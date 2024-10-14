В плену льда. Фоторепортаж с улиц Барнаула, в котором за два дня наступила зима

Некоторые тротуары уже почищены, однако местами передвигаться лучше на коньках

14 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Лед и снег на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Минувшие выходные принесли в Алтайский край настоящую зиму. И если снег радует глаз и навевает мысли о скором Новом годе, то любителей гололеда найти сложно: таких нет ни среди водителей, ни среди пешеходов.

Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по городским улицам и запечатлел, как обстоит ситуация со льдом сейчас.