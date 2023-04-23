Дорогу на Булыгинское кладбище в Барнауле сравнили с танкодромом

Барнаульцы винят в таком состоянии полотна технику, которая ездит на промзону

23 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы в соцсетях продолжают жаловаться на состояние дороги на Булыгинское кладбище. Очередной пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Кировско-Булыгинское кладбище дорога похожа на танкодром. Неужели нельзя отсыпать щебнем", – написал возмущённый горожанин.

В комментариях под постом пользователи отметили, что главной причиной разбивания дороги является промзона, которая находится рядом. А точнее, спецтехника, которая постоянно ездит по грунтовке.

Ранее жительница Барнаула рассказала о том, что огромные лужи мешают людям попасть на кладбище.