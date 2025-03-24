Дорогу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" отремонтируют почти за миллиард рублей

В 2025 году деньги направят на завершение второго, самого сложного этапа реконструкции

24 марта 2025, 13:22, ИА Амител

Дорога Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь" / Фото: t.me/tomenko_22

В 2025 году 895 миллионов рублей направят на завершение второго этапа реконструкции дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что второй этап реновации трассы – самый сложный, а сам проект – масштабный. Более того, губернатор Алтайского края лично заезжал на стройку во время предыдущих этапов реконструкции.

"С 2022 года на реализацию инфраструктурных проектов в Алтайском крае – в том числе на строительство дорог – удалось привлечь 12,3 миллиарда рублей федеральных средств в формате инфраструктурных бюджетных кредитов", – отметил Виктор Томенко.

Также глава региона рассказал о планах на реконструкцию сетей водоснабжения текстильной фабрики "Меланжист Алтая". Он подчеркнул, что отметивший в прошлом году 90-летие комбинат значительно обновляется. Целью модернизации станет выпуск тканей под любые нужды.