Светофор отключили на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле
Участников дорожного движения просят руководствоваться знаками
07 июля 2024, 15:36, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887
В Барнауле после дождя отключили светофоры на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В связи с выходом из строя светофорного оборудования и проведением аварийно-восстановительных работ МБУ "Барнаулгорсвет" до 08.07.2024 отключен светофорный объект на пересечении улицы Попова с улицей Антона Петрова", – сказано в сообщении.
Водителей просят руководствоваться знаками во время движения.
Также отмечается, что коммунальщики вышли на улицы города, чтобы ликвидировать последствия непогоды.
21:24:35 07-07-2024
Зонтики для светофоров контрактами не предусмотрены,
Аяяяй...
06:02:49 08-07-2024
Не обманывайте, он был выключен ещё до дождя.