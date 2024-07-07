Дорожники наводят порядок после ливня в Барнауле
Ограничений для общественного транспорта нет
07 июля 2024, 16:40, ИА Амител
Дорожники за работой / Фото: t.me/barnaul_org
После прошедшего ливня барнаульские дорожники приводят улицы в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
7 июля в Индустриальном и Ленинском районах Барнаула прошел сильный дождь, из-за которого на некоторых улицах образовались подтопления. Вода скопилась на улицах Попова, Малахова, Антона Петрова, на Павловском тракте, а также в районе остановок "Бия" на улице Малахова и "Озерная" на улице Попова.
Сейчас на этих участках работают дорожные бригады. Они спускают воду с улиц.
Отмечается, что ограничений для движения общественного транспорта в городе нет.
18:42:49 07-07-2024
А куда они спускают воду?
22:22:35 07-07-2024
Пускают на самотёк. Собственно, как всё остальное в г. Барнауле.
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Год назад писали, что строительством ливневой канализации на Попова по тендеру за 7,3 млн занимается организация, которую курировал вице мэр Шеломенцев.