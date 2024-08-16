Участок дороги на проспекте Ленина в Барнауле перекроют на три дня

Изменится схема движения общественного транспорта

16 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1239619

Участок проспекта Ленина в Барнауле перекроют на три дня из-за работ на теплосетях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 16 по 18 августа по проехать нельзя будет по четной стороне проезжей части на пересечении с Партизанской. Также закрыт проезд в районе пешеходной аллеи и на улице Партизанской - от улицы Максима Горького до проспекта Ленина.

Общественный транспорт на время перекрытия будет ходить по следующим схемам:

- по маршрутам №1, 10, 20, 25, 27, 35, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144, при движении в сторону пл.Октября: пр-кт Ленина – ул.Никитина – пр-кт Комсомольский – ул.Чкалова – пр-кт Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;

- по маршруту №6 при движении на конечный остановочный пункт "ул.Солнечная Поляна": пр-кт Комсомольский – ул.Чкалова – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

- по маршруту №41 при движении на конечный остановочный пункт "ул.Солнечная Поляна": ул.Партизанская – пр-кт Ленина – ул.Никитина – пр-кт Комсомольский – ул.Чкалова – пр-кт Ленина, в обратном направлении без изменений, далее по маршруту.

- по троллейбусному маршруту №1 при движении с конечного остановочного пункта "Стадион": пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту;

- по троллейбусному маршруту №7 при движении с конечного остановочного пункта "ул.Взлетная": пр-кт Ленина - пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту.