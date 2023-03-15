Туристическая тропа. Чем грозит закрытие моста в Бийске и как объехать город?

Единственную переправу через Бию, ведущую в Горный Алтай, будут ремонтировать летом 2023 года. Это может вызвать огромные пробки

15 марта 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: "Алтайская правда"

Коммунальный мост в Бийске, который соединяет две части города, отремонтируют летом 2023 года. Реконструкция переправы может вызвать транспортный коллапс: именно по этому мосту туристы ездят отдыхать в соседнюю Республику Алтай и уже весной Бийск может "встать" в огромных пробках. Кроме того, недовольны и сами жители наукограда. Теперь им придётся искать альтернативные объезды, чтобы добраться из одной части города в другую. Рассказываем, как передвигаться по Бийску во время реконструкции коммунального моста.

Итак, когда начнётся ремонт моста?

Ремонт коммунального моста через Бию начнётся весной и завершится осенью 2023-го. Стоимость работ составит около 150 миллионов рублей.

Будут ли перекрывать движение по мосту полностью?

Нет, хотя изначально городские власти рассматривали такую возможность. По переправе планировали пропускать только общественный транспорт и запретить проезд личным автомобилям и такси. Однако после того как эту идею раскритиковали жители Бийска, власти решили организовать реверсивное движение транспорта через мост. Также сохранят движение для трамваев и общественного транспорта.

Как мне тогда перебраться на другой берег Бийска?

Самый очевидный вариант: стоять в пробке на коммунальному мосту или пересесть на общественный транспорт. Для него власти города планируют сделать приоритет.

В качестве альтернативы можно использовать понтонный мост через Бию, который открыли в ноябре 2022 года. Переправа работает почти весь год. Её закрывают только на осенний период образования льда на реке и на время весеннего ледохода. Движение по понтонному мосту платное: для легковых автомобилей стоимость составляет 40 рублей, а для газелей – 60 рублей. Власти наукограда решили не повышать стоимость проезда по "понтоннику" даже в пиковую нагрузку.

Подобную практику дорожники города использовали в 1992 году, когда коммунальный мост также закрывали на ремонт. Тогда по левую сторону от капитального сооружения (при движении в сторону Горного Алтая, – прим. ред.) установили "понтонник", по которому пустили поток автомобилей и даже общественный транспорт. Кстати, до сих пор на берегах сохранились подъезды к нему.

А если я не хочу заезжать в Бийск. Есть возможность объехать город?

Если вы направляетесь в сторону Республики Алтай или в Белокуриху на отдых, то вам будет проще избежать пробок, чем жителям города. Для этого вы можете воспользоваться обходом Бийска. Эта дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Впрочем, учитывая ремонтные работы, вы в любом случае сэкономите время.

Строительство обхода наукограда началось в 1995 году и завершилось в 2013-м. Общая протяжённость отрезка новой трассы – более 20 километров, автодорога двухполосная в каждом направлении. Строительство объекта обошлось федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей.

Пользоваться обходом Бийска, чтобы не допустить пробок, водителей уже призвал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

"Эта дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через Бийск. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Мы будем проводить информационную работу, чтобы предупредить туристов о том, что коммунальный мост будет закрыт", – пояснил Антон Воронов.

А зачем вообще ремонтировать коммунальный мост в Бийске?

На качество дорожного полотна уже несколько лет жалуются водители. Городские власти безуспешно искали средства на реконструкцию объекта.

Коммунальный мост через Бию открыли в 1965 году. Он состоит из семи пролётов. В 1992 году переправу уже ремонтировали: меняли некоторые конструкции. Однако спустя десять лет вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

В 2018 году власти наукограда разработали проектно-сметную документацию ремонта переправы. На это ушло 3,4 миллиона рублей. Тогда планировалось починить конструкции проезжей части и тротуаров, трамвайные пути, контактные сети, подходы, устроить водоотвод, заменить парапеты, укрепить откосы, земляное полотно на подходах, а также выполнить озеленительные работы и устроить освещение и откосные лестницы. Впрочем, до работ дело так и не дошло.