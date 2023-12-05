Дорогу на Белокуриху в обход Бийска могут построить на Алтае. Зачем она нужна?
Стоимость реализации проекта оценивается в 1,9 миллиарда рублей
05 декабря 2023, 13:45, ИА Амител
Новый обход города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи могут построить в ближайшие несколько лет. Проект уже прошел государственную экспертизу. На его реализацию необходимо не менее 1,9 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
В настоящее время продление объездной еще находится на стадии обсуждения. О дороге расскажут губернатору Виктору Томенко на ближайшем заседании правительства региона, которое пройдет 6 декабря.
"Есть план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград. Вопрос с его реализацией будет зависеть от финансовых возможностей. Это перспектива ближайших трех лет. Всегда нужны крупные дорожные объекты, которые влияют на развитие региона", – отметил Антон Воронов.
По словам министра, с учетом протяженности, а также отсутствием сложных мостовых сооружений 1,9 млрд рублей – это объективная стоимость. Данная дорога позволила бы разгрузить дороги Бийска и быстрее добраться до Белокурихи транзитному транспорту.
"Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать", – добавил Антон Воронов.
Отметим, что обход города Бийска начинается на подъезде к городу и выводит на Чуйский тракт в сторону Республики Алтай. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, в любом случае можно сэкономить время.
Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяженность отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.
15:48:59 05-12-2023
Давно пора! И расширять дорогу надо хотя бы до кольца где развилка на Белокуриху и Советское... А Барнаулу не помешал бы ещё один мост из Ленинского района с выходом в сторону Новосибирска в Зудилово или в Сибирском!
00:27:11 06-12-2023
Гость (15:48:59 05-12-2023) Давно пора! И расширять дорогу надо хотя бы до кольца где ра... Да уж!
00:29:23 06-12-2023
Гость (15:48:59 05-12-2023) Давно пора! И расширять дорогу надо хотя бы до кольца где ра... Барнаул занимает первое место по количеству ТРЦ в городе. Помимо ТРЦ в городе полным-полно складов+процветает точечная застройка во всех частях города. А это всё является точками притяжения большегрузов. Для кого ещё один мост строить? Кто по нему ездить будет? Не лучше ли расширить существующие дороги и полосы для крупногабаритной техники, без которой уже не обойтись городу?
20:39:48 07-12-2023
Гость (15:48:59 05-12-2023) Давно пора! И расширять дорогу надо хотя бы до кольца где ра... и тут его понесло!
16:42:12 05-12-2023
Надо через Казеную заимку дорогу и мост на Повалиху делать
16:45:13 05-12-2023
Кто бы замутил ледовую переправу с гоньбы с выходом на повалиху. Стало бы ясно насколько это разгрузит центр и поможет Первомайскому району.
18:06:59 05-12-2023
Автору стоило бы внимательнее относиться к тому, что он пишет. Объездная дорога далеко не "двухполосная в каждом направлении", большая часть имеет по одной полосе. Некоторые участки спроектированы и выполнены с грубыми нарушениями безопасности ДД. Очень опасный участок в районе восточной развязки с дорогой 1К-11 (Солтонским трактом), где две полосы сходятся в одну на повороте и вертикальном переломе. Очень опасна и западная развязка с Солтонским трактом, Где левая полоса оказывается поворотом налево под прямым углом, что требует снижать скорость практически до полной остановки. В целом и проектирование, и выполнение объездной сделаны в высокой степени небезопасно. Далее, насчёт "немного длиннее". Объездная длиннее в два с лишним раза. Это "немного"? Ну и насчёт "объездной". Всю площадь между Бийском и Катунью занимает сосновый лес. Это на значительный кусок этого леса претендует проект? Где можно ознакомиться с проектом?
14:13:27 06-12-2023
Егор Кузнецов (18:06:59 05-12-2023) Автору стоило бы внимательнее относиться к тому, что он пише... ха-ха, а вот и специалисты-дорожники подтянулись, которые еще вчера были экспертами-инфекционистами. ржу-не -могу...
