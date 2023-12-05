Дорогу на Белокуриху в обход Бийска могут построить на Алтае. Зачем она нужна?

Стоимость реализации проекта оценивается в 1,9 миллиарда рублей

05 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: Упрдор "Алтай"

Новый обход города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи могут построить в ближайшие несколько лет. Проект уже прошел государственную экспертизу. На его реализацию необходимо не менее 1,9 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В настоящее время продление объездной еще находится на стадии обсуждения. О дороге расскажут губернатору Виктору Томенко на ближайшем заседании правительства региона, которое пройдет 6 декабря.

"Есть план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград. Вопрос с его реализацией будет зависеть от финансовых возможностей. Это перспектива ближайших трех лет. Всегда нужны крупные дорожные объекты, которые влияют на развитие региона", – отметил Антон Воронов.

По словам министра, с учетом протяженности, а также отсутствием сложных мостовых сооружений 1,9 млрд рублей – это объективная стоимость. Данная дорога позволила бы разгрузить дороги Бийска и быстрее добраться до Белокурихи транзитному транспорту.

"Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать", – добавил Антон Воронов.

Отметим, что обход города Бийска начинается на подъезде к городу и выводит на Чуйский тракт в сторону Республики Алтай. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, в любом случае можно сэкономить время.

Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяженность отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.