Дорогу в центре Бийска перекроют для ремонта теплосети
Водителей просят заранее выбирать маршруты
18 июля 2024, 17:45, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1220526
В Бийске с 19 июля по 4 августа будет ограничено движение автомобилей по улице Турусова от улицы Ленина до улицы Советской и по улице Толстого от Мопровского переулка до Двойных.
Это связано с проведением капитального ремонта участка теплосети ТМ-1.
Администрация города просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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