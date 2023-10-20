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Дорожники Барнаула почти завершили подготовку к зиме

МБУ "Автодорстрой" уже сделало запасы противогололедной смеси и заканчивает переоборудование транспорта

20 октября 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Дорожники Барнаула продолжают подготовку к зимнему сезону, сообщили в мэрии. 

Автопарк "Автодорстроя" уже готов больше чем на 90%. В полном объеме переоборудование транспорта завершится до конца месяца.

Также для обработки дорог и тротуаров запаслись более чем 50 тысячами тонн песко-соляной смеси и 170 тоннами противогололедной смеси "Бионорд". 

"При сильном снегопаде или гололеде особое внимание будут уделять улицам с наибольшим дорожным трафиком, тротуарным дорожкам, переходам и остановкам, лестничным маршам, а также подходам к социальным объектам", – отметили в пресс-службе.

Ранее рассказали, что снег в Алтайском крае ожидается уже в третьей декаде октября.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

15:32:02 20-10-2023

Бионордом лучше дальше Администрации края и города не сыпать. Так чиновникам и результат им на радость будет виден, а жителям города обувь и машины целее будут.

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Гость

17:20:46 20-10-2023

Зима покажет)))

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