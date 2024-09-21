Дорогу обновили за 100 млн рублей в Кытмановском районе Алтайского края
Протяженность обновленного участка — 2,3 км
21 сентября 2024, 16:34, ИА Амител
Дорогу с освещением и тротуарами построили в Кытмановском районе Алтайского края за 100 млн рублей, сообщили в правительстве региона.
Работы выполнили на подъезде к производственным объектам сельхозпредприятия "Знамя труда". Протяженность обновленного участка – 2,3 км.
Специалисты Северо-Восточного ДСУ сняли растительный слой грунта, устроили трубы, пандусы, укрепили обочины, а также уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также на объекте установили 78 опор электроосвещения, сделали тротуар, установили более 60 дорожных знаков и нанесли разметку.
"Новый дорожный объект облегчит доставку кормов для животных, упростит вывоз готовой продукции. Также построенная дорога может способствовать улучшению жизненных условий местных жителей", – отметили в пресс-службе.
17:39:48 21-09-2024
Можно на бугатти с ветерком погонять.
18:43:17 21-09-2024
Musik (17:39:48 21-09-2024) Можно на бугатти с ветерком погонять. ... У тебя есть Бугатти с ветерком?
20:46:30 21-09-2024
Гость (18:43:17 21-09-2024) У тебя есть Бугатти с ветерком? ... Будет.
18:46:14 21-09-2024
Musik (17:39:48 21-09-2024) Можно на бугатти с ветерком погонять. ... Да не только на бугати и на Феррари и на личном гоночной болиде за такие деньги у нас в россие дороги просто золотые этож надо сто миллионов за 2000 тысячи метров абалдеть правду говорят бумага всё с терпит
20:45:59 21-09-2024
Гость (18:46:14 21-09-2024) Да не только на бугати и на Феррари и на личном гоночной... 2000 тысячи метров - это 2 000 километров. Это ровно до Магнитогорска.
Как вы считаете - так на бугатти не заработать.
21:37:04 21-09-2024
Вот то счастье, буренкам привалило. за сто миллионов!
09:18:33 22-09-2024
Гость (21:37:04 21-09-2024) Вот то счастье, буренкам привалило. за сто миллионов!... Нее наоборот, как он считает он мигом на БугаттЮ заработает, 20тыс заработал это сразу 20 000 тыс)))
15:23:33 22-09-2024
гость (09:18:33 22-09-2024) Нее наоборот, как он считает он мигом на БугаттЮ заработает,... 20 000 руб - это максимум на Катю.