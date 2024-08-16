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Дорогу в Казенной Заимке заасфальтировали за счет бюджета

На выполнение работ потратили более четырех миллионов рублей

16 августа 2024, 14:14, ИА Амител

Асфальтирование дороги / Фото: t.me/barnaul_org
Асфальтирование дороги / Фото: t.me/barnaul_org

В барнаульском посёлке Казенная Заимка за счёт средств городского бюджета заасфальтировали улицу Садовое Кольцо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы были выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".

Асфальт появился на участке дороги от Кольцевой улицы до Шинников. Ориентировочная стоимость работ составила более четырёх миллионов рублей.

В Ленинском районе Барнаула в 2021 году в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы" будут заасфальтированы три участка в микрорайоне "Докучаевский".

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 3

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Гость

14:59:08 16-08-2024

А где бордюрный камень?

  4 Нравится
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Сергей Тастан

15:17:54 16-08-2024

никаких индикаторов целесообразности использования бюджетных средств не соблюдается, плотность проживания, социальные объекты, угроза жизни и здоровья

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Гость

15:41:03 16-08-2024

А за чей счёт её ещё могли заасфальтировать? Местных жителей?

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