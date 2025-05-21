В России резко вырастут цены на чай
По мнению экономиста, цены могут подняться по меньшей мере на 10–15%
21 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Во втором полугодии 2025 года чай в России может подорожать на 10–15% и более, заявил в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.
Экономист объяснил, что российский рынок практически полностью зависит от импортного чая. В прошлом году отечественное производство показало спад, что при сохраняющемся спросе вызвало подорожание.
"При значении ключевой ставки в пределах 20–25% стоимость чая вырастет не менее чем на 10–15% только лишь из-за одного этого показателя. Если же добавятся другие негативные факторы, его стоимость еще более увеличится", – отметил Суетин.
По данным экономиста, в 2024 году россияне в среднем тратили на чай 1,5 тысячи рублей в месяц. По его мнению, при сильном скачке цен на чай некоторая доля потребителей останется верной ранее выбранной марке, а остальные начнут покупать продукцию других производителей.
Ранее в ЦБ рассказали, на сколько вырастут цены в 2025 и 2026 годах.
09:01:59 21-05-2025
как же мы теперь без чифира-то?
09:09:38 21-05-2025
ну вот поэтому и повышение, что очень хочется, чтобы не полторы, а две пяцот тратили.
родненький бизнес и здесь подговнять собрался
14:59:33 21-05-2025
Гость (09:09:38 21-05-2025) ну вот поэтому и повышение, что очень хочется, чтобы не полт... Ешьте не 100,а всего 99 кг мяса в год.
А сэкономленное - на цай.
09:09:54 21-05-2025
В этой стране планируют ещё хоть что-то резко снижать, кроме уровня жизни населения?
Сталин цены снижал. А эти вот нынешние что делают?
12:19:16 21-05-2025
323 (09:09:54 21-05-2025) В этой стране планируют ещё хоть что-то резко снижать, кроме... Ну так поди не в Советском Союзе живем, чтобы цены снижать!
09:41:54 21-05-2025
"По данным экономиста, в 2024 году россияне в среднем тратили на чай 1,5 тысячи рублей в месяц." Это по 20 пачек в месяц что ли?
10:11:11 21-05-2025
Гость (09:41:54 21-05-2025) "По данным экономиста, в 2024 году россияне в среднем тратил... Чаевые
10:18:57 21-05-2025
Гость (09:41:54 21-05-2025) "По данным экономиста, в 2024 году россияне в среднем тратил...
По мнению, этого же кандидата экономических наук, российский рынок практически полностью зависит от импортного чая. Я в шоке, думал что мы чай добываем в Якутии
10:22:41 21-05-2025
Гость (10:18:57 21-05-2025) По мнению, этого же кандидата экономических наук, россий... В краснодарском крае если что.
10:31:01 21-05-2025
Гость (10:22:41 21-05-2025) В краснодарском крае если что. ...
Краснодарский, как и Грузинский, заваривается как и обычная солома, если что
10:32:46 21-05-2025
Гость (10:22:41 21-05-2025) В краснодарском крае если что. ... как часто вы видели краснодарский чай в продаже? в основном Цейлон, Шри Ланка, Индия, во всяком случае в нашем регионе. Так что да, наша страна зависит от импортного чая, и не только чая , к сожалению.
12:53:42 21-05-2025
Гость (10:32:46 21-05-2025) как часто вы видели краснодарский чай в продаже? в основном ... они от нас зависят тем, что мы можем их в труху и застеклить.
пусть завидуют.
18:15:38 21-05-2025
Гость (10:32:46 21-05-2025) как часто вы видели краснодарский чай в продаже? в основном ... Про Китай забыли. Мне нравится их чай. Что касается краснодарского, то не пробовали.
11:28:38 21-05-2025
Достаточно одного сообщения в год, подорожает ВСЁ в разы и никаких "экспэртоф" не надо.
12:10:36 21-05-2025
Доллары упали, а цены растут.
14:03:50 21-05-2025
Гость (12:10:36 21-05-2025) Доллары упали, а цены растут.... Политика и экономика в России несовместимы.
15:27:41 21-05-2025
Люди правильно пишут, что цены растут на всё и не обоснованно, кто минусуют? Алчные продавцы?
16:21:14 21-05-2025
По фиг. Пью Иван-Чай который собираю сам. Раньше на Руси только его пили и репу кушали
17:17:21 21-05-2025
Гость (16:21:14 21-05-2025) По фиг. Пью Иван-Чай который собираю сам. Раньше на Руси тол... Ещё бадан, душица, белоголовник. Отличный чай получается.
18:16:48 21-05-2025
Гость (16:21:14 21-05-2025) По фиг. Пью Иван-Чай который собираю сам. Раньше на Руси тол... Тоже хочу собирать. Где? Как выглядит?
17:55:33 21-05-2025
"На чай" конечно цены вырастут...Официанты то тоже жить хотят красиво...