Дорогу на Булыгинское кладбище в Барнауле сравнили с танкодромом
Барнаульцы винят в таком состоянии полотна технику, которая ездит на промзону
23 апреля 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаульцы в соцсетях продолжают жаловаться на состояние дороги на Булыгинское кладбище. Очередной пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Кировско-Булыгинское кладбище дорога похожа на танкодром. Неужели нельзя отсыпать щебнем", – написал возмущённый горожанин.
В комментариях под постом пользователи отметили, что главной причиной разбивания дороги является промзона, которая находится рядом. А точнее, спецтехника, которая постоянно ездит по грунтовке.
Ранее жительница Барнаула рассказала о том, что огромные лужи мешают людям попасть на кладбище.
15:13:26 23-04-2023
Хотя бы на самом кладбище дорогу заасфальтиовать - уже было бы хорошо