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Дорожники наводят порядок после ливня в Барнауле

Ограничений для общественного транспорта нет

07 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Дорожники за работой / Фото: t.me/barnaul_org
Дорожники за работой / Фото: t.me/barnaul_org

После прошедшего ливня барнаульские дорожники приводят улицы в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

7 июля в Индустриальном и Ленинском районах Барнаула прошел сильный дождь, из-за которого на некоторых улицах образовались подтопления. Вода скопилась на улицах Попова, Малахова, Антона Петрова, на Павловском тракте, а также в районе остановок "Бия" на улице Малахова и "Озерная" на улице Попова.

Сейчас на этих участках работают дорожные бригады. Они спускают воду с улиц. 

Отмечается, что ограничений для движения общественного транспорта в городе нет.

Барнаул Погода Дороги

Комментарии 3

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Олег

18:42:49 07-07-2024

А куда они спускают воду?

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Гость

22:22:35 07-07-2024

Пускают на самотёк. Собственно, как всё остальное в г. Барнауле.

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Гость

10:38:38 08-07-2024

Год назад писали, что строительством ливневой канализации на Попова по тендеру за 7,3 млн занимается организация, которую курировал вице мэр Шеломенцев.

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