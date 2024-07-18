Дорогу в центре Бийска перекроют для ремонта теплосети

Водителей просят заранее выбирать маршруты

18 июля 2024, 17:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1220526

В Бийске с 19 июля по 4 августа будет ограничено движение автомобилей по улице Турусова от улицы Ленина до улицы Советской и по улице Толстого от Мопровского переулка до Двойных.

Это связано с проведением капитального ремонта участка теплосети ТМ-1.

Администрация города просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.