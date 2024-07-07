Светофор отключили на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле

Участников дорожного движения просят руководствоваться знаками

07 июля 2024, 15:36, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887

В Барнауле после дождя отключили светофоры на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с выходом из строя светофорного оборудования и проведением аварийно-восстановительных работ МБУ "Барнаулгорсвет" до 08.07.2024 отключен светофорный объект на пересечении улицы Попова с улицей Антона Петрова", – сказано в сообщении.

Водителей просят руководствоваться знаками во время движения.

Также отмечается, что коммунальщики вышли на улицы города, чтобы ликвидировать последствия непогоды.