Дорогу между двумя населенными пунктами перекрыли из-за пожара в Егорьевском районе

Из Красноярска в регион вылетел самолет-амфибия

19 июня 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели продолжают тушить природный пожар в Егорьевском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания на данный момент составляет около 80 га. С огнем борются сотрудники холдинга "Алтайлес", МЧС и Минприроды.

"На ликвидацию открытого огня привлечено более 90 человек, 40 единиц техники, из них 3 трактора. Для защиты населенных пунктов привлечено более 70 человек, 24 единицы техники", – сказано в сообщении.

Из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200 ЧС. Временно перекрыли дорогу между селами Волчиха и Новоегорьевка.

В населенном пункте рядом с местом пожара проливают деревянные строения.