. Все работы необходимо выполнить до 12 октября 2026 года. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Одновременно в Республике Алтай приступят к строительству дороги в обход села Майма. На эти цели уже выделили 1,2 миллиарда рублей. Проект анонсировали еще около пяти лет назад. Планируется, что дорога соединит две федеральные трассы, разгрузит городскую дорожную сеть от транзитного транспорта и повысит доступность туристических объектов.

Один из вариантов маршрута предполагает, что дорога третьей технической категории протяженностью 25,76 км с двумя полосами движения будет построена от 448-го километра Чуйского тракта (участок между Карлушкой и Дубровкой) и соединена с Телецким трактом на 10-м километре, за Кызыл-Озеком. Помимо дорожного полотна, построят двухуровневую развязку.

По задумке властей Республики Алтай обход позволит исключить проезд транзитного транспорта через Горно-Алтайск и Кызыл-Озек, что благоприятно скажется на городской среде и безопасности дорожного движения.