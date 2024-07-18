Минтранс РФ может помочь построить дорогу в обход Горно-Алтайска. Что о ней известно?

Об этом сообщил врио главы региона Андрей Турчак

18 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: amic.ru

Министр транспорта России Роман Старовойт 16 июля с рабочим визитом побывал в Республике Алтай и пообещал помочь с финансированием нескольких важных для региона объектов. В частности, обхода села Маймы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Что за дороги планируют построить на Алтае?

В частности, по федеральным программам в регионе планируют обновить мосты и переправы. Кроме того, обсуждается строительство трех важных участков дорог: обхода Маймы (в перспективе – и Горно-Алтайска), перевала Кату-Ярык и дороги к Каракольским озерам.

"Строительство этих объектов в первом случае разгрузит Майму и выведет весь транзитный транспорт за границы села. В двух других – повысит транспортную доступность для жителей ко многим нашим населенным пунктам и для гостей – к туристическим достопримечательностям. По всем трем объектам есть общее понимание с Минтрансом сдвинуть финансирование на более ранние сроки, чтобы мы могли ввести эти дороги в перспективе двух-трех лет", – написал Андрей Турчак.

Что известно о дороге в обход Горно-Алтайска?

Проект анонсировали еще около пяти лет назад. Планируется, что дорога соединит две федеральные трассы, разгрузит городскую дорожную сеть от транзитного транспорта и повысит доступность туристических объектов.

Один из вариантов маршрута предполагает, что дорога третьей технической категории протяженностью 25,76 км с двумя полосами движения будет построена от 448-го километра Чуйского тракта (участок между Карлушкой и Дубровкой) и соединится с Телецким трактом на 10-м километре, за Кызыл-Озеком. Помимо дорожного полотна, построят двухуровневую развязку.

По задумке властей Республики Алтай, обход позволит исключить проезд транзитного транспорта через Горно-Алтайск и Кызыл-Озек, что благоприятно скажется на городской среде и безопасности дорожного движения.