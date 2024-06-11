Томенко объявил о продолжении реконструкции трассы до "Бирюзовой Катуни"
Сейчас идет финальная подготовка к началу работ
11 июня 2024, 11:15, ИА Амител
В Алтайском крае этим летом продолжат реконструкцию дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, в прошлом году здесь по графику завершили работы на двух участках. А третий этап пройдет на участке с 7-го по 15-й километр. Уже стартовала финальная подготовка к началу работ, во время которых, в частности, организуют мост через реку Большая Бирюкса, сделают тротуар, установят ограждение и освещение, нанесут разметку и возведут на перевале "особый объект", о котором глава региона расскажет позднее.
"Работы – очень дорогостоящие, как практически повсюду в нашем крае с учетом особенностей почвы. Стоимость госконтракта – чуть больше 1,5 млрд рублей. Для финансирования этого проекта используем инфраструктурный бюджетный кредит", – отметил Виктор Томенко.
Завершить работы на участке должны к концу 2025 года.
Также губернатор отметил, что дорога Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" – это очень востребованное туристическое направление, на котором только летом бывает более 300 тысяч отдыхающих.
11:23:41 11-06-2024
А его спрашивал кто-то, объявил он. Как шло своим чередом, так и идёт.
13:35:08 11-06-2024
Я в прошлом июле с Бирюзовой до моста на Сузгу ехал. Нормальная дорога. Вот от Аи до Алтайского врать не буду.
10:54:29 12-06-2024
А Томенко не хотел бы прокатиться по всему краю посмотреть результат работ? Трасса Змеиногорск-Староалейское за два года просела так что можно вылететь в кювет даже на разрешенной скорости.
Трасса Родино-Волчиха участок в селе Зелëный луг километр полтора, на второй год эксплуатации 8 заплаток, на 3 год просто рассыпалась вся, асфальт смешался с пещаной подушкой. До ремонта было лучше хотябы объезжать можно было.
И это только там где я езжу, а сколько таких участков по всему краю.