Дорогу в Алтайском крае дважды перекроют из-за движения военных колонн

Первый раз ограничения введут во вторник, 4 февраля

03 февраля 2025, 17:03, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Участок дороги между поселком Лесным и Бобровкой дважды перекроют за два дня из-за движения военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Так, первое ограничение будет действовать 4 февраля с 17:25 по 20:45. В следующий раз дорогу перекроют уже 5 февраля – с 20:00 до 23:00.

"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что маршрут и время сопровождения военных колонн может измениться.