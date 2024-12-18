Расступаемся. Что будет, если обогнать колонну автобусов с сопровождением ГАИ?
Рассказываем, на каких улицах и в какие даты в Барнауле ожидаются пробки из-за новогодних утренников и за что водители могут получить штраф
18 декабря 2024, 06:15, ИА Амител
С 18 по 28 декабря в столице Алтайского края будут проходить новогодние представления, которые посетят более 39 тысяч барнаульских школьников. Только для их сопровождения к местам проведения мероприятий сформировано 49 автобусных и 24 пешие колонны, информирует Госавтоинспекция города. Кроме того, в Барнаул на представления приедут несколько тысяч ребят из других населенных пунктов края. Какая ответственность грозит водителям за непропуск колонны, по каким улицам Барнаула они будут двигаться и в какие даты на дорогах краевой столицы ожидается пиковая загруженность, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
По каким улицам Барнаула поедут колонны автобусов?
Больше всего детей посетят новогодние представления во Дворце культуры города Барнаула (ул. Антона Петрова, 146а). Также школьников повезут в Алтайский государственный музыкальный театр (пр. Комсомольский, 108), Театр драмы имении В.М. Шукшина (ул. Молодежная, 15) и театр кукол "Сказка" (ул. Пушкина, 41).
Организованные автобусные и пешие колонны будут двигаться по основным магистралям города: Павловскому тракту, улицам Попова, Антона Петрова, Молодежной, а также проспектам Ленина, Красноармейскому и Комсомольскому, уточняют в ГАИ города Барнаула.
"Организованные колонны автобусов со школьниками будут двигаться со скоростью не более 40 км/ч. В течение всего периода проведения новогодних мероприятий сопровождать их до места проведения утренников будут сотрудники Госавтоинспекции. Движение на дорогах следования колонн может быть затруднено. Просим водителей заранее выбирать пути объезда наиболее напряженных участков и проявлять взаимовежливость", – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.
В какие дни ожидаются максимальные пробки на дорогах в Барнауле?
Самыми массовыми по посещаемости новогодних представлений станут 18, 19, 23 и 25 декабря, уточняют в ГАИ. При этом в ведомстве напоминают об обязанности пропускать организованные колонны с детьми.
В ГАИ напоминают, если по дороге с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом движется автомобиль со спецокраской, водитель обязан уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда и сопровождаемых транспортных средств.
Понятие "уступить дорогу" также закреплено и в правилах. Участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. То есть попутный транспорт должен принять вправо, а если есть такая возможность – съехать на обочину и остановиться.
Колонны, которые сопровождают с мигалками, запрещается обгонять, пересекать, а также встраиваться в них. С какой бы скоростью они ни двигались, всем попутным машинам предстоит ехать у них в хвосте.
В противном случае высока вероятность получить штраф. Тем более что все эти дни ГАИ будет работать в усиленном режиме, и экипажи будут стоять чуть ли не на каждом перекрестке.
А какой штраф грозит, если не пропустить колонну или обогнать ее?
Если вы не уступили дорогу машине со спецокраской с включенным маячком и сиреной, можно получить штраф от трех до пяти тысяч рублей или вовсе лишиться права управления ТС на срок от трех месяцев до года (ч. 1 ст. 12.15 КоАП).
Для ушлых водителей, которые попытаются вклиниться в организованную колонну или пересечь ее, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП).
06:47:41 18-12-2024
И сами бы добрались царьки мелкие. Коронки бы не слетели. Вы их во взрослую жизнь тоже на каретах завозить будете?Опять же общественный транспорт убыточный. А откуда им денег взять когда тут кортежи организовывают.
10:54:17 18-12-2024
Гость (06:47:41 18-12-2024) И сами бы добрались царьки мелкие. Коронки бы не слетели. Вы...
Сказочный .....
13:26:47 18-12-2024
Гость (06:47:41 18-12-2024) И сами бы добрались царьки мелкие. Коронки бы не слетели. Вы... Детей возят организованно, чтобы обеспечить мал-мальски их безопасность. Если они сами побегут на свои ёлки (младшие классы - это для них актуально), то автолюбителям лучше вообще свои тарантайки дома оставлять. Мелкие характеризуются внезапностью и непредсказуемостью появления на дорогах.
13:38:14 18-12-2024
Гость (06:47:41 18-12-2024) И сами бы добрались царьки мелкие. Коронки бы не слетели. Вы... и не стыдно, это дети до 10 лет, в основном из сел везут школьные учителя, что им праздник устроить, и да хотим их в безопасности по дорогам нашим до театра довезти, где все несутся, подрезая и пешеходов не видят
16:09:16 23-12-2024
Гость (06:47:41 18-12-2024) И сами бы добрались царьки мелкие. Коронки бы не слетели. Вы... Иди проснись,а то совсем одна извилина осталась и то на ней уши держатся
07:09:37 18-12-2024
"Колонны, которые сопровождают с мигалками, запрещается обгонять" ----- Обгон это опрежение транспортного средства с выездом на полосу встречного движения. Если полос 2 и больше, то это уже не обгон, а опережение. В выше приведенном списке улиц, полос в одну сторону минимум по 2. Так что о каком обгоне может идти речь?
14:57:51 18-12-2024
Гость (07:09:37 18-12-2024) "Колонны, которые сопровождают с мигалками, запрещается обго... Объясни это сотруднику ГАИ.
На Павловском тракте сегодня колонна ехала в сопровождении. Пропустили, разъехались, один чел в левом ряду решил опередить колонну, его экипаж прижал и в громкоговоритель сказал, стоять ждать. Пока вся колонна не проедет.
Вот такое опережение.
19:08:07 18-12-2024
Гость (14:57:51 18-12-2024) Объясни это сотруднику ГАИ.На Павловском тракте сегодня ... Ну это ж ДПС. Они и определяют правила)
07:16:14 18-12-2024
перепил что ли?
10:25:15 18-12-2024
гость (07:16:14 18-12-2024) перепил что ли?... ]На права наверное недавно сдал ;)
09:23:24 18-12-2024
Если на дороге есть несколько полос для движения в одном направлении, водитель может опережать даже организованную колонну. И если при сопровождение в транспортной колонне не включена сирена, а только гирлянда, т.е. активируются только маячки - в теории такое положение позволяет водителям обгонять колонну, но встраиваться в нее нельзя.
12:16:40 18-12-2024
Каждый год так ребятишек возят, новость ни о чем.
17:09:16 18-12-2024
Почему в списке улиц нет Малахова? Сегодня колонна из автобусов и с сопровождением ГАИ шла примерно в 08:40 в сторону ДК города, все, как положено - с "люстрами" и сигналами.
22:12:23 18-12-2024
Деньги за автобус оплачивают родители, 300 рублей за одного ребёнка