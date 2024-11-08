Дорожная служба Барнаула очищает улицы от снега
В уборке задействовано 117 дорожных рабочих и 53 единицы техники
08 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула
В Барнауле дорожная служба приступила к уборке городских улиц от снега. Об этом сообщили в мэрии.
"Механизированная очистка тротуаров проводится на улицах Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Малахова, Власихинской, Павловском тракте, проспектах Социалистическом, Строителей, Ленина и на других участках улично-дорожной сети", – рассказали в ведомстве.
Особое внимание уделяют очистке подходов к пешеходным переходам, остановкам и лестницам.
Также улицы посыпают противогололедными средствами: песко-соляной смесью и "Бионордом".
Автомобилистов призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
12:25:03 08-11-2024
Смешно. Где снег?
12:32:39 08-11-2024
это тренировка навыков. снег будет позже. не переживайте.
12:51:17 08-11-2024
Гость (12:32:39 08-11-2024) это тренировка навыков. снег будет позже. не переживайте.... Снег так демонстративно к выборам обычно убирают)))))
12:49:53 08-11-2024
Кошмар, который творится на дорогах города из за гололедицы, говорит о другом. Специализированная техника отсутствует, фуры шлифуют лед, движение парализовано. Прокатитесь по шоссе Ленточный бор и станет все ясно. Как же надоела эта преступная ложь!
12:53:36 08-11-2024
тренировка..погоняют воздух, а отпишутся о сотне вывезенного снега.ага
12:59:57 08-11-2024
Так сильно охота списать салярку, что убираем снег, которого нет
13:54:12 08-11-2024
Другой (12:59:57 08-11-2024) Так сильно охота списать салярку, что убираем снег, которого... Пусть уже тренируются... я считаю, снег с дороги надо убирать любое его количество, как, впрочем, и пыль.
16:46:37 08-11-2024
Гость (13:54:12 08-11-2024) Пусть уже тренируются... я считаю, снег с дороги надо убират... Да и с тротуаров не помешало бы.
16:16:16 08-11-2024
Снег убирать не надо - он весной растает сам.
Л - логика.