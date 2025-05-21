По мнению экономиста, цены могут подняться по меньшей мере на 10–15%

21 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Кружка чая / Manki Kim / unsplash.com

Во втором полугодии 2025 года чай в России может подорожать на 10–15% и более, заявил в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.

Экономист объяснил, что российский рынок практически полностью зависит от импортного чая. В прошлом году отечественное производство показало спад, что при сохраняющемся спросе вызвало подорожание.

"При значении ключевой ставки в пределах 20–25% стоимость чая вырастет не менее чем на 10–15% только лишь из-за одного этого показателя. Если же добавятся другие негативные факторы, его стоимость еще более увеличится", – отметил Суетин.

По данным экономиста, в 2024 году россияне в среднем тратили на чай 1,5 тысячи рублей в месяц. По его мнению, при сильном скачке цен на чай некоторая доля потребителей останется верной ранее выбранной марке, а остальные начнут покупать продукцию других производителей.

Ранее в ЦБ рассказали, на сколько вырастут цены в 2025 и 2026 годах.