Дорогу в Казенной Заимке заасфальтировали за счет бюджета

На выполнение работ потратили более четырех миллионов рублей

16 августа 2024, 14:14, ИА Амител

Асфальтирование дороги / Фото: t.me/barnaul_org

В барнаульском посёлке Казенная Заимка за счёт средств городского бюджета заасфальтировали улицу Садовое Кольцо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы были выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".

Асфальт появился на участке дороги от Кольцевой улицы до Шинников. Ориентировочная стоимость работ составила более четырёх миллионов рублей.

В Ленинском районе Барнаула в 2021 году в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы" будут заасфальтированы три участка в микрорайоне "Докучаевский".