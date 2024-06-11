Томенко объявил о продолжении реконструкции трассы до "Бирюзовой Катуни"

Сейчас идет финальная подготовка к началу работ

11 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Дорога Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь" / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае этим летом продолжат реконструкцию дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, в прошлом году здесь по графику завершили работы на двух участках. А третий этап пройдет на участке с 7-го по 15-й километр. Уже стартовала финальная подготовка к началу работ, во время которых, в частности, организуют мост через реку Большая Бирюкса, сделают тротуар, установят ограждение и освещение, нанесут разметку и возведут на перевале "особый объект", о котором глава региона расскажет позднее.

"Работы – очень дорогостоящие, как практически повсюду в нашем крае с учетом особенностей почвы. Стоимость госконтракта – чуть больше 1,5 млрд рублей. Для финансирования этого проекта используем инфраструктурный бюджетный кредит", – отметил Виктор Томенко.

Завершить работы на участке должны к концу 2025 года.

Также губернатор отметил, что дорога Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" – это очень востребованное туристическое направление, на котором только летом бывает более 300 тысяч отдыхающих.