Дорожники продолжат работать в круглосуточном режиме на фоне снегопада в Барнауле

В посыпке дорог противогололедными материалами задействуют свыше 120 единиц спецтехники

02 ноября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в ночь с 2 на 3 ноября прогнозируется мокрый снег и гололедные явления. Как сообщает пресс-центр мэрии, на фоне этого дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" продолжат работать в круглосуточном режиме.

В посыпке дорог противогололедными материалами задействуют свыше 120 единиц спецтехники, а для очистки тротуаров – тракторы со щетками. Также продолжится вывоз снега на снегоотвалы.

В "Автодорстрое" призвали автомобилистов быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.