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Дорожная служба Барнаула очищает улицы от снега

В уборке задействовано 117 дорожных рабочих и 53 единицы техники

08 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле дорожная служба приступила к уборке городских улиц от снега. Об этом сообщили в мэрии.

"Механизированная очистка тротуаров проводится на улицах Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Малахова, Власихинской, Павловском тракте, проспектах Социалистическом, Строителей, Ленина и на других участках улично-дорожной сети", – рассказали в ведомстве.

Особое внимание уделяют очистке подходов к пешеходным переходам, остановкам и лестницам.

Также улицы посыпают противогололедными средствами: песко-соляной смесью и "Бионордом".

Автомобилистов призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Уборка снега

Комментарии 9

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Гость

12:25:03 08-11-2024

Смешно. Где снег?

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Гость

12:32:39 08-11-2024

это тренировка навыков. снег будет позже. не переживайте.

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Гость

12:51:17 08-11-2024

Гость (12:32:39 08-11-2024) это тренировка навыков. снег будет позже. не переживайте.... Снег так демонстративно к выборам обычно убирают)))))

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Гость

12:49:53 08-11-2024

Кошмар, который творится на дорогах города из за гололедицы, говорит о другом. Специализированная техника отсутствует, фуры шлифуют лед, движение парализовано. Прокатитесь по шоссе Ленточный бор и станет все ясно. Как же надоела эта преступная ложь!

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Гость

12:53:36 08-11-2024

тренировка..погоняют воздух, а отпишутся о сотне вывезенного снега.ага

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Другой

12:59:57 08-11-2024

Так сильно охота списать салярку, что убираем снег, которого нет

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Гость

13:54:12 08-11-2024

Другой (12:59:57 08-11-2024) Так сильно охота списать салярку, что убираем снег, которого... Пусть уже тренируются... я считаю, снег с дороги надо убирать любое его количество, как, впрочем, и пыль.

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Гость

16:46:37 08-11-2024

Гость (13:54:12 08-11-2024) Пусть уже тренируются... я считаю, снег с дороги надо убират... Да и с тротуаров не помешало бы.

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Musik

16:16:16 08-11-2024

Снег убирать не надо - он весной растает сам.
Л - логика.

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