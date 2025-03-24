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Дорогу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" отремонтируют почти за миллиард рублей

В 2025 году деньги направят на завершение второго, самого сложного этапа реконструкции

24 марта 2025, 13:22, ИА Амител

Дорога Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь" / Фото: t.me/tomenko_22
Дорога Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь" / Фото: t.me/tomenko_22

В 2025 году 895 миллионов рублей направят на завершение второго этапа реконструкции дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что второй этап реновации трассы – самый сложный, а сам проект – масштабный. Более того, губернатор Алтайского края лично заезжал на стройку во время предыдущих этапов реконструкции.

"С 2022 года на реализацию инфраструктурных проектов в Алтайском крае – в том числе на строительство дорог – удалось привлечь 12,3 миллиарда рублей федеральных средств в формате инфраструктурных бюджетных кредитов", – отметил Виктор Томенко.

Также глава региона рассказал о планах на реконструкцию сетей водоснабжения текстильной фабрики "Меланжист Алтая". Он подчеркнул, что отметивший в прошлом году 90-летие комбинат значительно обновляется. Целью модернизации станет выпуск тканей под любые нужды.

Виктор Томенко Алтайский край Дороги Дорожный ремонт ремонт

Комментарии 5

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Гость

14:59:36 24-03-2025

Хорошее дело, нужное, чтобы к грефу на манжерок по ней быстрее доехать

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гость- гостю

16:31:17 24-03-2025

Гость (14:59:36 24-03-2025) Хорошее дело, нужное, чтобы к грефу на манжерок по ней быстр... А при чем тут Греф? Кстати Сбер молодец, что развивает Горный, а что касается недовольных, то как говорится - "на обиженных воду возят". Адекватные люди понимают, что это делается для людей, а не для тех, кто ни разу не был на Бирюксинском перевале и не видел красот- поэтому сидите в Интернете и исходите желчью

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Гость

16:57:25 24-03-2025

гость- гостю (16:31:17 24-03-2025) А при чем тут Греф? Кстати Сбер молодец, что развивает Горны... С Бирюксинского перевала никаких особенных красот не видно. Да и перевал так себе, холмик чуть больше соседних. Несколько раз проезжал его на велосипеде, так что говорю со знанием дела.

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гость

07:38:12 25-03-2025

Гость (14:59:36 24-03-2025) Хорошее дело, нужное, чтобы к грефу на манжерок по ней быстр... через Алтайское мало кто ездит на манжерок. до алтайского то тоже дорога не айс.

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Гость

16:53:51 24-03-2025

На Яровое дорогу когда нибудь будут делать?

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