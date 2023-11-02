Дорожники продолжат работать в круглосуточном режиме на фоне снегопада в Барнауле
В посыпке дорог противогололедными материалами задействуют свыше 120 единиц спецтехники
02 ноября 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в ночь с 2 на 3 ноября прогнозируется мокрый снег и гололедные явления. Как сообщает пресс-центр мэрии, на фоне этого дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" продолжат работать в круглосуточном режиме.
В посыпке дорог противогололедными материалами задействуют свыше 120 единиц спецтехники, а для очистки тротуаров – тракторы со щетками. Также продолжится вывоз снега на снегоотвалы.
В "Автодорстрое" призвали автомобилистов быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
21:48:36 02-11-2023
Сегодня вроде День дорожника.
08:38:29 03-11-2023
судя по всему как они отработали сегодня день жестянщика