Рассказываем, на каких улицах и в какие даты в Барнауле ожидаются пробки из-за новогодних утренников и за что водители могут получить штраф

18 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Барнаула

С 18 по 28 декабря в столице Алтайского края будут проходить новогодние представления, которые посетят более 39 тысяч барнаульских школьников. Только для их сопровождения к местам проведения мероприятий сформировано 49 автобусных и 24 пешие колонны, информирует Госавтоинспекция города. Кроме того, в Барнаул на представления приедут несколько тысяч ребят из других населенных пунктов края. Какая ответственность грозит водителям за непропуск колонны, по каким улицам Барнаула они будут двигаться и в какие даты на дорогах краевой столицы ожидается пиковая загруженность, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

По каким улицам Барнаула поедут колонны автобусов?

Больше всего детей посетят новогодние представления во Дворце культуры города Барнаула (ул. Антона Петрова, 146а). Также школьников повезут в Алтайский государственный музыкальный театр (пр. Комсомольский, 108), Театр драмы имении В.М. Шукшина (ул. Молодежная, 15) и театр кукол "Сказка" (ул. Пушкина, 41).

Организованные автобусные и пешие колонны будут двигаться по основным магистралям города: Павловскому тракту, улицам Попова, Антона Петрова, Молодежной, а также проспектам Ленина, Красноармейскому и Комсомольскому, уточняют в ГАИ города Барнаула.

"Организованные колонны автобусов со школьниками будут двигаться со скоростью не более 40 км/ч. В течение всего периода проведения новогодних мероприятий сопровождать их до места проведения утренников будут сотрудники Госавтоинспекции. Движение на дорогах следования колонн может быть затруднено. Просим водителей заранее выбирать пути объезда наиболее напряженных участков и проявлять взаимовежливость", – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.

В какие дни ожидаются максимальные пробки на дорогах в Барнауле?

Самыми массовыми по посещаемости новогодних представлений станут 18, 19, 23 и 25 декабря, уточняют в ГАИ. При этом в ведомстве напоминают об обязанности пропускать организованные колонны с детьми.

В ГАИ напоминают, если по дороге с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом движется автомобиль со спецокраской, водитель обязан уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда и сопровождаемых транспортных средств.

Понятие "уступить дорогу" также закреплено и в правилах. Участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. То есть попутный транспорт должен принять вправо, а если есть такая возможность – съехать на обочину и остановиться.

Колонны, которые сопровождают с мигалками, запрещается обгонять, пересекать, а также встраиваться в них. С какой бы скоростью они ни двигались, всем попутным машинам предстоит ехать у них в хвосте.

В противном случае высока вероятность получить штраф. Тем более что все эти дни ГАИ будет работать в усиленном режиме, и экипажи будут стоять чуть ли не на каждом перекрестке.

А какой штраф грозит, если не пропустить колонну или обогнать ее?

Если вы не уступили дорогу машине со спецокраской с включенным маячком и сиреной, можно получить штраф от трех до пяти тысяч рублей или вовсе лишиться права управления ТС на срок от трех месяцев до года (ч. 1 ст. 12.15 КоАП).

Для ушлых водителей, которые попытаются вклиниться в организованную колонну или пересечь ее, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП).