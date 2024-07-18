Минтранс РФ может помочь построить дорогу в обход Горно-Алтайска. Что о ней известно?
Об этом сообщил врио главы региона Андрей Турчак
18 июля 2024, 06:15, ИА Амител
Министр транспорта России Роман Старовойт 16 июля с рабочим визитом побывал в Республике Алтай и пообещал помочь с финансированием нескольких важных для региона объектов. В частности, обхода села Маймы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
Что за дороги планируют построить на Алтае?
В частности, по федеральным программам в регионе планируют обновить мосты и переправы. Кроме того, обсуждается строительство трех важных участков дорог: обхода Маймы (в перспективе – и Горно-Алтайска), перевала Кату-Ярык и дороги к Каракольским озерам.
"Строительство этих объектов в первом случае разгрузит Майму и выведет весь транзитный транспорт за границы села. В двух других – повысит транспортную доступность для жителей ко многим нашим населенным пунктам и для гостей – к туристическим достопримечательностям. По всем трем объектам есть общее понимание с Минтрансом сдвинуть финансирование на более ранние сроки, чтобы мы могли ввести эти дороги в перспективе двух-трех лет", – написал Андрей Турчак.
Что известно о дороге в обход Горно-Алтайска?
Проект анонсировали еще около пяти лет назад. Планируется, что дорога соединит две федеральные трассы, разгрузит городскую дорожную сеть от транзитного транспорта и повысит доступность туристических объектов.
Один из вариантов маршрута предполагает, что дорога третьей технической категории протяженностью 25,76 км с двумя полосами движения будет построена от 448-го километра Чуйского тракта (участок между Карлушкой и Дубровкой) и соединится с Телецким трактом на 10-м километре, за Кызыл-Озеком. Помимо дорожного полотна, построят двухуровневую развязку.
По задумке властей Республики Алтай, обход позволит исключить проезд транзитного транспорта через Горно-Алтайск и Кызыл-Озек, что благоприятно скажется на городской среде и безопасности дорожного движения.
09:02:51 18-07-2024
Захотят ли "бизнесмены" Маймы упускать такой куш?
12:00:00 18-07-2024
Гость (09:02:51 18-07-2024) Захотят ли "бизнесмены" Маймы упускать такой куш?... их никто не спросит. Сбербанк и федералы сами порешают как бюджетные деньги потратить.
09:18:07 18-07-2024
Надо запретить расстраивать деревни вдоль трасс, помню 10-15 лет назад протяженность многих деревень вдоль Чуйского тракта была в раз меньше, а потом налепили домиков вплотную к трассе и появились 40, лежачие полицейские, светофоры и пробки на федеральной трассе!
Даже несколько раз замечал что так же происходит на обходах, вроде специально построили дорогу чтобы не через село, а опять начинают настраивать вплотную! Надо это запретить!