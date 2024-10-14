Барнаульские дорожники обрабатывают тротуары от гололеда

Улицы города посыпают песком и "Бионордом"

14 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Противогололедная обработка тротуаров в Барнауле / Фото: администрация Барнаула

Дорожная служба прометает, обрабатывает противогололедными средствами и очищает от наледи улицы Барнаула, сообщили в мэрии.

Тротуары посыпают песком и "Бионордом" на ул. Малахова, пр. Калинина, пр. Ленина и других участках.

Для обработки тротуаров в зимний период на участки завезли 54 789 тонн песка и 83 тонны противогололедного средства "Бионорд", также планируют поставить еще 81 тонну.

На дорогах города тем временем задействовано 78 единиц техники и 110 дорожных рабочих.