Дорожники продолжают чистить улицы от снега в Барнауле
В ночь на дороги выйдут 89 единиц техники
10 ноября 2024, 19:30, ИА Амител
В ночь с 10 на 11 ноября в городе ожидается сильный снегопад и метель. В связи с этим дорожная служба города будет работать в усиленном режиме.
В пресс-центре мэрии сообщили, что будет проведен полный цикл работ по очистке дорог и тротуаров, а также их обработка противогололедными реагентами.
Особое внимание будет уделено пригородным поселкам, где очистка дорог будет осуществляться с помощью автогрейдеров. Это позволит обеспечить транспортную доступность в условиях непогоды.
Вывоз снега запланирован с проспектов Ленина, Калинина, улиц Пионеров, Гоголя, Партизанской, Попова, Павловского тракта и других участков улично-дорожной сети.
В ночную смену для выполнения работ на дорогах и тротуарах будет задействовано 89 единиц специальной техники.
22:31:41 10-11-2024
Спасибо! видели сегодня в городе 5 бригад, молодцы! еще 4 дня такой погоды
22:38:40 10-11-2024
просто вывезите снег. не надо ничего №сыпать". Просто уберите снег. (молящий смайлик)