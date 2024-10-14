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Барнаульские дорожники обрабатывают тротуары от гололеда

Улицы города посыпают песком и "Бионордом"

14 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Противогололедная обработка тротуаров в Барнауле / Фото: администрация Барнаула
Противогололедная обработка тротуаров в Барнауле / Фото: администрация Барнаула

Дорожная служба прометает, обрабатывает противогололедными средствами и очищает от наледи улицы Барнаула, сообщили в мэрии.

Тротуары посыпают песком и "Бионордом" на ул. Малахова, пр. Калинина, пр. Ленина и других участках.

Для обработки тротуаров в зимний период на участки завезли 54 789 тонн песка и 83 тонны противогололедного средства "Бионорд", также планируют поставить еще 81 тонну.

На дорогах города тем временем задействовано 78 единиц техники и 110 дорожных рабочих.

Барнаул Дороги

Комментарии 4

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Гость

07:03:30 15-10-2024

Опять все грязью засыпали и все. Успокоились.

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Wert

07:50:13 15-10-2024

Ну да, весь город мало того что обшарпанный так теперь еще и грязь сплошная - молодцы

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Гость

09:44:37 15-10-2024

А я согласна ходить по грязи! Вы не пробовали ходить по льду? Падать через каждые 100 метров?

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Гость

12:02:59 15-10-2024

Гость (09:44:37 15-10-2024) А я согласна ходить по грязи! Вы не пробовали ходить по льду... Да вы и в грязи жить не против

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