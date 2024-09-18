В Алтайском крае приступили к ремонту моста через Чумыш

На работы выделили около 133 млн рублей

18 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Мост через Чумыш / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" начали ремонтировать мост через реку Чумыш. Объект длиной более 230 метров расположен в Заринском районе на 123-м километре трассы Мартыново – Тогул – Залесово.

Как сообщили в Минтрансе региона, рабочие приступили к обустройству строительной площадки и устройству технологических подъездов. Затем разберут существующие конструкции, починят опоры и прочие элементы.

Существующий мост построили в 1991 году, капитальный ремонт здесь ни разу не проводили. На реконструкцию потратят около 133 млн рублей. Завершить ее должны в конце 2025 года.