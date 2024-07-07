Дорожники наводят порядок после ливня в Барнауле

Ограничений для общественного транспорта нет

07 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Дорожники за работой / Фото: t.me/barnaul_org

После прошедшего ливня барнаульские дорожники приводят улицы в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

7 июля в Индустриальном и Ленинском районах Барнаула прошел сильный дождь, из-за которого на некоторых улицах образовались подтопления. Вода скопилась на улицах Попова, Малахова, Антона Петрова, на Павловском тракте, а также в районе остановок "Бия" на улице Малахова и "Озерная" на улице Попова.

Сейчас на этих участках работают дорожные бригады. Они спускают воду с улиц.

Отмечается, что ограничений для движения общественного транспорта в городе нет.