НОВОСТИОбщество

Светофор отключили на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле

Участников дорожного движения просят руководствоваться знаками

07 июля 2024, 15:36, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887

В Барнауле после дождя отключили светофоры на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с выходом из строя светофорного оборудования и проведением аварийно-восстановительных работ МБУ "Барнаулгорсвет" до 08.07.2024 отключен светофорный объект на пересечении улицы Попова с улицей Антона Петрова", – сказано в сообщении.

Водителей просят руководствоваться знаками во время движения.

Также отмечается, что коммунальщики вышли на улицы города, чтобы ликвидировать последствия непогоды.

Барнаул Погода Дороги

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

21:24:35 07-07-2024

Зонтики для светофоров контрактами не предусмотрены,
Аяяяй...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виталий

06:02:49 08-07-2024

Не обманывайте, он был выключен ещё до дождя.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров