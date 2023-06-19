Мощный лесной пожар снова разгорелся в Егорьевском районе
Спасатели направили заявку на вылет пожарного самолета
19 июня 2023, 19:01, ИА Амител
Пожар произошел в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По данным спасателей, ближайший населенный пункт находится за озером, в девяти километрах от места возгорания. Идет оповещение населения.
В Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России направили заявку на вылет самолета Бе-200 ЧС.
Пункт временного размещения готов на случай эвакуации населения. Площадь возгорания уточняется. С огнем борются сотрудники холдинга "Алтайлес", МЧС и Минприроды.
По данным Минприроды, на тушении пожара работают 35 человек и 15 пожарных машин.
Ранее в социальных сетях показали последствия предыдущего лесного пожара в Егорьевском районе.
20:20:17 19-06-2023
Значит доложились преждевременно? Опять будут ждать дожди?
16:08:36 20-06-2023
То за "горе-пожарные"? Лесной пожар не могут остановить на стадии "зарождения"? Или перестали совсем "следить" за состоянием леса лесхозы?