Дорожники продолжают чистить улицы от снега в Барнауле

В ночь на дороги выйдут 89 единиц техники

10 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Дорожная техника в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии города

В ночь с 10 на 11 ноября в городе ожидается сильный снегопад и метель. В связи с этим дорожная служба города будет работать в усиленном режиме.

В пресс-центре мэрии сообщили, что будет проведен полный цикл работ по очистке дорог и тротуаров, а также их обработка противогололедными реагентами.

Особое внимание будет уделено пригородным поселкам, где очистка дорог будет осуществляться с помощью автогрейдеров. Это позволит обеспечить транспортную доступность в условиях непогоды.

Вывоз снега запланирован с проспектов Ленина, Калинина, улиц Пионеров, Гоголя, Партизанской, Попова, Павловского тракта и других участков улично-дорожной сети.

В ночную смену для выполнения работ на дорогах и тротуарах будет задействовано 89 единиц специальной техники.