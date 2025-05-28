Дороже свинины. Жители Алтайского края жалуются на дорогую черешню
Цена за килограмм достигает 600 рублей
28 мая 2025, 19:45, ИА Амител
В магазинах Алтайского края появилась черешня. Как сообщает "Бийский рабочий", сейчас ее цена выше, чем на мясо, – цена за килограмм может достигать 600 рублей.
Отмечается, что стоимость в бийских магазинах начинается от 300-350 рублей. В зависимости от качества ягоды, ее размера и спелости цена увеличивается – плоды крупнее и темнее продают уже около 500 рублей за килограмм. В Барнауле черешню можно приобрести по цене от 450 рублей. Для сравнения: 1 кг свинины сейчас стоит около 380 рублей.
Причиной высоких цен стала плохая погода в странах-поставщиках: Молдавии, Сербии и Турции. Во время цветения температура воздуха там опускалась до -15 градусов, что привело к гибели урожая. По той же причине ожидается дефицит персиков и абрикосов.
20:09:18 28-05-2025
Просто ржака! Ну не покупайте, если дорогая. Вы еще на икру черную и на устрицы жаловаться начните!
22:38:14 28-05-2025
Гость (20:09:18 28-05-2025) Просто ржака! Ну не покупайте, если дорогая. Вы еще на икру ... Ржи больше... Особннно над пенсиями стариков, да зарплатими в Алтайском крае.
Картошку тоже можно не покупать? Вот откуда вы такие только беретесь?
09:00:59 29-05-2025
Гость (22:38:14 28-05-2025) Ржи больше... Особннно над пенсиями стариков, да зарплатими... Сравнивать черешню с картошкой такое себе
21:37:26 28-05-2025
Янтарный рынок - 850 ₽ за кг
22:05:45 28-05-2025
Бог с ней с черешней. Картоха вздорожала-беда...
22:33:37 28-05-2025
Петюня (22:05:45 28-05-2025) Бог с ней с черешней. Картоха вздорожала-беда... ... Со всем беда...совсем( Без фруктов и ягод очень плохо- они нужны- это не конфеты, но далеко не все жители Барнаула и АК могут позволить себе "такую роскошь". К сожалению не у всех такие доходы как у первой( го) комментатора. Печально, что и местные ягоды будут тоже не всем доступны, а дачи есть далеко не у всех пенсионеров.
09:35:55 29-05-2025
Гость (22:33:37 28-05-2025) Со всем беда...совсем( Без фруктов и ягод очень плохо- они н... Фрукты покупаю регулярно, но те, что самые дешевые в данный момент. Сейчас по цене доступны апельсины в Магните, стоят меньше 100р
06:20:34 29-05-2025
растет там где свинину не едят, вот и дорогая
06:43:01 29-05-2025
Свое надо иметь и не ныть.
11:16:12 29-05-2025
Гость (06:43:01 29-05-2025) Свое надо иметь и не ныть.... ну так и не ной
06:47:09 29-05-2025
Рыночные отношения.Что хочу, то ворочу. "Невидимая рука рынка все расставляет по своим местам " - Б
богатые богатеют, бедные беднеют. А вот картофель - это действительно беда. Капитализм показал себя в России в полной красе. Даже картофель разучились производить.
07:13:43 29-05-2025
Горожанин. (06:47:09 29-05-2025) Рыночные отношения.Что хочу, то ворочу. "Невидимая рука рынк... А в Казахстане как?
стоимость побила все рекорды и достигла 1300 тенге за кг. Причем это не элитный импорт, а овощи отечественного производства. Их вырастили на своих полях фермеры Туркестанской области, а потом привезли в Алматы.
На столичных прилавках цены варьируются от 400 до 500 тенге за кг. Из импортного есть ранний картофель из Египта и Пакистана. Карагандинская отборная в сетках продается по 509 тенге.
Для быстрого счета дели на пять. Т.е. прошлогодняя картошка не менее 80-100 р, молодая 260 р.
07:38:39 29-05-2025
Мы уж как-нибудь вишню на своей даче дождемся.
11:04:00 29-05-2025
Гость (07:38:39 29-05-2025) Мы уж как-нибудь вишню на своей даче дождемся.... Кислятина бесполезная, с черешней и рядом не стояла
14:11:28 29-05-2025
Гость (11:04:00 29-05-2025) Кислятина бесполезная, с черешней и рядом не стояла... Неправда! Наши садоводы выращивают прекрасную вишню, давно вывели крупные и сладкие сорта. Продаваемая же в Барнауле черешня практически не имеет вкуса, как картошка. Черешня хороша в Краснодарском крае, Малороссии, а также в Средней Азии.
17:27:10 29-05-2025
Гость (14:11:28 29-05-2025) Неправда! Наши садоводы выращивают прекрасную вишню, давно в... Кислятину они выращивают, пробовал разную, со сладкой черешней даже сравнивать невозможно. Нормальную продают черешню, очень вкусную, не покупайте самый дешман и будет вам счастье.
09:07:28 29-05-2025
дороже вотки?
да, непорядок.