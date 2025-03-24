Дорогу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" отремонтируют почти за миллиард рублей
В 2025 году деньги направят на завершение второго, самого сложного этапа реконструкции
24 марта 2025, 13:22, ИА Амител
В 2025 году 895 миллионов рублей направят на завершение второго этапа реконструкции дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что второй этап реновации трассы – самый сложный, а сам проект – масштабный. Более того, губернатор Алтайского края лично заезжал на стройку во время предыдущих этапов реконструкции.
"С 2022 года на реализацию инфраструктурных проектов в Алтайском крае – в том числе на строительство дорог – удалось привлечь 12,3 миллиарда рублей федеральных средств в формате инфраструктурных бюджетных кредитов", – отметил Виктор Томенко.
Также глава региона рассказал о планах на реконструкцию сетей водоснабжения текстильной фабрики "Меланжист Алтая". Он подчеркнул, что отметивший в прошлом году 90-летие комбинат значительно обновляется. Целью модернизации станет выпуск тканей под любые нужды.
14:59:36 24-03-2025
Хорошее дело, нужное, чтобы к грефу на манжерок по ней быстрее доехать
16:31:17 24-03-2025
Гость (14:59:36 24-03-2025) Хорошее дело, нужное, чтобы к грефу на манжерок по ней быстр... А при чем тут Греф? Кстати Сбер молодец, что развивает Горный, а что касается недовольных, то как говорится - "на обиженных воду возят". Адекватные люди понимают, что это делается для людей, а не для тех, кто ни разу не был на Бирюксинском перевале и не видел красот- поэтому сидите в Интернете и исходите желчью
16:57:25 24-03-2025
гость- гостю (16:31:17 24-03-2025) А при чем тут Греф? Кстати Сбер молодец, что развивает Горны... С Бирюксинского перевала никаких особенных красот не видно. Да и перевал так себе, холмик чуть больше соседних. Несколько раз проезжал его на велосипеде, так что говорю со знанием дела.
07:38:12 25-03-2025
Гость (14:59:36 24-03-2025) Хорошее дело, нужное, чтобы к грефу на манжерок по ней быстр... через Алтайское мало кто ездит на манжерок. до алтайского то тоже дорога не айс.
16:53:51 24-03-2025
На Яровое дорогу когда нибудь будут делать?