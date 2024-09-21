Дорогу обновили за 100 млн рублей в Кытмановском районе Алтайского края

Протяженность обновленного участка — 2,3 км

21 сентября 2024, 16:34, ИА Амител

Новая дорога в Кытмановском районе / Фото: правительство Алтайского края

Дорогу с освещением и тротуарами построили в Кытмановском районе Алтайского края за 100 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Работы выполнили на подъезде к производственным объектам сельхозпредприятия "Знамя труда". Протяженность обновленного участка – 2,3 км.

Специалисты Северо-Восточного ДСУ сняли растительный слой грунта, устроили трубы, пандусы, укрепили обочины, а также уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также на объекте установили 78 опор электроосвещения, сделали тротуар, установили более 60 дорожных знаков и нанесли разметку.