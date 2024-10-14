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В плену льда. Фоторепортаж с улиц Барнаула, в котором за два дня наступила зима

Некоторые тротуары уже почищены, однако местами передвигаться лучше на коньках

14 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Лед и снег на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Минувшие выходные принесли в Алтайский край настоящую зиму. И если снег радует глаз и навевает мысли о скором Новом годе, то любителей гололеда найти сложно: таких нет ни среди водителей, ни среди пешеходов.

Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по городским улицам и запечатлел, как обстоит ситуация со льдом сейчас.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 7

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Гость

12:28:44 14-10-2024

Ну и где толпы уборщиков с МУП?

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Гость

12:35:08 14-10-2024

Без паники! Через три дня само растает.

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Мусик

12:38:45 14-10-2024

а где снежные непролазные завалы-то?
не вижу вообще где тут можно применять спецтехнику - все проходимо и преодолимо.

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Гость

12:41:13 14-10-2024

В Новосибе, сухо

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Мусик

12:52:32 14-10-2024

Гость (12:41:13 14-10-2024) В Новосибе, сухо ... в метро?

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Гость

14:17:02 14-10-2024

Люди, при травмах подавайте в суд на муниципалитет, можно очень хорошо отсудить. Мжет тогда будут шевелиться? СМИ - чаще и больше пишите о таких недоработках и невыполнения должностных обязанностей чинов города

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Гость

02:22:28 15-10-2024

В Ленинском районе опять ничего не почищенно! По тротуарам невозможно ходить.

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