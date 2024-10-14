В плену льда. Фоторепортаж с улиц Барнаула, в котором за два дня наступила зима
Некоторые тротуары уже почищены, однако местами передвигаться лучше на коньках
14 октября 2024, 12:15, ИА Амител
Лед и снег на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
Минувшие выходные принесли в Алтайский край настоящую зиму. И если снег радует глаз и навевает мысли о скором Новом годе, то любителей гололеда найти сложно: таких нет ни среди водителей, ни среди пешеходов.
Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по городским улицам и запечатлел, как обстоит ситуация со льдом сейчас.
12:28:44 14-10-2024
Ну и где толпы уборщиков с МУП?
12:35:08 14-10-2024
Без паники! Через три дня само растает.
12:38:45 14-10-2024
а где снежные непролазные завалы-то?
не вижу вообще где тут можно применять спецтехнику - все проходимо и преодолимо.
12:41:13 14-10-2024
В Новосибе, сухо
12:52:32 14-10-2024
Гость (12:41:13 14-10-2024) В Новосибе, сухо ... в метро?
14:17:02 14-10-2024
Люди, при травмах подавайте в суд на муниципалитет, можно очень хорошо отсудить. Мжет тогда будут шевелиться? СМИ - чаще и больше пишите о таких недоработках и невыполнения должностных обязанностей чинов города
02:22:28 15-10-2024
В Ленинском районе опять ничего не почищенно! По тротуарам невозможно ходить.