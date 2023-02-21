Дорогу – альтернативу Чуйскому тракту отремонтируют на Алтае. Зачем она нужна?

Речь идёт об отрезке опорной сети, соединяющем сёла Троицкое и Целинное

21 февраля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Дорогу Троицкое – Целинное, ведущую к знаменитому курорту Шерегеш, отремонтируют в Алтайском крае. Участок трассы считают альтернативой Чуйскому тракту. Об этом во время прямого эфира с ЦУРом рассказал министр транспорта региона Антон Воронов.

Что известно о дороге Троицкое – Целинное?

Дорога, по которой можно добраться и до Шерегеша, и до Кемерова, рассматривается властями региона как альтернатива Чуйскому тракту: она поможет разгрузить напряжённые участки трассы, особенно на подъезде к Бийску. Этот путь выбирают огромное количество туристов, но сейчас этот участок находится в плачевном состоянии. Как пояснил Антон Воронов, реконструкция поможет не только сделать более комфортным путешествие автолюбителей, но и разгрузить Чуйский тракт. Кроме того, по этой дороге ходят школьные автобусы, а жители Целинного и Троицкого районов именно по ней выезжают на федеральную трассу Р-256 (Чуйский тракт).

"До начала ремонта в Целинном многим было удобнее ездить до популярных туристических объектов через Бийск. В том числе в связи с этим Чуйский тракт в районе наукограда становится крайне загружен, авариен. Мы должны были обеспечить людей альтернативным направлением, которое входит в опорную дорожную сеть. Им стала дорога Троицкое – Целинное. И ремонт уже идёт полным ходом", – пояснил министр транспорта региона Антон Воронов.

Когда отремонтируют дорогу?

А её уже начали ремонтировать. В прошлом году дорожные службы привели в порядок около 20 километров трассы. В этом году работы продолжат. Однако сколько километров дороги отремонтируют и какие деньги на это направят – министр не уточнил.