Дорогу в Казенной Заимке заасфальтировали за счет бюджета
На выполнение работ потратили более четырех миллионов рублей
16 августа 2024, 14:14, ИА Амител
В барнаульском посёлке Казенная Заимка за счёт средств городского бюджета заасфальтировали улицу Садовое Кольцо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы были выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".
Асфальт появился на участке дороги от Кольцевой улицы до Шинников. Ориентировочная стоимость работ составила более четырёх миллионов рублей.
В Ленинском районе Барнаула в 2021 году в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы" будут заасфальтированы три участка в микрорайоне "Докучаевский".
14:59:08 16-08-2024
А где бордюрный камень?
15:17:54 16-08-2024
никаких индикаторов целесообразности использования бюджетных средств не соблюдается, плотность проживания, социальные объекты, угроза жизни и здоровья
15:41:03 16-08-2024
А за чей счёт её ещё могли заасфальтировать? Местных жителей?