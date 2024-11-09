В МЧС перечислили районы Алтайского края, по которым сильнее всего ударит непогода

Жителей региона призвали быть осторожными

09 ноября 2024, 15:59, ИА Амител

Человек в снежную бурю / Фото: Zac Durant / unsplash.com

Очередная волна штормовой погоды ударит по Алтайскому краю днем 10 и ночью 11 ноября, сообщили в МЧС региона.

В это время ожидается похолодание, обычный и мокрый снег, метели, гололедные явления, а также усиление ветра до 18-23 м/с секунду с порывами 25 м/с и более.

Также на всей территории края установится снежный покров.

"Наиболее неблагоприятная обстановка прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Третьяковском, Тогульском, Целинном и Чарышском районах", – отметили спасатели.

Жителей региона призвали во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и ЛЭП, а также выбирать безопасное место для парковки и быть осторожными за рулем.

В Гидрометцентре Алтайского края накануне сообщили, что 9 ноября в регионе станет коротким затишьем перед новым разгулом стихии. Есть большая вероятность, что на сутки 10 ноября и в ночь на 11-е в регионе объявят штормовое предупреждение.