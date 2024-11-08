Дорожная служба Барнаула очищает улицы от снега

В уборке задействовано 117 дорожных рабочих и 53 единицы техники

08 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле дорожная служба приступила к уборке городских улиц от снега. Об этом сообщили в мэрии.

"Механизированная очистка тротуаров проводится на улицах Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Малахова, Власихинской, Павловском тракте, проспектах Социалистическом, Строителей, Ленина и на других участках улично-дорожной сети", – рассказали в ведомстве.

Особое внимание уделяют очистке подходов к пешеходным переходам, остановкам и лестницам.

Также улицы посыпают противогололедными средствами: песко-соляной смесью и "Бионордом".

Автомобилистов призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.