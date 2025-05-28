Дороже свинины. Жители Алтайского края жалуются на дорогую черешню

Цена за килограмм достигает 600 рублей

28 мая 2025, 19:45, ИА Амител

Черешня / Фото: unsplash.com / Joanna Kosinska

В магазинах Алтайского края появилась черешня. Как сообщает "Бийский рабочий", сейчас ее цена выше, чем на мясо, – цена за килограмм может достигать 600 рублей.

Отмечается, что стоимость в бийских магазинах начинается от 300-350 рублей. В зависимости от качества ягоды, ее размера и спелости цена увеличивается – плоды крупнее и темнее продают уже около 500 рублей за килограмм. В Барнауле черешню можно приобрести по цене от 450 рублей. Для сравнения: 1 кг свинины сейчас стоит около 380 рублей.

Причиной высоких цен стала плохая погода в странах-поставщиках: Молдавии, Сербии и Турции. Во время цветения температура воздуха там опускалась до -15 градусов, что привело к гибели урожая. По той же причине ожидается дефицит персиков и абрикосов.