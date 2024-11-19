Дорожники продолжают уборку снега в Барнауле

Водителям посоветовали внимательно смотреть на знаки

19 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Коммунальщики в Барнауле продолжают чистить дороги и тротуары. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

19 ноября вывоз снега вблизи пешеходных переходов и остановок проводится на улицах Юрина, Партизанской, Радужной, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Власихинской, Пионеров, Воровского, проспектах Калинина и Красноармейском и других. Очистка тротуаров проводится на улицах Мусоргского, Герцена, Куйбышева в поселке Южном, на 5-й Западной, Тимуровской, 10-й Западной, Германа Титова и других.

19 ноября в дневную смену на дорогах и тротуарах задействовано 62 единицы техники, 119 рабочих вручную очищают подходы к пешеходным переходам, площадки остановочных павильонов, лестничные подъемы и спуски.

В администрации города автомобилистам напоминают о соблюдении правил парковки и внимании к знакам "Парковка запрещена" для полноценной уборки обочин и тротуаров.