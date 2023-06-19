Мощный лесной пожар снова разгорелся в Егорьевском районе

Спасатели направили заявку на вылет пожарного самолета

19 июня 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным спасателей, ближайший населенный пункт находится за озером, в девяти километрах от места возгорания. Идет оповещение населения.

В Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России направили заявку на вылет самолета Бе-200 ЧС.

Пункт временного размещения готов на случай эвакуации населения. Площадь возгорания уточняется. С огнем борются сотрудники холдинга "Алтайлес", МЧС и Минприроды.

По данным Минприроды, на тушении пожара работают 35 человек и 15 пожарных машин.

Ранее в социальных сетях показали последствия предыдущего лесного пожара в Егорьевском районе.