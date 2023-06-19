Дорогу между двумя населенными пунктами перекрыли из-за пожара в Егорьевском районе
Из Красноярска в регион вылетел самолет-амфибия
19 июня 2023, 20:01, ИА Амител
Спасатели продолжают тушить природный пожар в Егорьевском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания на данный момент составляет около 80 га. С огнем борются сотрудники холдинга "Алтайлес", МЧС и Минприроды.
"На ликвидацию открытого огня привлечено более 90 человек, 40 единиц техники, из них 3 трактора. Для защиты населенных пунктов привлечено более 70 человек, 24 единицы техники", – сказано в сообщении.
Из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200 ЧС. Временно перекрыли дорогу между селами Волчиха и Новоегорьевка.
В населенном пункте рядом с местом пожара проливают деревянные строения.
20:19:06 19-06-2023
Шо, опять?
00:47:30 20-06-2023
Вроде потушили или обманули.