18:49:15 05-12-2023
Мост через Бию необходим Бийску на Зелёном клину!
19:06:16 05-12-2023
Лучше бы в Бийске построили ещё один современный мост, разгрузив Коммунальный.
19:14:18 05-12-2023
Ничего не понял. Министр сказал "а также отсутствием сложных мостовых сооружений"... А как они без строительства нового моста собираются на левый берег Бии попасть? Через понтонный мост? Так это не быстрее получится. А все остальное - через коммунальный мост.
14:10:47 06-12-2023
Гость (19:14:18 05-12-2023) Ничего не понял. Министр сказал "а также отсутствием сложных... Русский не родной?? Они предлагают существующий объезд продлить на 6 км до трассы на Белокуриху. Зачем там еще один мост?? И не много ли для никакущего Бийска мостов через Бию? Они и один содержать не могут в должном состоянии..
19:42:21 05-12-2023
Бийску нужен третий мост через р. Бию, самый выгодный маршрут, проложить мост в районе Молодёжи. А обходную дорогу проложить через ТЭЦ на Барнаульскую трассу.
20:15:28 05-12-2023
По словам министра, с учетом протяженности, а также отсутствием сложных мостовых сооружений 1,9 млрд рублей ----- т.е. это просто аппендикс к объездной вокруг Бийска хотят пристроить? Так через сам город быстрее будет + в горячие пирожки заехать за беляшиками.
21:30:06 05-12-2023
Гость (20:15:28 05-12-2023) По словам министра, с учетом протяженности, а также отсутств... Эт точно! Пр объездной ни пирожка съесть, ни в туалет сходить. Лучше через город.
20:41:25 07-12-2023
Гость (21:30:06 05-12-2023) Эт точно! Пр объездной ни пирожка съесть, ни в туалет сходит... по моему в туалет там проще сходить!
22:16:28 05-12-2023
20 километров за 8 лет? Дану нафиг.
00:56:51 06-12-2023
Нужна, только чтобы не видеть убогий город Бийск
18:42:23 06-12-2023
Плохо считаете с 1995 по2013 это 18 лет и 20 км
19:54:21 06-12-2023
Господ, граждане, товарищи... - о каких нахрен дорогах да мостах денно и нощно чиновники думу думают.... ага так вот они о народе и пекутся что аж спать никто не может по ночам да все о народе все мысли только о том.... Бабло им надо а не дороги... Плевать им, что за тридцать лет половины населения Бийска как и небывало , плевать что немалая часть населения только и живет по командировкам.... Посмотрите на любую высоту в городе вечером... - не бывает чтобы столько народу по квартирам без света сидели... Всё, что сейчас делают в строительстве делается зачастую специалистами не имеющих вообще никакого даже представления об проф. образовании в данной сфере... - поэтому ни селиться ни даже посещать такие места просто не безопасно... Думаете в других сферах жизнедеятельности человека дела иду по другому....
23:48:47 06-12-2023
Владислав (19:54:21 06-12-2023) Господ, граждане, товарищи... - о каких нахрен дорогах да мо... Руководство края развивает только Барнаул, а на остальных жителей за пределами краевой столицы им наплевать. Здравоохранение, культура, промышленность, строительство, всё сосредоточено только в Барнауле. Даже на ВДНХ алтайский край представлен только как "барнаул - центр мира"
23:41:22 08-12-2023
Татьяна (23:48:47 06-12-2023) Руководство края развивает только Барнаул, а на остальных жи... Да не сказать бы! Поживите в Барнауле полгодика-год и увидите точно такой же развал. Советую вам переехать в Тюмень. Вот там реально стараются для города
00:51:13 07-12-2023
Гость (14:13:27 06-12-2023) ха-ха, а вот и специалисты-дорожники подтянулись, которые ещ... Очень грамотно расписал человек. Над чем вы смеётесь? Вы что идиот, который смеётся без причины?
19:13:25 07-12-2023
Может лучше дороги построить в Кулунде,Славгороде, в том районе дороги только название, а ещё сколько таких мест. Или чиновникам в белокуриху взападло ехать через мёртвый Бийск