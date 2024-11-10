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Дорожники продолжают чистить улицы от снега в Барнауле

В ночь на дороги выйдут 89 единиц техники

10 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Дорожная техника в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии города
Дорожная техника в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии города

В ночь с 10 на 11 ноября в городе ожидается сильный снегопад и метель. В связи с этим дорожная служба города будет работать в усиленном режиме.

В пресс-центре мэрии сообщили, что будет проведен полный цикл работ по очистке дорог и тротуаров, а также их обработка противогололедными реагентами.

Особое внимание будет уделено пригородным поселкам, где очистка дорог будет осуществляться с помощью автогрейдеров. Это позволит обеспечить транспортную доступность в условиях непогоды.

Вывоз снега запланирован с проспектов Ленина, Калинина, улиц Пионеров, Гоголя, Партизанской, Попова, Павловского тракта и других участков улично-дорожной сети.

В ночную смену для выполнения работ на дорогах и тротуарах будет задействовано 89 единиц специальной техники.

Барнаул Дороги

Комментарии 2

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Гость

22:31:41 10-11-2024

Спасибо! видели сегодня в городе 5 бригад, молодцы! еще 4 дня такой погоды

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Гость

22:38:40 10-11-2024

просто вывезите снег. не надо ничего №сыпать". Просто уберите снег. (молящий смайлик)

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